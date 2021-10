Viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon sai YK:n ruokaohjelma. Tänä vuonna ennakkosuosikkeina ovat olleet valkovenäläiset aktivistit ja ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Kello 11.30 Suomen aikaa selviää, kuka saa Nobelin rauhanpalkinnon. ISTV välittää palkinnon julkistamisen suorana. Palkitun nimi paljastetaan Norjassa, Oslossa.

Tänä vuonna ehdolle on asetettu 329 ehdokasta, joista vajaa kolmannes on organisaatioita ja yhteisöjä. Ehdokasmäärä on aavistuksen verran korkeampi kuin viime vuonna. Kaikkien aikojen ehdokasennätys 376 on vuodelta 2016.

Komitea pitää ehdokkaiden nimet tiukasti salassa 50 vuoden ajan, mutta ehdotuksia tehneet voivat halutessaan julkistaa oman suosikkinsa.

Ennakkosuosikkeina ovat olleet muun muassa Valko-Venäjän opposition kansainvälinen keulakuva, maanpaossa nykyisin elävä Svjatlana Tsihanouskaja, valkovenäläiset aktivistit Veranika Tsapkala ja Maryja Kalesnikava sekä ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg. Ehdolla on myös muun muassa venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi ja maailman terveysjärjestö WHO.