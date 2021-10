Rauhannobelisti Maria Ressa IS:n haastattelussa vuonna 2019: ”Minun sanottiin olevan erityistä huomiota vaativa rikollinen”

Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten propagandan paljastanut Maria Ressa antoi Ilta-Sanomille haastattelun pidätyssellistä vapauduttuaan vuonna 2019. Perjantaina hänet palkittiin työstään Nobelin rauhanpalkinnolla.

Filippiiniläistoimittaja Maria Ressa antoi kommentteja kollegoilleen helmikuussa 2019, kun häntä vastaan oli nostettu kunnianloukkaussyyte. Hän on pitänyt syytettä poliittisena. Nobel-komitea palkitsi perjantaina Ressan taistelusta sananvapauden puolesta.

Time-lehti valitsee perinteisesti vuoden viimeisessä numerossaan Vuoden henkilön. Vuoden 2018 lopussa kunnian jakoivat journalistit, yhtenä heistä filippiiniläinen Maria Ressa. Hän antoi IS:lle haastattelun vuonna 2019.

Maria Ressa (alhaalla vasemmalla) nimettiin Time-lehden Vuoden henkilöksi 2018 yhdessä muiden työnsä takia vainottujen toimittajien kanssa. Muut olivat murhattu saudiarabialainen Jamal Khashoggi, vankilassa olevat myanmarilaiset Wa Lone ja Kyaw Soe Oo, joiden vaimot kuvattiin lehteen, sekä asemiehen uhreiksi joutuneet amerikkalaislehden toimittajat.

Time-lehden perusteluissa mainittiin, kuinka Ressan johtama verkkojulkaisu Rappler on pelotta raportoinut Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten huumesodasta ja tämän harjoittamasta propagandasta.

Ressan tavoittamisessa on haasteensa. Hän on jo suostunut Ilta-Sanomien puhelinhaastatteluun, kun Filippiineiltä kantautuu uutinen: Ressa on pidätetty epäiltynä kunnianloukkauksesta.

Ressa viettää yön vangittuna mutta pääsee seuraavana päivänä vapaiksi takuita vastaan. Haastattelu onnistuu seuraavalla viikolla.

– Pääsin vapaaksi takuita vastaan kuudetta kertaa 1,5 kuukauden aikana. Presidentin edustaja sanoi minun olevan erityistä huomiota vaativa rikollinen. Heidän pitäisi keskittyä maan hallitsemiseen, Ressa sanoo.

Maria Ressa esitteli itsestään annettua pidätysmääräystä joulukuussa 2018.

Kunnianloukkaussyytteen lisäksi Ressa on joutunut vastaamaan syytteisiin veronkierrosta. Hänen ja monen tarkkailijan mukaan kyse on tarkoituksellisesta häirinnästä.

– Kyse on vallan ja lain väärinkäytöstä, Ressa sanoo.

Ressan vaikeudet alkoivat, kun hän ryhtyi selvittämään, miten Duterten propaganda levisi internetissä.

Rodrigo Duterte keskusteli maan poliisijohtajan Ronald Dela Rosan kanssa presidentinpalatsissa tammikuussa 2017. Duterten kausi päättyy ensi vuonna ja hän on ilmoittanut aikovansa luopua politiikasta.

Filippiiniläiset ovat erittäin aktiivisia Facebookin käyttäjiä, sillä useimmat kännykkäoperaattorit eivät peri datamaksuja palvelun käytöstä. Duterten kampanja käytti Facebookia taitavasti voittaakseen vaalit.

Ressan tutkimukset paljastivat, että vaalien jälkeen Duterte jatkoi Facebookin hyödyntämistä. Presidentin vaikutusvaltaiset kannattajat levittivät valheita ja propagandaa, jotka tukivat presidentin toimia.

Ressa julkaisi aiheesta laajan tutkivan artikkelisarjan lokakuussa 2016. Hän joutui välittömästi massiivisen vihakampanjan kohteeksi.

– Minusta on kerrottu miljoonia valheita, hän sanoo Ilta-Sanomille.

Maria Ressa puhui Women in the World -huippukokouksessa New Yorkissa huhtikuussa 2019.

Facebook on vihdoin ottanut Ressan varoitukset vakavasti. Vuodenvaihteessa se sulki kaksi filippiiniläistä propagandaverkostoa, joilla oli yhteensä kymmeniä miljoonia seuraajia.

Köyhä, heikosti koulutettu ja aktiivisesti Facebookia käyttävä kansa on altis verkkopropagandalle. Tuoreen mielipidetutkimuksen mukaan 74 prosenttia filippiiniläisistä on tyytyväisiä presidenttiinsä. Monet sellaisetkin ihmiset, joiden läheiset olivat poliisin väkivallan syyttömiä uhreja, kertoivat tiedotusvälineille kannattavansa huumesotaa.

– Jos Duterte tarkoittaa rajummalla huumesodalla sitä, että lakia noudatetaan tiukemmin, kannatamme sitä. Jos se tarkoittaa lisää kuolemia ilman oikeudenkäyntejä, emme kannata sitä, Filippiinien ihmisoikeuskomission tiedottaja Jacqueline de Guia painotti.

