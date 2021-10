Vuoden kestävässä tutkimuksessa seurataan, kuinka kauan rokote suojaa koronavirukselta ja sen uusilta muunnoksilta.

Brasiliassa rikkoutui perjantaina 600 000 koronakuoleman raja. Koronauhrien muistomerkki on Rio de Janeiron Copacabanan rannalla.

Lääkeyhtiö Pfizer aikoo testata koronarokotteensa tehoa antamalla rokotteen kokonaisen kaupungin asukkaille Brasiliassa.

Noin 143 000 asukkaan Toledossa jo jopa 98 prosenttia rokotusten piiriin kuuluvista asukkaista saanut ainakin yhden koronarokotusannoksen.

Koronarokotteita valmistava lääkeyhtiö Pfizer haluaa tutkia lääkkeensä tehoa antamalla rokotteen kaikille kaupungin yli 12-vuotiaille asukkaille. Hanke toteutetaan yhdessä Brasilian ja paikallisten terveysviranomaisten kanssa.

Suurin osa Toledon rokotetuista asukkaista on saanut Pfizerin piikin. Lääkeyhtiön tavoitteena on tutkia, miten rokote toimii, jos koko väestö on saanut sen. Vuoden kestävässä tutkimuksessa seurataan, kuinka kauan rokote suojaa koronavirukselta ja sen uusilta muunnoksilta.

Viime talvena ja keväällä lääkeyhtiö Sinovac testasi omaa rokotettaan vastaavalla tavalla 45 000 asukkaan Serranan kaupungissa Brasiliassa.

Kolme kuukautta kestäneen seurannan aikana sekä tartuntojen että sairaalahoitoon ja kuolemaan johtaneiden tapausten määrä laski jyrkästi.

Samaan aikaan muualla Brasiliassa on kärsitty ankarasti koronapandemiasta. Perjantaina Brasiliasta tuli toinen maa maailmassa Yhdysvaltain jälkeen, jossa on ilmoitettu yli 600 000 koronakuolemasta. Yhdysvalloissa kuolleita jo yli 710 000, laskee New York Times.

Brasiliassa koronarokotukset ovat edenneet hitaan alun jälkeen ja yli 70 prosenttia asukkaista on saanut ensimmäisen rokotuksen, kun Yhdysvalloissa lukema on 65 prosenttia.