Englannissa, Tanskassa ja Ruotsissa luovuttiin rajoituksista – näin kävi tartunnoille

Euroopan koronakeskittymä on tällä hetkellä Baltiassa, mutta rajoituksista luopuneessa Britanniassa esiintyy myös erittäin paljon koronavirusta.

Ruotsi, Tanska ja Britannia ovat luopuneet lähestulkoon kaikista koronarajoituksista.

Miten kävi?

Englannissa niin sanottua vapauden päivää odotettiin pitkään, ja sitä jouduttiin lykkäämään kesäkuulta, kun deltamuunnos alkoi jyllätä maassa ja tautimäärät nousivat nopeasti. Pääministeri Boris Johnsonin hallitus oli luvannut avata maan tiukkoja rajoituksia pykälittäin, ja kun viimeinen pykälä saavutettiin heinäkuun 19. päivä, oli monilla ilo irti. Englanti oli ensimmäinen Euroopan maa, joka jätti koronarajoitukset taakseen.

– Jos emme tee sitä nyt, meidän pitää kysyä itseltämme, milloin me koskaan teemme sen? Johnson sanoi tuolloin Reutersin mukaan.

Rajoitukset olivat olleet hyvin tiukat, ja kaikkea ulkona liikkumista säädeltiin tiukasti.

Samalla viikolla myös Skotlanti lievensi rajoituksiaan, mutta Englantia varovaisemmin. Skotlannissa voimaan jäivät vielä muun muassa etätyösuositus ja maskimääräys, jotka ovat edelleen voimassa.

Kun Englannissa rajoituksista ja muun muassa maskisuosituksesta luovuttiin, alkoivat tapausmäärät pian laskemaan. Ilmiö kummastutti maailmalla ja Britanniassa, sillä epidemiologit olettivat vastakkaista. Ennen kuin rajoituksia alettiin purkaa, oli nousu ollut kiivasta muun muassa koulujen lomien ja jalkapallon MM-kisojen vuoksi.

Sittemmin tapaukset ovat lähteneet kaksi kertaa lievään nousuun. Myös tällä hetkellä tapausmäärät ovat Englannissa ja koko Britanniassa koholla.

Koronapandemiaan on kuollut Britanniassa yli 137 000 ihmistä.

Britanniassa on yhä korkea koronaesiintyvyys. Ilmaantuvuus on noin neljä kertaa suurempaa kuin Espanjassa, Ranskassa tai Saksassa. BBC kertoi lauantaina, että osasyy tilanteeseen on se, ettei Englannissa ole mitään rajoituksia. Toinen tärkeä tekijä on BBC:n mukaan, että Britanniassa ei ole vielä alettu rokottamaan alle 16-vuotiaita. Merkittävä osa sairastuneista on Britanniassa teini-ikäisiä.

Reutersin mukaan Britanniassa kaiken kaikkiaan 8 194 530 ihmisen on todettu sairastuneen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ja 137 763 ihmisen kuolleen tautiin. Uutistoimiston mukaan noin 70,6 prosenttia maan väestöstä on rokotettu.

Tanskassa luovuttiin koronarajoituksista kuukausi sitten.

Tanska oli ensimmäinen pohjoismaa, joka luopui rajoituksista isossa mittakaavassa. Kööpenhaminan kaduilla juhlittiin rajoituksista luopumista syyskuun 10. päivänä, ja paikan päällä raportoinut IS:n toimittaja kertoi ilmassa olleen suuren urheilujuhlan tuntua.

– Toki koronasta pitää edelleen olla jossain määrin huolissaan, Vestergåden kadulla ystäviensä kanssa ollut Jonas kertoi Ilta-Sanomille.

– Mutta puolitoista vuotta on pitkä aika nuoren elämässä olla kotona tapaamatta muita.

Lue lisää: Koronarajoitukset poistuivat Tanskassa – näin Kööpenhaminassa otettiin ilo irti: ”Tuntuu täysin epätodelliselta!”

Terveysministeri Magnus Heunicke perusteli purkupäätöstä sillä, että tautitilanne on Tanskassa hallinnassa ja rokotuskattavuus korkea. Jo aiemmin Tanska oli luopunut muun muassa maskin vaatimisesta julkisessa liikenteessä. Maassa oli aiemmin käytössä koronapassi, mutta siitä luovuttiin.

Koronaviruksen aiheuttamaa tautia ei enää luokitella Tanskassa yhteiskunnan kannalta kriittiseksi tekijäksi. Heunicken mukaan hallitus ei kuitenkaan epäröi toimia nopeasti, jos tauti alkaa jälleen uhata yhteiskunnan tärkeitä toimintoja.

Kun rajoitukset purettiin Tanskassa, olivat tapausmäärät hitaassa laskussa, joka jatkui pitkään purun jälkeen. Sittemmin tapausten käyrä on lähtenyt uuteen, erittäin hitaaseen nousuun.

Tanskassa on Reutersin mukan todettu kaiken kaikkiaan 364 464 koronatapausta, joista 2 671 on johtanut kuolemaan. Uutistoimiston mukaan noin 75,7 prosenttia tanskalaisista on rokotettu. Reuters tilastoi rokotemääriä ja laskee rokotetun väestön määrän siihen verraten.

Ruotsi muistetaan viimevuotisesta erittäin vaikeasta koronatilanteesta, mutta tänä syksyllä maassa on ollut paikoin Euroopan paras koronatilanne.

Ruotsi luopui kaikista koronarajoitteista syyskuun 29. päivä. Muun muassa etätyösuositus poistui, ja jäljelle jäi vain käsien pesun suosittelu ja kotona pysyminen oireisena.

Tukholmassa oltiin karnevaalitunnelmissa ”vapauden päivänä” syyskuun lopussa.

Kahden viime viikon aikana epidemia on kutistunut Ruotsissa entisestään. Rajoitusten purku ei näytä muuttaneen aiempaa laskevaa trendiä.

Osasyy Ruotsin hyvään tilanteeseen on ollut deltavariantin suhteellisen alhainen osuus maan tartunnoista. Rokotetahti on ollut maassa hyvä.

Lue lisää: Ruotsissa on nyt Pohjoismaiden paras korona­tilanne – siihen on useita syitä

Pandemian aikana Ruotsissa koronavirustautiin on sairastunut 1 157 822 ihmistä, joista 14 905 on kuollut, kertoo Reuters. Reutersin mukaan noin 67,9 prosenttia ruotsalaisista on saanut täyden rokotesuojan.

Heikko rokotekattavuus Itä-Euroopan ongelmana

Kaikkein heikoin koronatilanne on tällä hetkellä Baltian maissa Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Myös Romaniassa koronatilanne on erittäin heikko.

Maita yhdistää alhainen koronarokotekattavuus, kertovat muun muassa Guardian ja Politico. Etenkin Romaniassa ja Bulgariassa koronarokotukset todella sakkaavat. Romania on rokottanut 29 prosenttia aikuisväestöstä, Bulgaria 20 prosenttia ja Latvia 52 prosenttia.

Politico huomauttaa, että hidas rokotetahti on sidoksissa siihen, että kansalaiset eivät luota maan hallintoon.

Latvialainen lääkäri ja lääketieteellisen yhdistyksen edustajaa Karlis Racenis kertoo Politicolle, että suurin osa sairaalaan tulleista koronapotilaista ei ole ottanut rokotetta. Hänen mukaansa tärkeä syy piilee ”neuvostoajan jälkeiseen poliittisen tilanteen ymmärtämisessä, sillä sinulle on aina väitetty, että poliitikot valehtelevat”.

Latviassa julistettiin juuri kolmen kuukauden poikkeusolot. Romaniassa, Bulgariassa ja Latviassa sairaanhoito nitisee saumoissaan, ja pelkona on, ettei kaikkia sairastuneita voida hoitaa, jos koronatilanne heikkenee. Romaniassa kaikkia ei-kiireellisiä leikkauksia on jouduttu siirtämään eteenpäin koronapotilaiden hoidon vuoksi.

Kaikissa Baltian maissa kuten valtaosassa Euroopan maita on käytössä jonkinasteinen koronapassi. Monissa maissa, kuten muun muassa Saksassa ja Italiassa, käytetään maskeja yleisissä sisätiloissa.