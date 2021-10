Näitä yksityiskohtia kohutaiteilija Lars Vilksin traagisessa kuolonkolarissa tutkitaan nyt

Käynnissä on kolme päällekkäistä tutkintaa, joita johtavat poliisi, syyttäjänvirasto ja Ruotsin liikennevirasto.

Ruotsissa sunnuntaina tapahtunutta kuolonkolaria tutkii sekä syyttäjänvirasto, poliisi että Ruotsin liikennevirasto. Henkilöauton ja kuorma-auton kolarissa kuoli kohutaiteilija Lars Vilks, joka muistetaan muun muassa Muhammed-pilakuvistaan.

Syyttäjänvirasto tutkii, johtuiko onnettomuus Vilksin henkivartijoina toimineiden poliisien toiminnasta. Poliisi puolestaan selvittää, oliko ulkoisilla osapuolilla osuutta onnettomuuden syntyyn. Ruotsin liikennevirastolla on käynnissään oma rinnakkainen tutkintansa, jonka tarkoituksena on selvittää, johtuiko onnettomuus esimerkiksi tien kunnosta tai turvattomuudesta. Asiasta uutisoi ruotsalaislehti Expressen.

Syyttäjänviraston tutkintanimikkeitä ovat tällä hetkellä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kuolemantuottamus ja vammantuottamus. Vastaan ajaneen kuorma-auton kuljettaja selvisi törmäyksestä hengissä, mutta loukkaantui ja joutui sairaalahoitoon. Poliisi on kuullut kuorma-auton kuljettajaa.

Syyttäjänviraston tutkintaa johtava syyttäjä Kajsa Sundgren ei halua spekuloida onnettomuuden syillä tässä vaiheessa tutkinnan turvaamiseksi. Hänen mukaansa tietoja kerätään tällä hetkellä, eikä minkäänlaista analyysia tai yhteenvetoa ole vielä tehty.

– Tässä vaiheessa voin todeta, että kolarin toisena osapuolena ollut auto kuuluu poliisin henkilönsuojausyksikölle. Se on ajautunut vastaantulevien kaistalle ja törmännyt vastaantulevaan kuorma-autoon. Nyt selvitämme, miksi näin tapahtui, Sundgren kommentoi.

Lars Vilksiä kuljettaneen auton perässä ajoi toinen ajoneuvo, jonka matkustajat kuuluivat samaan Vilksiä suojanneeseen joukkoon. Poliisin mukaan perässä tullut auto oli sen verran etäällä, etteivät sen matkustajat nähneet onnettomuutta, mutta saapuivat kuitenkin paikalle lähes välittömästi onnettomuuden jälkeen. Sundgren ei kommentoi, onko toisen auton matkustajia kuultu tutkinnassa.

Poliisi on kuulustellut onnettomuuden silminnäkijöitä, ja tekninen tutkinta onnettomuuspaikalla on päättynyt. Seuraavaksi selville saatuja asioita analysoidaan ja vedetään yhteen.

Liikenneviraston tiedottajan Bengt Olssonin mukaan virasto pääsi tekemään omaa tutkintaansa onnettomuuspaikalle tiistaina, kolme päivää onnettomuuden jälkeen. Olssonin mukaan poliisin kanssa on käyty keskusteluja tutkintaan liittyen, mutta on vielä epäselvää, kuinka paljon he hyötyvät poliisin tutkinnasta.

– Yleensä saamme apua heidän tutkinnastaan, mutta salassa pidettävät asiat ovat aina haasteellisia. Emme vielä tiedä, mitä saamme ja mitä salataan, koska heidän tutkintansa on kesken, Olsson sanoo Expressenille.

Olssonin mukaan liikennevirasto keskittyy onnettomuuspaikalla havainnoimaan sitä, miten onnettomuus on päässyt tapahtumaan. He tutkivat muun muassa liikennemerkkien sijoittelua, onnettomuusauton sijaintia ja suuntaa sekä kohtaa, josta auto on mennyt kaiteen läpi. Seuraavana vuorossa on itse auton tutkinta, mutta se voi olla haastavaa, koska auto paloi onnettomuudessa.

Liikennevirastoa kiinnostaa myös auton renkaiden kunto ja mahdolliset virheet hallintajärjestelmissä.

Yhtenä mahdollisena onnettomuuden aiheuttajana on pidetty henkilöauton rengasrikkoa. Onnettomuuspaikalta on löytynyt renkaan kappaleita ja osa silminnäkijöistä on puhunut räjähdyksestä. Syyttäjä Kajsa Sundgren ei kommentoi asiaa tutkinnan tässä vaiheessa.