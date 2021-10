Hyötyykö Hunter Biden siitä, että isä on presidentti? Maalausten kauppaaminen huippuhintaan herättää vakavaa arvostelua

Asiantuntijat epäilevät vakuutteluja, että Valkoinen talo ei tiedä, kuka presidentin pojan teoksia ostaa.

Presidentti Joe Bidenin poika Hunter Biden aiheuttaa jälleen päänvaivaa isälleen ja Valkoiselle talolle – tällä kertaa uuden aluevaltauksensa eli taidemaalauksen vuoksi.

Hunter Bidenin teoksia on esillä kahdessa taidegalleriassa Los Angelesissa ja New Yorkissa, ja osasta maalauksista on arvioitu saatavan muhkeita rahasummia.

Raporttien mukaan viisi taideteosta on jo myyty 75 000 dollarilla (n. 65 000 euron) kappale, mutta galleristit ovat puhuneet joidenkin teosten hinnan saattavan nousta jopa puoleen miljoonaan dollariin.

Presidentti Joe Biden vannoi viime tammikuussa virkavalansa vierellään vaimonsa Jill sekä lapsensa Ashley ja Hunter.

Koska Hunter Biden on aiemmin toiminut pääasiassa liike-elämässä eikä hänellä ole aiempaa taiteilijataustaa, teoksista on nousemassa hankala eettinen ongelma presidentin hallinnolle. Voisiko joku esimerkiksi yrittää teoksia hankkimalla ostaa pääsyä lähelle Joe Bidenia?

Vaikka kysymys on lähinnä teoreettinen, myös Valkoinen talo on tiedostanut periaatteellisen ongelman.

Hallinto on tiedottanut gallerioiden kanssa sovitusta järjestelystä, jonka mukaan sen paremmin Hunter Biden kuin Valkoinen talokaan eivät saa tietää, kuka teoksia on ostanut.

Tämä lupaus näytti lentäneen romukoppaan viime perjantaina, kun Hunter Bidenin raportoitiin osallistuneen losangelesilaisessa galleriassa järjestettyyn, teoksiaan esitelleeseen yksityistilaisuuteen.

Paikalla oli mediatietojen mukaan ainakin kaupungin pormestari Eric Garcetti sekä Kalifornian kuvernöörin Gavin Newsomin neuvonantaja Michael Tubbs. Kummankaan ei tiedetä hankkineen teoksia, mutta he poseerasivat selfiekuvissa Hunter Bidenin kanssa.

Taidekohu oli aiemmin vellonut lähinnä Joe Bidenin politiikkaan kriittisesti suhtautuvassa konservatiivimediassa, mutta nyt myös monet riippumattomat asiantuntijat esittivät huolensa Hunter Bidenin osallistumisesta tilaisuuteen.

– Tämä horjuttaa Valkoisen talon aiempaa väitettä, että Hunter Biden tai he eivät saa tietää, kuka taidetta ostaa. Ainoa hyvä puoli on se, että nyt me muutkin tiedämme, kuka niistä ehkä on kiinnostunut – jolloin voimme paremmin jäljittää henkilöitä, jotka saattavat haluta palveluksia Valkoiselta talolta presidentin pojan kautta, kommentoi hallinnon toimien eettisyyttä valvovan Project on Government Oversight -järjestön johtaja Danielle Brian CNN:lle.

Valkoisen talon lehdistöedustajan Jen Psakin mukaan järjestely toimii edelleen ja ostajien henkilöllisyyttä ei paljasteta. Hunter Bidenin on kuitenkin raportoitu osallistuvan myöhemmin myös New Yorkissa taidenäyttelyynsä ja tapaavan mahdollisia ostajia.

Hunter Biden antoi viime huhtikuussa haastattelua CBS:lle uuden muistelmakirjansa myötä.

Hunter Bidenin teosten todellisesta arvosta on esitetty erilaisia arvioita Yhdysvalloissa. Arviointia tosin vaikeuttaa se, ettei taiteesta tai varsinkaan sen tulevasta arvosta voida esittää mitään kovin täsmällisiä veikkauksia.

– Kuinka arvokasta taide on itsessään? Siihen on helppo vastata: ei minkään, kommentoi Washington Examinerin haastattelema Marylandin taideyliopiston professori Jeffry Cudlin aiemmin tänä vuonna luonnehtien teoksia lähinnä hienoiksi koristeiksi.

Sen sijaan toinen asiantuntija, taidekauppias Alex Acevedo arvioi Hunter Bidenin teosten saattavan jonain päivänä tuottaa ostajalle ainakin omansa takaisin.

– Voisin ostaa pari niitä.

Hunter Biden osallistui maaliskuussa Valkoisen talon illallisille seuranaan ex-vaimonsa ja lastensä äiti Kathleen Biden. Nykyisin Hunter Biden on naimisissa Melissa Cohenin kanssa ja heillä on pieni poika.

Hunter Biden on itse todennut taiteestaan, ettei ajattele lainkaan sen arvoa vaan antaa muiden määritellä hinnan.

– Olisin yllättynyt, jos taiteestani maksettaisiin vaikka jotain, tiedäthän, kymmenen dollaria, hän sanoi CNN:n mukaan taidepodcastissa viime heinäkuussa.

Kuvia Hunter Bidenin taiteesta on julkaistu ainakin tässä Mother Jonesin artikkelissa.

Presidentti Joe Biden poistui viime sunnuntaina kirkosta kotikaupungissaan Wilmingtonissa yhdessä lastenlastensa kanssa.

Hyötyy isästään

Hunter Biden uuden harrastuksen keskiössä on kysymys, yrittääkö hän hyötyä isänsä nimestä ja rikastua sillä.

Pojan bisnekset ovat aiheuttaneet päänvaivaa aiemminkin. Poika-Bidenin työ ukrainalaisessa Burisma-kaasuyhtiössä johti varoituksiin eettisestä ongelmasta hänen isänsä varapresidenttiaikana ulkoministeriössä. Samaan aikaan Biden vaati Yhdysvaltain varapresidenttinä Ukrainan hallinnolta korruptionvastaisia toimia.

Bidenit ovat jyrkästi kiistäneet, että isä olisi mitenkään vaikuttanut poikansa bisneksiin tai hyötynyt niistä, eikä Bideneiden toiminnasta ole löytynyt todisteita väärinkäytöksistä. On kuitenkin ilmeistä, että Hunter Biden on ratsastanut isänsä nimellä, ja sama koskee taidenäyttelyjä.

– Tämä koko juttu on todella huono ajatus, kommentoi presidentti George W. Bushin hallinnon aikainen Valkoisen talon asianajaja Richard Painter, jonka vastuulla oli hallinnon toimien eettisyys.

– Ihmisten ensireaktio on, että hän rahastaa olemalla presidentin poika.

Pulma on merkittävä siinäkin mielessä, että kun Joe Biden valittiin Yhdysvaltain presidentiksi, hänen yksi keskeisistä lupauksistaan oli palauttaa selkeät eettiset periaatteet valtakunnan johtamiseen.

Presidentti Joe Biden on aiemmin antanut täyden tukensa pojalleen, vaikka tämän tekemiset ovat vaikeuttaneet hänen presidenttitietään.

Presidentti Donald Trumpin aikana esitettiin mittava lista epäilyksiä, että hän rahasti kytkemällä maan johtamisen bisneksiinsä. Trumpia suojaava salainen palvelu maksoi suuria summia agenttien yöpymisestä presidentin golfklubeilla, ja Trumpin hotelli Washingtonissa keräsi tuloja jopa delegaatioilta, jotka saapuivat vierailemaan Valkoiseen taloon.

Trump palkkasi avustajikseen oman tyttärensä Ivankan ja tämän miehen Jared Kushnerin, jotka hoitelivat bisneksiään työnsä ohessa.

Jared Kushneria ja Ivanka Trumpia epäiltiin presidentti Donald Trumpin kaudella pyrkimyksestä hyötyä henkilökohtaisesti virkatoimista. Joe Biden ei ole palkannut omaisiaan hallintoonsa.

Nyt Joe Bidenin Valkoinen talo joutuu vastaamaan epäilyihin, että kaikki ei ole mennyt ylevien periaatteiden mukaan myöskään hänen presidenttikautensa alussa juuri Hunter Bidenin vuoksi.

Hunter Biden ilmoitti joulukuussa 2020 olevansa liittovaltion tutkinnan kohteena aiempien Kiinassa tekemiensä liiketoimiensa vuoksi. Hän on kiistänyt epäilyt, että niihin liittyisi veroepäselvyyksiä. Viranomaiset eivät ole virallisesti kommentoineet tapausta.