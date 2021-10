Kuva: Mysteerimies sinisissä trikoissa hämmästyttää Pohjois-Korean sotilaiden rivistössä – some kuumeni yhdennäköisyydestä supersankariin

Univormujen rivistöstä erottuvaa miestä ihmetellään ympäri maailman.

Pohjois-Korea järjesti maanantaina sotamessut ja tilaisuuden jälkeen otettu kuva hämmentää maailmalla. Diktaattori Kim Jong-un poseerasi 30 sotilaan kanssa yhteiskuvassa, mutta huomio kiinnittyy mieheen ihonmyötäisessä sinisessä puvussa. Hän seisoo 28 armeijan ruskeisiin pukeutuneen sotilaan vieressä.

Sosiaalisessa mediassa on kummasteltu hänen taustaansa ja henkilöllisyttään. Monen ajatus on seilannut supersankarikuvastoon, ja häntä on esitetty muun muassa pohjoiskorealaiseksi vastineeksi Captain Americalle. Marvelin supersankari pukeutuu myös siniseen tiukkaan pukuun.

Miehellä on sinisen kokovartalopuvun lisäksi leuan alta kiinnitetty sinipunainen hattu ja valkoiset lenkkarit. Ranteessa on kello ja puvun rinnassa jonkinlainen tunnus. Hihoissa ja lahkeissa näyttää olevan puna-valkoiset raidat.

Pohjois-Korean valtion media ei ole kertonut miehen henkilöllisyyttä. Kalifornialaisen yliopiston Middlebury Institute of International Studiesin professori Jeffrey Lewis päätteli Twitterissä hänen olevan armeijan laskuvarjohyppääjä, joka näkyy myös toisessa Pohjois-Korean juhlallisuuksissa otetuissa kuvissa. Laskuvarjohyppääjä heilutti punaista lippua ilmanäytöksessä ennen messuja.

Uutistoimisto AP:n mukaan Pohjois-Korean laskuvarjohyppääjät ovat aiemmin pukeutuneet vastaaviin sinisiin tiukkoihin pukuihin.

Kim Jong-un seurasi ilmanäytöstä.