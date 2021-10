Salaperäistä Havannan syndroomaa tutkitaan myös Berliinissä – poliisi epäilee ”äänihyökkäyksiä”

Sadat yhdysvaltalaisdiplomaatit maailmanlaajuisesti ovat saaneet oireita.

Saksan poliisi tutkii useita ns. Havannan syndroomaan liittyvää tapausta Yhdysvaltain suurlähetystössä Berliinissä.

Jopa sadat yhdysvaltalaisdiplomaatit ovat saaneet outoja oireita maailmanlaajuisesti.

Mystisen Havannan syndrooman oireisiin kuuluu korvien tinnitus, pahoinvointi ja raju päänsärky. Ensimmäinen tapaus raportoitiin vuonna 2016, kun Kuuban pääkaupungissa Havannassa Yhdysvaltojen suurlähetystön työntekijät valittivat ”läpitunkevien äänien” aiheuttamista oudoista oireista.

Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian viime vuonna julkaiseman raportin mukaan syndrooman oireet ovat yhteneväiset sen kanssa, että työntekijät olisivat joutuneet suunnatun mikroaaltoenergian kohteeksi

Der Spiegel -lehden mukaan Berliinin poliisi on jo elokuusta lähtien tutkinut epäiltyjä ”äänihyökkäyksiä” Yhdysvaltain suurlähetystön henkilökuntaa vastaan.

Yhdysvaltain suurlähetystö ei kommentoi tutkintaa.

CIA:n johtaja William Burns kertoi heinäkuussa, että Havanna-syndroomasta kärsii noin 1000 CIA:n työntekijää tai heidän perheenjäsentään.

Burnsin mukaan on ”hyvin todennäköistä”, että oireet on aiheutettu tarkoituksellisesti ja niiden takana on Venäjän toiminta. Moskova on kiistänyt osallisuutensa.