Putinin perheystävä Ksenia Sobtshak hurjassa kolarissa – yksi kuoli, kaksi loukkaantui vaikeasti

Venäjällä alkoi kova jälkipyykki kolarista, jossa tv-julkkis ja entinen presidenttiehdokas Ksenia Sobtshak oli matkustajana. Sobtshak on presidentti Vladimir Putinin oppi-isänä tunnetun Anatoli Sobtshakin tytär.

Pietari, Venäjä

Venäjän tunnetuimpiin tv-julkkiksiin kuuluva Ksenia Sobtshak joutui viikonloppuna Sotshissa autokolariin, jossa kuoli välittömästi yksi vastaan tulleen auton matkustajista. Kyseisessä autossa loukkaantui lisäksi myös kuljettaja ja toinen matkustaja, jonka tilan kerrotaan olevan kriittinen.

Sobtshak, 39, ei ajanut autoa itse, vaan hänellä oli autonkuljettaja ja hän istui takapenkillä. Sobtshak selvisi kolarista lievin vammoin. Hän kertoo saaneensa aivotärähdyksen ja menettäneensä paikanpäällä hetkeksi tajuntansa.

Kolarin sattuessa Sobtshak oli matkalla Sotshin lentokentälle juhlista, joissa hän oli ollut juontajana. Hän poistui kolaripaikalta nopeasti ja ehti vielä lennolleen Moskovaan.

” Minä en hoputtanut kuljettajaa, en tietenkään.

Venäjällä on käynnistynyt sittemmin valtava jälkipyykki siitä, toimiko Sobtshak oikein ja oliko hänellä itsellään osuutta kolarin syntyyn.

Kolari sattui tiellä, joka johtaa Adlerista Alpika-Servisin hiihtokohteeseen. Sobtshakia kuljettanut Mercedes-Benz S500 lähti ohittamaan autoa ja törmäsi vastaantulijoiden kaistalla Volkswagen Poloon.

Sobtshak kiistää käskeneensä kuljettajaa ajamaan nopeammin ja ohittamaan autoja.

– Minä en hoputtanut kuljettajaa, en tietenkään. Kukaan meistä ei niin tehnyt. Matkan aikana puhuin Zoomissa työasioita ja siitä on olemassa nauhoite. Tämä oli todellakin autonkuljettajan oma ratkaisu (lähteä ohittamaan), Sobtshak kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Syytöksiin kolaripaikalta pakenemisesta Sobtshak on vastannut, että hän poistui vasta kun sai tietää, että paikalle on tulossa ensiapua. Hän oli matkalla yhdessä avustajansa kanssa, joka selvisi kolarista niin ikään lievin vammoin.

– Lensin kotiin perheeni luo, koska en minä ole ensihoitaja enkä lääkäri, enkä autonkuljettaja, en olisi siellä voinut auttaa – en käsilläni enkä neuvoillani. Jos olisin jäänyt seisomaan tielle, olisin vain häirinnyt pelastajia ja te olisitte voineet sitten kirjoittaa, että ”Sobtshak jäi paikanpäälle eikä tehnyt mitään”, Sobtshak vastasi sosiaalisessa mediassa häntä syytelleille.

Ksenia Sobtshak kuuluu Venäjän näkyvimpiin julkkiksiin. Hän kiistää kuitenkin olevansa Vladimir Putinin kummitytär.

Venäjän median mukaan syyttäjäviranomainen on kertonut, että Sobtshakin autonkuljettaja on tunnustanut jo täysin syyllisyytensä turmaan. Kuljettaja ei ollut Sobtshakiin työsuhteessa, vaan hänet oli tilattu ainoastaan ajamaan tämä kyyti.

Onnettomuudessa sai välittömästi surmansa 35-vuotias Jekaterina Tarasova, joka työskenteli voimistelu- ja meditaatiovalmentajana.

Sobtshak kertoi varhain maanantaiaamuyöstä julkaisemassaan Telegram-viestissä, että hän oli puhunut kolarissa vaikeasti loukkaantuneen naisen aviomiehen kanssa. Samalla Sobtshak kumosi Venäjän mediassa levinneitä väitteitä, joiden mukaan myös tämä nainen olisi kuollut.

– Puhuin juuri Oksana Sadovnikin aviomiehen kanssa. Hän (Oksana) on elossa, Jumalan kiitos, ja väitteet siitä että hän olisi toinen kuolonuhri, ovat valhetta. Hänen tilansa on vaikea, mutta hän on ELOSSA, Sobtshak kirjoitti.

Ksenia Sobtshak on Pietarin edesmenneen kaupunginjohtajan Anatoli Sobtshakin tytär. Vuonna 2018 Ksenia Sobtshak oli ehdolla Venäjän presidentinvaaleissa ja kritisoi myös presidentti Vladimir Putinia sekä Krimin valtausta. Tuolloin uskottiin kuitenkin yleisesti, että Kreml halusi hänet ehdolle tuomaan vaaleille tiettyä ”oppositiouskottavuutta”.

Venäjällä on huhuttu pitkään, että Putin olisi myös Ksenian kummisetä. Sobtshak itse kiisti asian presidenttikampanjansa yhteydessä.

Uutistoimisto Ria Novostin mukaan Sobtshak kertoi saaneensa kristillisen kasteen ollessaan 12-vuotias. Toisin sanoen vuosi on ollut silloin 1993, jolloin Putinin ura Anatoli Sobtshakin oikeana kätenä ja tämän entisenä oppilaana oli lähtenyt juuri nousuun.

Ksenia Sobtshak kertoi, että Putin oli tuolloin kyllä läsnä kirkossa, mutta kummin roolissa Putin ei ollut.

Anatoli Sobtshak kuoli keväällä 2000 vain reilu kuukausi sen jälkeen, kun presidentti Boris Jeltsin oli luovuttanut valtansa Putinille ennenaikaisesti. Virallisesti Anatoli Sobtshakin kuolinsyy oli sydänkohtaus, mutta kuoleman olosuhteista on myöhemmin esitetty monenlaisia epäilyjä. Putin on pitänyt myös myöhemmin yhteyttä Sobtshakin perheeseen ja tämän leskeen Ljudmila Narusovaan.