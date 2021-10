Brittilehden tietojen mukaan venäläinen vakooja on vienyt koronarokotesuunnitelmat Britanniasta.

Venäjän vakoojat ovat varastaneet AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston koronarokotteen luonnoksen ja käyttäneet sitä Sputnik-rokotteen suunnittelussa, kertovat brittilehti The Sun ja Sunia siteeraavat lehdet kuten The Independent.

Sunin mukaan vaikuttaa siltä, että venäläinen vakooja varasti rokoteluonnoksen paikan päältä. Maan tiedustelupalvelu on lehden mukaan kertonut Britannian ministereille asiasta.

AstraZeneca on ruotsalais-britannialainen lääkeyhtiö, jonka yhdessä Oxfordin ylipiston kanssa kehittämä rokote sai Britanniassa käyttöluvan jo joulukuussa 2020. Se perustuu adenovirusvektoriin kuten myös venäläinen Sputnik-rokote.

Britannian hallituksessa turvallisuusasioista vastannut ministeri James Brokenshire kertoi heinäkuussa 2020, että on yli 95-prosenttisen varmaa, että Venäjän valtion tukemat hakkerit olivat yrittäneet iskeä lääkeyrityksiin Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Kanadassa.

Turvallisuudesta ja raja-asioista vastaava ministeri Damian Hinds kommentoi maanantaina Sunin uutista ja kertoi, että tämäntyyppiset kyberuhat ovat merkittäviä.

– Pelkäänpä, että elämme maailmassa, jossa valtiot pyrkivät harjoittamaan teollisuusvakoilua ja talousvakoilua, jossa tapahtuu verkkohyökkäyksiä ja niin edelleen.

– En kommentoi mainitsemaanne tapausta, koska se ei olisi oikein, mutta on reilua ja oikein sanoa, että kohtaamme tämäntyyppisiä uhkia, jotka ovat erilaisia, kehittyneempiä ja laajempia kuin koskaan aiemmin.

Konservatiivien kansanedustaja Bob Seely kertoi Sunille, että Britannian täytyy ottaa vakavasti Venäjän ja Kiinan vakoilu.

– Olipa kyse sitten AstraZenecan työn varastamisesta tai siitä, että nämä autoritaariset ja totalitaariset hallitukset kiristävät meitä energiakysymyksillä, meidän on otettava näistä opiksi, Venäjä-teemoja työssään käsitellyt Seely sanoi.

Pääministerin esikunta ei ole kommentoinut uutista.

Asia on noussut Britanniassa suureksi puheenaiheeksi. Guardianin politiikantoimittaja Jessica Elgot kommentoi asiaa Twitterissä.

– Tuntuu surrealistiselta nähdä Venäjä-AstraZeneca-raportit. Brittiläinen ystäväni Moskovassa otti Sputnik-rokotteen ja sanoi, että hän tietää sen toimivan, koska se on todennäköisesti varastettu. Luulin että hän vitsaili, hän kirjoitti.

Dmitri Peskov on toiminut Vladimir Putinin tiedottajana lähes kymmenen vuotta.

Venäjä on tyrmännyt The Sun -lehden artikkelin tuoreeltaan useilla eri tavoilla.

Presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kiisti väitteet sillä perusteella, että lähteenä on brittiläinen skandaaleistaan tunnettu tabloid.

– The Sun -lehti on erittäin tunnettu, erittäin epätieteellinen lehti. Se on tapa, millä me suhtaudumme tällaisiin julkaisuihin, Peskov sanoi RBK-talouslehdelle.

Britanniassa esitettiin ensimmäisiä epäilyjä Venäjän hakkereiden kiinnostuksesta koronarokotetietoja kohtaan jo heinäkuussa 2020. Britannian tiedusteluviranomaiset varoittivat tuolloin, että hakkerit olivat yrittäneet tunkeutua muun muassa brittiläisten, yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten lääketieteellisten laitosten sekä lääkeyritysten tietokoneille.

Kreml kiisti tuolloinkin epäilyt Venäjän valtion osuudesta hakkerointiin kutsumalla syytöksiä perusteettomiksi.

Vladimir Putin on kertonut ottaneensa itse kaksi annosta Sputnik-rokotetta, jota hän kutsuu ”luotettavaksi kuin AK-47”.

Moskovan valtionyliopiston molekyylibiologian ja virologian asiantuntija Maksim Skulatshev sanoi 360TV.ru-sivustolle, että AstraZeneca ja Sputnik V eroavat toisistaan olennaisilta osin.

AstraZenecassa käytetään simpanssilta saatua adenovirusta kuljettimena, joka vie rokotteen vaikuttavan aineen elimistöön. Sputnikissa käytetään puolestaan modifioitua ja vaarattomaksi tehtyä ihmiseltä peräisin olevaa adenovirusta.

– Lisäksi meillä rokotteen kaksi annosta eroavat niin, että niissä käytetään erilaisia adenoviruksia, kun taas AstraZenecan molemmissa rokoteannoksissa on sitä samaa adenovirusta, Skulatshev selitti.

Skulatshevin mukaan kahdesta erilaisesta rokoteannoksesta seuraa pitkälti myös se, että Sputnik on AstraZenecaa tehokkaampi.

– On aika outoa puhua varkaudesta, kun tämä kaikki on (meillä) erilaista ja tehokkuus on korkeampi, Skulatshev sanoi.

Venäjä aloitti Sputnik V -rokotteen käytön loppuvuonna 2020.

Sekä AstraZeneca että Sputnik perustuvat viruskuljettimeen, mutta teknologia ei sinänsä ole uusi, vaan sitä käytettiin jo ebolarokotteen kehittämisessä.

Venäläinen immunologian ja biotekniikan asiantuntija Igor Krasilnikov tyrmäsi niin ikään syytökset rokoteteknologian varastamisesta.

– En ymmärrä, kuinka voisi muka joltain varastaa jotain, kun ebolaa vastaan kehitetty rokote on ollut Afrikassa testikäytössä on varsin pitkään, hän sanoi.

Krasilnikovin mukaan Sputnikissa ja AstraZenecassa on lisäksi se ero, että kantajaviruksen sisään on pantu hieman erilaiset pätkät koronaviruksen piikkiproteiinin geenistä.

– Sputnik ja AstraZeneca käyttävät erilaisia kohtia proteiinin sekvenssistä, Krasilnikov sanoi.

Pohjois-Korean hakkereita on myös epäilty AstraZenecan rokotekehittelyn vakoilusta. Reuters kertoi viime vuoden marraskuussa, että pohjoiskorealaiset hakkerit ovat kalastelleet tietoja rokoteprojektista esiintymällä rekrytoijina.

He lähestyivät AstraZenecan työntekijöitä LinkedInissä ja WhastAppissa tekaistuilla työtarjouksilla. Tehtävänkuvaus oli viestien liitetiedostossa, kuten myös koodinpätkä, jonka avulla hakkerit pääsivät uhrin tietokoneeseen käsiksi.

Reutersin mukaan hakkerit eivät päässeet käsiksi arkaluonteiseen tietoon.