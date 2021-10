Monimiljonääri Robert Durstia tutkitaan jälleen murhasta: oma vaimo katosi jäljettömiin kylmänä talviyönä

Kathleen McCormackin katoaminen luokiteltiin toukokuussa murhaksi. Robert Durstia tutkitaan osallisuudesta vaimonsa kuolemaan.

Ystävänsä murhasta tuomittua monimiljonääri Robert Durstia, 78, vastaan saatetaan nostaa uudet syytteet liittyen hänen vaimonsa katoamiseen, The Guardian uutisoi. Kathleen McCormack katosi kylmänä talviyönä vuonna 1982 jäljettömiin. Hänen katoamisensa luokiteltiin uudestaan toukokuussa murhaksi.

The Guardianin mukaan New Yorkissa Westchesterin piirikunnassa syyttäjä on määrännyt vastaperustetun kylmien tapausten tutkintaan keskittyvän yksikön tutkimaan McCormackin katoamista. Paikallismedia, kuten News12, on uutisoinut omien lähteidensä pohjalta, että suuri valamiehistö, joka päättää syytteiden nostamisesta, saatetaan koota jo tämän viikon loppuun mennessä. Syyttäjän kerrotaan syyttävän Durstia vaimonsa murhasta.

Durst pidätettiin ystävänsä Susan Bermanin murhasta epäiltynä jo vuonna 2015, Los Angeles Times kertoo. Viime toukokuussa jatkuneessa oikeudenkäynnissä syyttäjät kertoivat, kuinka Durst oli ampunut Bermanin peitelläkseen vaimonsa kuolemaa. Durst on itse myöntänyt pahoinpidelleensä vaimoaan sekä fyysisesti että henkisesti. Syyttäjien mukaan vuonna 1982 Durst tappoi vaimonsa South Salemissa, Westchesterissä.

Seuraavana päivänä nainen soitti McCormackin nimissä kouluun, jossa McCormack opiskeli lääkäriksi. McCormackiksi esittäytynyt nainen sanoi sairastuneensa eikä hän pääsisi tunneille. Syyttäjien mukaan tuo nainen oli Berman.

Syyskuussa Durst todettiin syylliseksi Bermanin murhaan. Yksi ratkaiseva todiste oli Durstin oma lipsautus hänestä kertovan dokumenttielokuvan kuvauksissa.

Durstille näytettiin kaksi kirjettä: poliisille toimitettu kirje, jossa oli kirjoitettu ainoastaan ”ruumis” ja osoite, jossa oli kirjoitettu väärin Beverly Hills ja Durstin oma Bermanille kirjoittama kirje, joka oli kirjoitettu identtisellä käsialalla ja, jossa Beverly Hills oli kirjoitettu samaan tapaan väärin.

Kirjeet nähtyään Durst poistui kameroiden edestä. Mikrofoni jäi kuitenkin päälle.

– Siinä se on. Jäin kiinni.

– Tietysti tapoin ne kaikki.

Durstin tuomio selviää 14. lokakuuta. Syyttäjät ovat vaatineet hänelle elinkautista vankeusrangaistusta.