Pohjois-Koreasta loikannut tiedustelujohtaja kertoo BBC:lle salaisuuksia Pjongjangista – pakeni, kun näki alkaneet ”puhdistukset”

Kim Kuk-song lähti pakoon Pohjois-Koreasta, kun Kim Jong-un teloitutti tätinsä miehen joulukuussa 2013.

Britannian yleisradioyhtiö BBC sai erityislaatuisen haastattelun Pohjois-Koreasta loikanneelta Kim Kuk-songilta, joka työskenteli 30 vuotta maan tiedustelupalvelussa ja nousi maan tiedustelun ylimpään johtoon. Tiedustelupalvelut olivat Suuren johtajan silmät, korvat ja aivot, Kim kertoo BBC:lle.

Kim Jong-unin noustua valtaan hän pelkäsi henkensä puolesta ja loikkasi Etelä-Koreaan 2014.

Kyseessä on ensimmäinen näin korkea-arvoisen sotilastahon ulkomaiselle medialle antama haastattelu. BBC ei ole voinut vahvistaa kaikkia miehen sanomia tosiksi.

” Pohjois-Koreassa mikään ei tapahdu ilman Suuren johtajan hyväksyntää, ei edes tietä rakenneta.

Eteläkorealaiset osoittivat mieltään vuonna 2010. Vasemmalla Pohjois-Korean silloinen johtaja Kim Jong-il, oikealla nykyinen johtaja Kim Jong-un.

Kim Kuk-song kertoo monista aiemmin tapetilla olleista aiheista.

Hän kertoo muun muassa, miten vuonna 2009 perustettu, terrorijoukoiksi nimetty yksikkö yritti tappaa Etelä-Koreaan loikanneen Pohjois-Korean hallinnon korkea-arvoisen virkamiehen Hwang Jang-yopin.

– Terrorijoukot perustettiin Hwang Jang-yopin salamurhaa varten. Minä henkilökohtaisesti ohjasin ja toteutin työn.

Salamurha epäonnistui, ja Etelä-Korea pidätti kaksi pohjoiskorealaista vakoojaa murhayrityksestä. Pohjois-Korea on kiistänyt osallisuutensa.

Maaliskuussa 2010 Etelä-Korean korvetti Cheonan upposi aluevesirajan tuntumassa, ja 46 eteläkorealaista sai surmansa. Pohjois-Koreaa epäiltiin sota-aluksen upottamisesta, ja maa kiisti osallisuutensa. Koreoiden välit kiristyivät uhkaavasti.

Kuolleiden sotilasten kuvia ja muistoviestejä Soulissa toukokuussa 2010.

Yeonpyeongin saaren tykistötuli tallentui tv-kameralle marraskuussa 2010. Selkkaus oli yksi vakavammista Koreoiden välisistä tilanteista sitten Korean sodan, joka päättyi 1953.

Saman vuoden marraskuussa Pohjois- ja Etelä-Korean rajalla Yeonpyeongin saarella maat vaihtoivat tykistötulta. Ainakin neljä ihmistä kuoli. Kim kertoo BBC:lle, ettei hän ollut suoraan kytköksissä tapahtumiin, mutta ”ne eivät olleet tiedustelupalvelussa salaisuuksia vaan asiaan suhtauduttiin ylpeydellä”.

– Pohjois-Koreassa mikään ei tapahdu ilman Suuren johtajan hyväksyntää, ei edes tietä rakenneta. Cheonanin upotus ja Yeongpyeongin tykistötuli eivät ole asioita, jotka alempi johto voisi toteuttaa, Kim kertoo.

– Tällainen sotilaallinen työ on suunniteltu ja toteutettu Kim Jong-unin erityisten käskyjen mukaisesti. Se on saavutus.

Toimittajia lähellä paikkaa, jossa Cheonan upposi.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un nousi isänsä Kim Jong-ilin saappaisiin joulukuussa 2011 ollessaan 27-vuotias. Kim Kuk-song oli lähellä, kun uusi johtaja kävi valtaan kiinni.

Hän kertoo eläneensä itse leveää elämää ja ajaneensa Kim Jong-unin tädin Mercedes Benziä. Hän matkusteli ja myi matkoillaan arvometalleja palaten sitten takaisin matkalaukku täynnä kahisevaa.

” Kaikki raha Pohjois-Koreassa kuuluu Pohjois-Korean johtajalle. Sillä rahalla hän rakentaa huviloita, ostaa ruokaa, hankkii vaatteita ja nauttii luksuksesta.

Kim Kuk-song kertoo BBC:n haastattelussa, että hänellä oli erittäin hyvät poliittiset kontaktit avioliittonsa kautta ja että samat yhteydet vaaransivat hänet. Muuten hän ei perheestään kerro, mutta hän mainitsee, että he pakenivat hänen kanssaan Etelä-Koreaan.

Lue lisää: Raportti paljastaa: Mercedes-Maybacheja, iPhoneja ja merkkivaatteita – näin Kim Jong-unin eliitti kiertää Pohjois-Korean kauppasaartoa

Kim Jong-un ja hänen tätinsä mies Jang Song-thaek Kim Jong-ilin hautajaissaatossa 28. joulukuuta 2011.

Kun Kim Jong-il oli ennen kuolemaansa sairaana, hänen siskonsa mies Jang Song-thaek nousi tärkeään asemaan. Kim Jong-il kuoli vuonna 2011, ja Jang Song-thaekin tuleva rooli kiinnosti maailmalla. Pohjois-Korean ensimmäisellä johtajalla Kim Il-sungilla oli kaksi lasta: häntä vallassa seurannut Kim Jong-il ja tytär Kim Kyong-hui, jonka mies Jang Song-thaek oli. Kim Il-sung hallitsi maata vuodet 1946–1994 ja Kim Jong-il 1994–2011.

Valtaan noussut Kim Jong-un teloitutti tätinsä miehen kaksi vuotta valtaannousunsa jälkeen joulukuussa 2013.

– Olin enemmän kuin yllättynyt. Se oli kohtalokas isku, ja olin kauhuissani. Tunsin heti, että henkeni oli vaarassa. Tiesin, etten voisi jäädä Pohjois-Koreaan, Kim kertoo.

Niin hän loikkasi Etelä-Koreaan. Pakonsa jälkeen Kim Kuk-song on työskennellyt Etelä-Korean tiedustelupalvelulle. Hän kertoo olleensa aiemmin ”punaisista punaisin” mutta kääntäneensä kelkkansa. Siksi hän kertoo menneisyydestään.

– Tämä on ainoa asia, jonka voin tehdä. Aion olla tästä lähtien aktiivisempi, jotta pohjoiset veljeni vapautuisivat diktatuurin otteesta ja jotta he voisivat nauttia todellisesta vapaudesta, hän kertoi BBC:lle.

Kim Il-sungin ja Kim Jong-ilin kuvat Pjongjangin keskusaukealla.

Yksi Kim Kuk-songin työtehtävistä Pohjois-Koreassa oli ollut kehittää tapoja toimia Etelä-Korean kanssa. Se tarkoitti sitä, että hän lähetti maahan paljon vakoojia. Hän kertoo muun muassa Etelä-Korean presidentin toimistossa viisi vuotta työskennelleestä vakoojasta.

– Voin kertoa, että pohjoiskorealaisilla toimijoilla on aktiivinen rooli useissa kansalaisyhteiskunnan järjestöissä sekä tärkeissä instituutioissa Etelä-Koreassa, hän väittää.

Hänen mukaansa Pohjois-Korean vakoojat ja hakkerit ovat keinoja toimia ympäri maailmaa.

Kumsusanin palatsissa on entisten johtajien ruumiit.

Maasta loikannut Kim Heung-Kwang on kertonut, että maassa on 6 000 hakkerin armeija. Kim Kuk-song kertoo, että Kim Jong-il tilasi 1980-luvulla uuden koulutusohjelman valmistautuakseen kybersodankäyntiin. Moranbongin yliopistoon kerättiin hänen mukaansa älykkäitä oppilaita ympäri maata kuuden vuoden erikoiskoulutukseen.

Britannian tiedustelu uskoo, että pohjoiskorealainen Lazarus-ryhmä teki vuonna 2017 kyberiskun, joka halvaannutti osia Britannian terveydenhuollosta. Saman ryhmän uskotaan tehneen isku Sony Picturesiin vuonna 2014 ja muun muassa pääosin eteläkorealaisiin kohdistuneen kryptovaluuttaiskun vuonna 2017.

Kimin mukaan kyseisellä ryhmällä oli suora puhelinlinja Pohjois-Korean johtajalle.

Huumeiden tuotanto on ollut Pohjois-Koreassa tärkeä tapa luoda rahaa. Kim kertoo olleensa itse kehittämässä tuotantolinjastoa metamfetamiinin tuotantoa varten 1990-luvulla, jolloin köyhässä Pohjois-Koreassa oli huutava pula ruoasta ja rahasta. Kolme ulkomaalaista asiantuntijaa tuotiin Pohjois-Koreaan kertomaan, miten huumetta kannattaa tuottaa.

– Autan sinua ymmärtämään: kaikki raha Pohjois-Koreassa kuuluu Pohjois-Korean johtajalle. Sillä rahalla hän rakentaa huviloita, ostaa ruokaa, hankkii vaatteita ja nauttii luksuksesta, Kim kertoo.

Vuosien 1994 ja 1998 hirvittävässä nälänhädässä on arvioitu kuolleen jopa miljoonia. Nälkävuosia kutsutaan Pohjois-Koreassa ”vaivalloiseksi marssiksi”.

Pohjois-Korea on köyhä maa, jossa nälänhätää kokevien paikallisten on kerrottu syöneen ruohoa ja toisaalta työntekijöiden trimmeröineen Kumsusanin palatsia ympäröiviä nurmikenttiä pinseteillä ja askartelusaksilla. Palatsissa on Kim Il-sungin ja Kim Jong-ilin balsamoidut ruumiit.

Myös tällä hetkellä maassa nähdään nälkää.

Lue lisää: Kim Jong-unilta kolkko viesti – vertasi Pohjois-Korean tilannetta jo 1990-luvun katastrofiin

Lue lisää: Kahvi­paketti maksaa yli 80 euroa, perunan hinta kolmin­kertaistui – Kim Jong-un myönsi tilanteen olevan ”tiukka”

Lue lisää: Ennuste: Pohjois-Koreassa tänä vuonna 860 000 tonnin ruokavaje

Rahaa valtio sai myös myymällä laittomia aseita Iraniin, Kim väittää. Hänen mukaansa Pohjois-Korea kauppasi muun muassa pienoissukellusveneitä.

Kimin mukaan Pohjois-Korea on myynyt aseita myös maihin, joissa käydään pitkittyneitä sisällissotia. YK on syyttänyt Pohjois-Koreaa aseviennistä muun muassa Syyriaan, Myanmariin, Libyaan ja Sudaniin.

Viime vuonna ensi-iltaan tuli ruotsalainen Myyrä Pohjois-Koreassa -dokumentti, joka paljasti muun muassa, miten pohjoiskorealaiset yrittivät rakentaa ase- ja huumetehdasta Ugandaan. Tehtaan oli tarkoitus esittää ulospäin luksushotellia. Ruotsin ja Tanskan ulkoministerit vaativat YK:tä laajentamaan Pohjois-Korean vastaisia pakotteita dokumentin ensiesityksen jälkeen.

Lue lisää: Sairauseläkkeellä oleva perheenisä aloitti täydellisen kaksoiselämän tärkeän asian vuoksi – vaimokaan ei tiennyt totuutta

Lue lisää: Hiljaisesta koulupojasta kasvoi pelätty diktaattori – tällainen on Kim Jong-unin, (ehkä) 38, uskomaton elämä

Lue lisää: Kim Yo-jong on noussut diktaattoriveljensä varjoista Pohjois-Korean ankaraksi, nousevaksi tähdeksi – tällainen on suljetun valtion salaperäinen kakkosnainen