Benito Mussolinin lapsenlapsi sai äänivyöryn Rooman kaupunginvaaleissa

Rachele Mussolini edustaa äärioikeistolaista Fratelli d’Italia -puoluetta.

Benito Mussolinin lapsenlapsi Rachele Mussolini sai äänivyöryn Rooman kaupunginvaltuuston vaaleissa keskiviikkona. Hän sai 8 264 ääntä, mikä oli suurin äänipotti koko vaaleissa, kertovat muun muassa Guardian ja CNN.

Rachele Mussolini, 47, edustaa äärioikeistolaista Fratelli d'Italia -puoluetta. Hänet valittiin keskiviikkona toiselle kaudelleen kaupunginvaltuustoon.

Fratelli d'Italia menestyi vaaleissa hyvin ja nousi kuntatasolla maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Eniten ääniä sai keskusta-vasemmistolainen demokraattinen puolue (Partito Democratico).

La Repubblica -lehden haastattelussa Mussolini kertoi keskiviikkona, että hän uskoo vaalituloksen johtuvan hänen valtuustossa tekemistään aloitteista eikä hänen sukunimestään, joka Rachele Mussolinin mukaan voi olla taakka. Fasismista hän kieltäytyi puhumasta haastattelussa, ”koska siitä pitäisi puhua aamuun saakka”.

Vasemmalta edessä Benito Mussolini, Adolf Hitler ja Italian kuningas Viktor Emanuel III yhdessä Italiassa toukokuussa 1938.

Benito Mussolini (1883–1945) oli Italian fasistinen pääministeri ja diktaattori, joka vei maan toiseen maailmansotaan ja liittoutui Adolf Hitlerin kanssa.

Rachele Mussolinin isä Romano Mussolini on edesmennyt jazz-muusikko (1927–2006). Rachele on nimetty isoäitinsä, Benito Mussolinin vaimon Rachelen mukaan. Myös Romano Mussolinin toinen tytär Alessandra Mussolini on poliittisesti aktiivinen. Hän on ollut Euroopan unionin parlamentin jäsen ja edustanut siellä Silvio Berlusconin keskusta-vasemmistolaista Forza Italia -puoluetta. Aiemmin hän on kuulunut myös neofasistiseksi kutsuttuun Alternativa Sociale -puolueeseen.