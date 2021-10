Britannia on vaatinut muutoksia rajajärjestelyyn, joka synnytti tullirajan Irlanninmerelle. Nyt EU olisi antamassa muun muassa makkaroiden tuomiselle poikkeusluvan.

EU tarjoaa tänään Britannialle kompromissiehdotusta, joka keventäisi tuntuvasti tullitarkastuksia Pohjois-Irlannissa, kertoo muun muassa Guardian. Tarkastukset vähentyisivät jopa 50 prosentilla.

EU-komission varapuheenjohtajan Maros Sefcovicin ehdotuksen tarkoitus on toimia pohjana neuvotteluille ja helpottaa jännitteitä Britannian ja EU:n välillä.

Taustalla on Britannian EU-eron yhteydessä sovittu, poliittisesti arkaluontoinen Pohjois-Irlannin rajajärjestely, johon Britannian hallitus on vaatinut muutoksia.

Järjestelyn tarkoitus oli estää niin sanotun kovan rajan syntyminen Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin ja EU-maa Irlannin välille. Sen myötä Pohjois-Irlanti pysyi brexitistä huolimatta monin tavoin osana EU:n sisämarkkinoita. Näin Britannian saaren ja Pohjois-Irlannin väliin Irlanninmerelle syntyi käytännössä uusi tulliraja, sillä Britanniasta Pohjois-Irlantiin tuotavat tuotteet täytyy tarkistaa sen varmistamiseksi, että ne täyttävät EU:n säännöt.

Tavaravirrat Pohjois-Irlantiin helpottuisivat

Lisääntynyt byrokratia on harmittanut esimerkiksi brittiyrityksiä, jotka ovat myyneet tuotteita Pohjois-Irlantiin.

Joidenkin tuotteiden, kuten brittiläisten makkaroiden, pääsy Pohjois-Irlannin markkinoille nykyisen siirtymäjakson päätyttyä on ollut vaarassa, koska tiettyjen lihatuotteiden tuominen EU:n alueelle sen ulkopuolelta on kielletty. Sama kohtalo uhkasi brittiläisiä kukkia.

Nyt EU olisi antamassa muun muassa makkaroiden tuomiselle poikkeusluvan, ja helpottamassa muutenkin elintarvikkeisiin kohdistuvia tarkastuksia.

Se on myös laajentamassa niiden tuotteiden määritelmää, joilla katsotaan olevan vähäinen riski päätyä Pohjois-Irlannin kautta EU:n sisämarkkinoille. EU siis päästäisi ilman tullitarkastuksia Pohjois-Irlantiin paljon nykyistä enemmän tuotteita.

Sefcovicin ehdotus ei Guardianin mukaan ole tarkoitus olla mallia 'ota tai jätä', vaan tarjota pohja aidoille neuvotteluille Britannian kanssa.

Sefcovicin varsin reilu kädenojennus Britannian suuntaan oli herättänyt EU:n sisällä vastustusta etenkin Ranskan taholta, mutta lopulta slovakialaiskomissaarin kanta oli voittanut.

EU-tuomioistuimen rooli hiertää

Britannian hallitus on kuukausien ajan vaatinut muutoksia toimimattomana pitämäänsä rajajärjestelyyn ja uhkaillut sen keskeyttämisellä. Lisääntyneiden rajamuodollisuuksien ohella Britanniaa hiertää se, että EU-tuomioistuimella on toimivalta Pohjois-Irlantia koskevissa EU-lainsäädäntöön liittyvissä kiistoissa. Britannian brexit-ministeri David Frost sanoi hiljattain, että tuomioistuimen toimivallan poistaminen on briteille kynnyskysymys.

Aiemmin tänä vuonna EU-komissio käynnisti rikkomusmenettelyn Britanniaa vastaan, kun Britannia päätti yksipuolisesti jatkaa väliaikaisiksi tarkoitettuja helpotettuja rajatarkastuksia.

Sefcovicin ehdotus ei ole poistamassa EU-tuomioistuimen roolia, joten tämä kiistakapula osapuolten välillä ei katoa.

Rajajärjestely on arka aihe Pohjois-Irlannissa, jossa Britanniaan kuulumista kannattavat unionistit vastustavat jyrkästi tullitarkastuksia brittituotteille. Heidän mielestään se heikentää alueen asemaa osana kuningaskuntaa ja pelaa Irlannin saaren yhdistymistä kannattavien pussiin.

Vuosikymmenien väkivaltaisesta konfliktista aina vuoteen 1998 asti kärsineessä Pohjois-Irlannissa on tänä vuonna leimahtanut jälleen uusia väkivaltaisuuksia, joista osan taustalla on rajajärjestelyiden vastustus.