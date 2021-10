Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Tshekin miljardööri­pääministeri hävisi sittenkin – tulos kääntyi niukasti keskusta­oikeistolaiselle liittoumalle

Kun lähes kaikki äänet on laskettu, liittouma on saanut 27,78 prosenttia äänistä, kun Babishin populistisen ANO-liikkeen osuus on 27,14 prosenttia.

Andrej Babish.