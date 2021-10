Katsojat luulivat Bolshoi-teatterin tragediaa osaksi oopperaa – artisti jäi valtavan talolavasteen alle

37-vuotias Jevgeni Kulesh menehtyi Bolshoi-teatterin näyttämölle lauantai-iltana.

Silminnäkijät ovat kertoneet lisää yksityiskohtia kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta, joka tapahtui lauantaina Moskovan Bolshoi-teatterissa.

Onnettomuudessa kuoli 37-vuotias Jevgeni Kulesh, jolla oli rooli Sadko-oopperan joukkokohtauksissa. Miimisten kohtausten lisäksi hän osallistui kymmenien muiden artistien kanssa lavasteiden vaihtoon.

Kuleshin tehtävänä oli työntää lavalta pois valtaistuinlavaste ja poistua sen jälkeen joko vasemmalle tai oikealle. Jostain syystä hän astui kuitenkin taaksepäin, jolloin hänen päälleen putosi katosta noin parituhatta kiloa painava hirsitalon lavaste.

Lavaste osui Kuleshia pään alueelle ja hän sai avoimen kallomurtuman. Lenta-uutissivuston mukaan hän kuoli välittömästi.

(Alla olevalla videolla näkyy artistin kohtaloksi koitunut talolavaste Venäjän viranomaisten julkaisemissa kuvissa.)

Paikalla olleet katsojat ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa, että kaikki kävi niin äkkiä, ettei kukaan aluksi ymmärtänyt tapahtunutta. Monet katsojista luulivat, että välikohtaus oli osa oopperan kulkua.

Näin kirjoitti Instagramissa Bolshoin yleisön joukossa ollut Pavel Life-uutissivuston mukaan.

– Näytös keskeytettiin huutamalla: ”Stop, stop. Kutsukaa ensiapu. Täällä on verta.” Aluksi me luulimme, että se on osa esitystä.

Teatteri ilmoitti ensin, että esityksessä järjestetään tekninen väliaika. Tämä ihmetytti katsojia, sillä oopperaesitys oli ehtinyt tuskin vielä edes alkaa, kun ilmoitus tuli. Jotkut näytöksestä myöhästyneet katsojat kertoivat, että he olivat ehtineet vasta saapua paikoilleen, kun väliaika julistettiin eivätkä he ymmärtäneet lainkaan, mistä oli kyse.

Kun ylimääräistä väliaikaa oli kulunut jonkin verran, teatteri ilmoitti, että koko näytös perutaan. Vielä tuossakaan vaiheessa moni ei tiennyt, että he olivat todistaneet juuri ihmisen kuolemaa näyttämöllä.

Kuleshin kollegat Bolshoi-teatterista arvioivat uutistoimisto Ria Novostille, että mitä ilmeisimmin artisti arvioi itse liikkumisensa väärin ja jäi siksi talolavasteen alle.

Lavaste ei romahtanut katosta alas, vaan se putosi suunnitellusti, kertoo yksi Kuleshin kollegoista Moskovski Komsomolets - lehdelle. Jos lavaste olisi pudonnut hallitsemattomasti, uhreja olisi voinut tulla kymmeniä, sillä tapahtumahetkellä näyttämöllä oli käynnissä nopeatahtinen lavasteiden vaihto.

Kansantaiteilijan arvonimeä kantava Nikolai Tsiskaridze julkaisi Instagramissa arvion, jonka mukaan teatterin omilla turvatoimien puutteilla saattaa olla myös osuutta asiaan. Tsiskaridze julkaisi kirjoituksen, jossa nimeltä mainitsematon nainen kertoo omista silminnäkijähavainnoistaan Bolshoi-teatterissa.

– Ennen ensi-iltaa olin itse todistamassa, kuinka juuri tämä lavaste tarttui kiinni valolaitteisiin ja ne olivat lähellä pudota ihmisten päälle, Tsiskarizden siteeraaman nainen kertoi Izvestijan mukaan.

Sadko-oopperan nykyinen versio on ollut Bolshoin ohjelmistossa jo aiemmin, mutta tätä kautta varten se oli palautettu ohjelmistoon vain kahden harjoituskerran jälkeen. Tästä heräsi epäilyjä siitä, olivatko artistit ehtineet harjoitella tarpeeksi oppiakseen tietämään lavasteiden tuomat vaaranpaikat.

Venäjän syyttäjänvirasto ja tutkintakomitea selvittelevät tapahtuneen yksityiskohtia.