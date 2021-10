Nobelin rauhan­palkinnon saanut Dmitri Muratov johtaa tutkivista artikkeleista tunnettua lehteä, jonka kuusi toimittajaa on murhattu

Novaja Gazeta on riippumaton sanomalehti, jossa on julkaistu useita kriittisiä ja tutkivia artikkeleita Venäjän valtaapitävistä.

Dmitri Muratov on toinen Nobelin rauhanpalkinnon saaneista.

Venäläinen toimittaja Dmitri Muratov on toinen Nobelin rauhanpalkinnon tänä vuonna saaneista. Palkinnon jakaa hänen kanssaan filippiiniläinen toimittaja Maria Ressa. Nobel-komitean mukaan molemmat ovat ”rohkeasti taistelleet sananvapauden puolesta” kotimaissaan. Samaan aikaan heidän kuvailtiin edustavan kaikkia toimittajia, jotka puolustavat sananvapautta maailmassa, jossa demokratia ja lehdistönvapaus kohtaavat yhä vaikeampia olosuhteita.

Muratov oli mukana perustamassa riippumatonta sanomalehteä Novaja Gazetaa ja on toiminut lehden päätoimittajana 24 vuotta, BBC kertoo.

Novaja Gazeta tunnetaan kriittisistä ja tutkivista artikkeleistaan, joiden kohteena ovat usein Venäjän valtaapitävät. Lehti ei ole ulkomaisten agenttien listalla.

Ainakin kuusi lehden toimittajaa on tapettu 2000-luvulla.

Igor Domnikovin kimppuun hyökättiin, kun hän oli menossa kotiinsa Moskovassa toukokuussa 2000. Hän sai vakavat vammat ja vajosi koomaan. Domnikov kuoli heinäkuussa 2000.

Lehdelle kirjoittanut Viktor Popkov ammuttiin Tshetsheniassa vuonna 2001. Freelancerina toiminut mies oli tuolloin ollut avustustöissä.

Järjestäytyneestä rikollisuudesta ja korruptiosta kirjoittanut Juri Shtshekotshihin kuoli mystiseen, vakavaan allergiareaktioon vuonna 2003. Perhe ja ystävät ovat uskoneet, että toimittaja myrkytettiin.

Anna Politkovskaja, joka suhtautui kriittisesti Venäjän toimiin Tshetsheniassa, murhattiin lokakuussa 2006.

Anastasia Baburova, joka kirjoitti Novaja Gazetaan freelance-toimittajana, ammuttiin yhdessä toimittajan ja ihmisoikeusaktivisti Stanislav Markelovin kanssa Moskovassa tammikuussa 2009. Baburova oli kirjoittanut uusnatseista sekä rotuun perustuvista rikoksista.

Natalia Estemirova, joka kirjoitti freelancerina Novaja Gazetaan, siepattiin ja surmattiin heinäkuussa 2009. Hän oli tavannut useita kertoja Anna Politkovskajan ja Stanislav Markelovin, kun nämä tutkivat Tshetshenian tapahtumia.

Muratov ei itse ole kommentoinut Nobelin rauhanpalkinnon saamista.

Kremlistä miestä onniteltiin.

– Hän toimii jatkuvasti omien ihanteidensa mukaisesti, hän on omistautunut niille, hän on lahjakas ja hän on rohkea, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi.