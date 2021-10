Valko-Venäjän kautta vaeltanut Saef on nyt Helsingissä: ”Pakenin leiriaidan alitse Liettuasta”

IS kertoi elokuussa irakilaisesta Saefista, joka huuteli liettualaisen turvapaikan­hakijaleirin aidan takaa haluavansa päästä Suomeen. Saef on sittemmin löytänyt tiensä Helsinkiin ja pelkää nyt palautusta ensin Liettuaan ja sieltä Irakiin.

Valko-Venäjän kautta tulleista turvapaikanhakijoista pieni osa on päätynyt erilaisten vaiheiden kautta Suomeen.

IS kertoi vastikään, että Suomenlahden merivartiosto aloitti syyskuussa seitsemän rikostutkintaa, joissa selvitellään epäiltyä laittoman maahantulon järjestämistä. Epäilyjen mukaan Suomeen on salakuljetettu alkusyksystä yli kymmenen henkilöä.

Suomeen saapuneista suurin osa on irakilaisia. He kaikki ovat tulleet Euroopan unionin alueelle alkujaan Valko-Venäjältä, jonka itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka lupasi päästää heidät eteenpäin Eurooppaan.

Yksi Valko-Venäjän kautta Suomeen vaeltaneista on irakilainen Saef Basim Habeib, josta IS kertoi ensi kerran elokuun alussa.

Saef oli tuolloin Liettuassa Rudninkain rekisteröintileirillä, jonka aidan takaa hän esitti vetoomuksensa päästä Suomeen.

– Moi, mitä kuuluu? Saef huuteli selvällä suomen kielellä leirin metalliaidan yli.

Paljastui, että Saef pystyi kertomaan itsestään perusasiat suomeksi, sillä hän oli asunut Suomessa aiemmin niin ikään turvapaikanhakijana. Takaisin Irakiin hän kertoi palanneensa tuolloin vapaaehtoisesti muun muassa äidin sairauden vuoksi, mutta nyt hän oli jälleen matkalla kohti Suomea.

Elokuun alussa Liettuassa otetussa kuvassa Saef istuu turvapaikanhakijatoverinsa harteilla ja esittelee Suomen lipulla varustettua lappua leirin aidan takaa.

Yhteys Saefiin katkesi Liettuan tapaamisen jälkeen, mutta syyskuun lopulla häneltä tuli yllättäen viesti:

– Moi, mitä kuuluu? Tärkeä asia.

Kävi ilmi, että Saef oli tällä välin saapunut Helsinkiin ja pelkäsi nyt, että hänet palautetaan takaisin Liettuaan ja sitä kautta Irakiin.

Mutta kuinka Saef on päätynyt Suomeen liettualaiselta leiriltä, jossa oli korkeat metalliaidat ja jatkuva vartiointi?

Saef kertoo oman versionsa tapahtumista puhelimitse käyttäen suomea paremmin osaavaa ystäväänsä tulkkina. Puheluiden aikana käydään läpi myös se, että hän haluaa esiintyä artikkelissa nimellään ja kasvoillaan.

Saef sanoo tulleensa Suomeen yksin ja kiistää käyttäneensä salakuljettajia apunaan matkallaan Rudninkain leiriltä Helsinkiin.

– Karkasin leiriltä neljän miehen ryhmässä. Siellä oli verkkoaita, jonka alitse pakenimme. Sen jälkeen kävelimme ihan metsiä pitkin 10–12 tuntia aina pääkaupunkiin asti, Saef kuvailee.

– Vilnassa vaihdoimme paremmat vaatteet päälle. Minä lähdin yksin Suomeen päin, ja ne kolme muuta lähtivät kohti Saksaa.

Saef kertoo, että hän tuli ensimmäisen kerran Suomeen vuonna 2015.

Vilnasta Saef kertoo jatkaneensa matkaansa taksilla.

– Liettuasta otin taksin Latviaan ja Latviasta tulin taksilla Viroon. Kun tulimme satamaan, annoin taksinkuljettajalle käteistä rahaa, ja hän osti minulle laivalipun.

IS tarkisti, että Tallinnasta on mahdollista ostaa laivalippu käteisellä. Vaikka ostohetkellä kysytään henkilötietoja, maihinnousukortin voi antaa automaatissa tehdyn lähtöselvityksen jälkeen myös toiselle henkilölle eikä henkilöllisyyttä tämän jälkeen varmisteta enää kuin satunnaistarkastuksin.

Saefin mukaan laivalippu ostettiin hänen omalla nimellään. Tämän tarkistaminen ei onnistu, sillä lippua hänellä ei ole enää esittää.

– Ihan minun omalla nimellä. En usko salakuljettajiin enkä maksa heille enää mitään, sillä minua on aiemmin huijattu.

Metsälän säilöönottoyksikkö on paikka, josta ei voi poistua. Saef sanoo, ettei hän ymmärrä, miksi hän joutui sinne Helsingissä.

Suomeen saavuttuaan Saef väittää menneensä muutaman päivän kuluttua itse ilmoittautumaan poliisiasemalle hakeakseen turvapaikkaa.

Hän kertoo, että hänelle ryhdyttiin sen jälkeen soittelemaan sekä rajavartiostosta että poliisilta ja vaadittiin tulemaan kuulusteltavaksi. Hän kuvailee säikähtäneensä ja ryhtyneensä etsimään asianajajan apua. Hän kertoo kuluneen kahdeksan päivää, kun poliisi tuli hakemaan häntä hänen ystävänsä luota.

– En ole halunnut mennä karkuun poliisilta, mutta minä pelkäsin. Ensin sanottiin, että minulle varataan aika, jolloin pitää tulla käymään, mutta poliisit tulivatkin hakemaan minut yhtenä sunnuntai-iltana. Heillä oli kaksi autoa ja koira.

Saef kertoo joutuneensa ensin yhdeksi päiväksi Vantaalle, jossa poliisi kuulusteli häntä kolme tuntia. Vantaalta hänet oli viety Metsälässä sijaitsevaan säilöönottoyksikköön, jonka olosuhteet ovat hänen mukaansa kuin vankilassa.

Turvapaikanhakija voidaan ottaa Suomessa säilöön esimerkiksi, mikäli hänen henkilöllisyydestään on epäselvyyttä, hänen epäillään yrittävän estää maasta poistamista tai hänen voidaan olettaa syyllistyvän rikokseen. IS:n tietojen mukaan Saefin kohdalla kiinniotto liittyy hänen ikänsä selvittämiseen ja viranomaisten haluun varmistaa, että hänet voidaan tarvittaessa palauttaa Liettuaan.

Tuore vastaanottokeskuksen asiakaskortti on annettu Saefille syyskuun 20. päivänä Suomessa.

Saef kertoo saapuneensa ensi kerran Suomeen vuonna 2015 silloisen suuren turvapaikanhakijavirran mukana ja poistuneensa vapaaehtoisesti takaisin Irakiin vuonna 2018 saatuaan sitä ennen kolme kielteistä oleskelulupapäätöstä. Hän kertoo, että Suomen valtio maksoi tuolloin hänelle lentolipun ja 2 222 euroa kotiinpaluurahaa.

Seuraavan kerran hän kertoo yrittäneensä jo vuonna 2019 takaisin Eurooppaan Turkin kautta. Saef sanoo, että matka ei ollut onnistunut, ja salakuljettajat olivat vieneet rahat.

Nyt Saef sanoo törmänneensä siihen, että hänen epäillään esiintyneen virheellisesti alaikäisenä edellisellä Suomen-reissullaan. Itse hän sanoo, että Suomen viranomaiset pitivät häntä tuolloin väärin perustein alaikäisenä, vaikka hän yritti kertoa olevansa aikuinen.

– Vika ei ollut alkujaan minun. Sen vuoksi olisi tärkeää, että minun asiani käsiteltäisiin nyt täällä Suomessa loppuun, hän sanoo.

Tuoreessa vastaanottokeskuksen asiakaskortissa Saefin syntymävuodeksi on merkitty 1995.

Saef vakuuttaa, että hän ei ole syyllistynyt Suomessa mihinkään rikokseen. Mikäli hänen nimitietonsa ovat olleet vuodesta 2015 lähtien samat, tiedoilla ei löydy Suomen oikeuslaitoksista merkintöjä rikos- tai riita-asioista.

IS:n tietojen mukaan Suomi pyrkii palauttamaan Valko-Venäjän kautta saapuneet turvapaikanhakijat heidän ensimmäiseen eurooppalaiseen kohdemaahansa niin kutsutun Dublin-menettelyn mukaan.

Saefin tapauksessa hänen turvapaikka-anomuksensa lähtökohtainen käsittelymaa olisi siten Liettua, jossa hänen sormenjälkensä otettiin maahantulon yhteydessä.

Maahanmuuttovirastossa Saefin asiaa on käsitelty jo kertaalleen 20. lokakuuta.

– Olen ahdistunut enkä voi nukkua, sillä pelkään niin, että minut palautetaan takaisin Liettuaan ja sieltä Irakiin.

– Minä en halua Liettuaan. He sanoivat siellä, että teille ei anneta mitään oleskelulupaa, sillä te olette tulleet tänne Valko-Venäjän presidentin käskystä tekemään huonoja juttuja. Kun olin siellä, poliisi ryhtyi palauttamaan ihmisiä jo Irakiin.

Saef odottaa asiansa käsittelyä nyt Helsingissä Metsälän säilöönottoyksikössä.

Miksi Saef kertoo pelkäävänsä paluuta Irakiin?

Syyksi hän sanoo perheensä sisäiset asiat ja ongelmat hänen klaaninsa eli ashiran kanssa. Hän ei halua puhua näistä asioista tarkemmin julkisuudessa, mutta sanoo, että ne eivät liity esimerkiksi Irakin sisäisiin aseellisiin taisteluihin.

Saefin mukaan myös palautus Liettuaan on potentiaalisesti vaarallinen klaaniyhteyksien vuoksi. Liettuassa häntä odottaisi lisäksi pitkä aika vankilaoloissa, sillä Rudninkain leirillä olleita turvapaikanhakijoita on sijoitettu sadoittain Kybartain vankisiirtolaan, joka on uudelleennimetty ulkomaalaisten rekisteröintikeskukseksi.

– Liettua laittaa Dublinin säännön perusteella maahan palautetut turvapaikanhakijat vankilaan. Yksi minun kavereistani palautettiin juuri Puolasta, ja hän joutui vankilaan, josta hänet aiotaan lähettää Irakiin.

Liettua on suunnannut turvapaikanhakijoille muun muassa tällaisia tiedotteita. Valko-Venäjän kautta maahan tulleille kerrotaan, että heitä on huijattu ja heitä kehotetaan palaamaan vapaaehtoisesti takaisin kotimaahansa.

Saefin näkemyksen mukaan Euroopan unioni tekee nyt väärin, jos ja kun se ottaa Valko-Venäjän kautta tulleisiin turvapaikanhakijoihin ankaramman linjan vain siksi, että maan itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukashenkan tiedetään toimineen muuttoliikkeen taustalla.

– Jos minut palautetaan nyt Irakiin, silloin minusta tulee tämän poliittisen taistelun uhri, Saef sanoo.

– Haluaisin Suomeen vain tekemään töitä ja elämään normaalia elämää. Edellisen kotimatkan kustannukset olen valmis korvaamaan valtiolle sitten, kun pääsisin töihin.