Venäjällä kaikkien aikojen ennätys koronakuolemissa – Mediazona: Tilastot paljastavat yli 700 000 epänormaalia kuolemaa

Venäjällä rekisteröitiin lauantaina kaikkien aikojen ennätysluku koronakuolemissa eli 968 tapausta. Mediazona-sivuston laaja tilastovertailu paljastaa, että viralliset koronatilastot eivät kerro koko totuutta.

Pietari, Venäjä

Venäjän koronatilanne pahenee kovaa vauhtia. Virallisten tilastojen mukaan maassa on rikottu viime päivinä liki päivästä päivään aiempia vuorokautisten koronakuolemien määriä.

Toistaiseksi suurin ilmoitettu kuolintapausten määrä koko epidemian ajalta on lauantailta, jolloin tilastoitiin 968 selkeästi koronaviruksesta johtuvaa kuolemaa, kertoo RBK-sivusto.

Perjantaina ilmoitettu lukumäärä oli 936 koronakuolemaa ja sunnuntaina ilmoitettu määrä on 962 kuolemaa, kertoo NTV.

Venäjän virallinen koronakuolemien määrä on koko epidemian ajalta nyt yhteensä 215 453. Viranomaisten mukaan luku pitää sisällään ne kuolemantapaukset, jotka ovat yksinomaan koronaviruksesta johtuvia.

Lukua epäillään yleisesti virheelliseksi, sillä samaan aikaan maan yleinen kuolleisuusluku on noussut huomattavan paljon enemmän.

Rosstat-tilastoviranomaisen mukaan vuoden 2020 huhtikuun ja vuoden 2021 elokuun välisenä aikana koronavirukseen liittyviä kuolemia on ollut yli 413 000. Tässä luvussa ovat mukana henkilöt, joilla koronavirus on todettu yhdeksi kuolemaan johtaneeksi syyksi tai joilta koronavirus on havaittu vasta ruumiinavauksessa, kertoo RBK.

Mediazona-sivusto tehnyt laajan vertailun Venäjällä ilmoitetuista kuolemantapausten määristä ja päätynyt vieläkin isompiin lukuihin.

Koronavirusepidemian aikana Venäjällä on kuollut syyskuun 2021 loppuun mennessä jo yli 700 000 ihmistä enemmän kuin olisi ollut odotettavissa ilman epidemiaa vastaavana ajankohtana keväästä 2020 alkaen, Mediazona-sivusto kertoo. Ylikuolleisuusluku on tuolta ajalta 707 711.

Mediazonan sivuilla on myös grafiikoita, joista näkyy esimerkiksi se, millä Venäjän alueilla ylikuolleisuus on ollut suurinta verrattuna viiden aiemman vuoden tilastoihin. Tummanpunaisina paikkoina erottuvat Tshetshenia, Ingushia, Dagestan, Kalmukia, Mari El ja Nenetsien autonominen piirikunta.

Ylikuolleisuusluku ei kerro suoraan varsinaisten koronakuolemien todellisesta määrästä, sillä mukana ovat kaikki tilastoidut kuolemat ja niitä on verrattu viiden aiemman vuoden kuolemantapausten määriin. Ylikuolleisuutta voivat selittää koronaviruksen ohella monet muutkin tekijät. Yksi syy on kuitenkin se, että Venäjän sairaalat eivät ole pystyneet hoitamaan muita tauteja tai onnettomuuksien uhreja riittävän tehokkaasti koronaepidemian tuoman kuormituksen vuoksi.