BuzzFeed: Neljää suomalaista tutkitaan epäiltyinä sotarikoksista Itä-Ukrainassa

Ukrainan valtakunnansyyttäjän mukaan tutkinnan kohteena on 230 ulkomaalaista taistelijaa 32 eri maasta.

Ukrainan valtakunnansyyttäjä tutkii Itä-Ukrainassa kapinallisten tai venäläisten riveissä taistelleita ulkomaalaisia sotarikoksista.

Tutkinnan kohteena on myös neljä Suomen kansalaista.

Ukrainan valtakunnansyyttäjä Irina Venediktova kertoo BuzzFeed Newsille, että tutkinnan kohteena on 230 ulkomaalaista taistelijaa 32 eri maasta. Eniten epäiltyjä on Espanjasta, Serbiasta ja Moldovasta. Suomalaisten lisäksi listalla on yksi virolainen.

Venediktovan mukaan syyttäjä ei ainakaan toistaiseksi tutki Ukrainan asevoimien vapaaehtoisjoukoissa palvelleita ulkomaalaisia.

Itä-Ukrainan konfliktin puhjettua 2014 jopa tuhansia ulkomaalaisia vapaaehtoisia liittyi sodan molempien osapuolten joukkoihin. Ainakin Ukrainan puolella oli sodan alkuvaiheessa aseistautuneita, äärioikeistolaisia vapaaehtoispataljoonia, joiden riveissä taisteli myös ulkomaalaisia uusnatseja.

BuzzFeedin tietojen mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö ja FBI ovat aloittaneet tutkinnan seitsemään amerikkalaista kohtaan, jotka taistelivat äärioikeiston joukoissa.

Amerikkalaisvapaaehtoisten epäillään syyllistyneen sotarikoksiin Itä-Ukrainan rintamalla, kuten vangittujen vastapuolen sotilaiden pahoinpitelyihin tai jopa surmaamiseen.