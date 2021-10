Baltia kirkuu punaisena koronakartalla – Euroopan tautikeskus suosittelee välttämään matkustamista

Liettuan ja Viron koronatartuntatilanne Euroopan pahin.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC suosittelee tiukempia maahantulorajoituksia Saksasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Romaniasta tuleville matkustajille näiden maiden heikentyneen koronatilanteen vuoksi.

Viron koronatartuntojen ilmaantuvuus on toiseksi suurin Euroopassa. ECDC:n tilastojen mukaan Virossa on rekisteröity keskimäärin 659 tartuntaa 100 000 asukasta kohden edellisen 14 päivän aikana. Suurin lukema, 795, on nyt Liettuassa.

ECDC suosittelee välttämään matkustamista näihin korkean koronailmaantuvuuden maihin tartuntojen hillitsemiseksi.

ECDC:n kartta koronan ilmaantuvuudesta.

Viron ulkoministeriön mukaan ECDC:n suosituksilla ei ole toistaiseksi merkittäviä vaikutuksia, kertoo ERR.

Ministeriöstä todettiin, ettei ECDC ole antanut maiden hallituksille suoria suosituksia tiukemmista rajoituksista.

ECDC:n punaiselle listalle joutuneista maista tuleville matkustajille suositellaan koronatestiä ja omaehtoista karanteenia.

Poikkeuksena ovat ne, joilla on todistus täyden koronarokotesarjan ottamisesta.

Latviassa on julistettu kolmen kuukauden mittainen poikkeustila koronatilanteen pahenemisen vuoksi, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Hallitus päätti maanantaina voimaan tulevasta poikkeustilasta myöhään perjantaina pitkän kriisikokouksen jälkeen.

Kyseessä on kolmas kerta, kun Latviassa otetaan käyttöön poikkeustila koronapandemian takia. Latvian tartuntaluvut ovat nousseet ennätystasolle viime aikoina, ja sairaanhoito on vakavasti kuormittunut. Maassa on kaikkiaan todettu liki 167 000 koronatartuntaa ja tautiin on kuollut lähes 2 800 ihmistä.

Vain noin puolet Latvian aikuisväestöstä on saanut edes yhden koronarokotuksen, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Poikkeustilan perusteella kaikki julkisen sektorin työntekijät velvoitetaan ottamaan rokotus virasta pidättämisen uhalla. Tietyillä yksityisen sektorin työpaikoilla koronatodistus tulee pakolliseksi. Etätyö tulee pakolliseksi kaikille, jotka voivat sitä tehdä, ja kouluissa opettajille ja yli kuusivuotiaille oppilaille tulee maskipakko. Julkisessa liikenteessä saa alennuksia vain, jos matkustajalla on esittää koronatodistus.