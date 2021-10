3 518 murhaan osalliseksi syytetty keskitysleirin ex-vartija saapui Saksassa käräjille: ”Kutsumanimeni on Josi”

”Tämä on murhattujen ystävieni, tuttavieni ja läheisteni viimeinen oikeudenkäynti, jossa viimeinen syyllinen voidaan vielä tuomita”, leiriltä selviytynyt kertoi.

Satavuotias entinen keskitysleirin vartija saapui oikeuden istuntoon Brandenburg an der Havelin kaupungissa Saksassa torstaina. Häntä syytetään osallisuudesta yhteensä yhteensä 3 518 murhaan Sachsenhausenin keskitysleirillä lähellä Berliiniä vuosien 1942 ja 1945 välisenä aikana.

Miestä kutsutaan Saksan mediassa Josef S.:ksi. Hän täytti 21 vuotta vuonna 1942.

Valtakunnansyyttäjä Cyrill Klementin mukaan mies oli hammasratas tappokoneessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Saksassa on syytetty keskitysleireillä tapahtuneista murhista myös muun muassa vartijoita, jotka eivät suoraan osallistuneet tappamiseen, mutta jotka olivat syyttäjän mukaan ”tietoisesti ja omasta halustaan” töissä keskitysleireillä.

Mies turvasi, vartioi ja salli keskitysleirin julmuudet, eikä estänyt niitä, syyttäjä sanoi.

Natsit ampuivat suuria joukkoja ihmisiä ja tappoivat heitä keskitysleirin kaasukammiossa. Monet kuolivat nälkään, sairauksiin, pakkotyöhön tai lääketieteellisiin kokeisiin.

Kaiken kaikkiaan Sachsenhausenin keskitysleirillä oli 200 000 vankia, ja heistä kymmenettuhannet kuolivat. Arviot vaihtelevat 30 000:n ja jopa 100 000:n ihmisen välillä. Suurin osa kuolleista oli juutalaisia ja venäläisiä sotavankeja.

Sachsenhausenin keskitysleiri on toiminut muistopaikkana ja museona vuodesta 1993.

Josef S. ei suostunut kommentoimaan syytteitä oikeussalissa torstaina. Värikkääseen villapaitaan pukeutunut harmaahiuksinen mies peitti sinisellä kansiolla kasvonsa valokuvaajilta. Kävelyapuna hänellä oli rollaattori.

– Kutsumanimeni on Josi, mies sanoi Bildin mukaan kimeällä äänellä.

Oikeudenkäyntiä varten tehty lääketieteellinen arvio suosittaa, että Josef S. voi osallistua päivässä korkeintaan kahden ja puolen tunnin ajan oikeuden istuntoon. Häntä varten on varattu erityinen rauhoittumishuone. Oikeudenkäynnin on arvioitu kestävän 22 istuntopäivää ja ulottuvan tammikuuhun saakka.

Kansainvälisen Auschwitz-komitean varajohtaja Christoph Heubner kertoi uutistoimisto DPA:lle olevansa pettynyt siihen, ettei Josef S. ottanut kantaa tekoihinsa.

– Toivomme, että kun sukulaiset todistavat isiensä murhista Sachsenhausenissa, syytetty kohtaa tunteen ja on valmis löytämään sanoja rakentaakseen inhimillisen sillan oman tarinansa ja muiden kärsimysten välille, Heubner sanoi.

Tuomioistuin tulee päättämään, haluaako se vielä kuulla todistajia, joita on elossa kuusi.

Juutalaisen Leon Schwarzbaumin perhe muu kuoli Auschwitzin tuhoamisleirillä. Hän oli leirillä kaksi vuotta.

Keskitysleiriltä selvinnyt, satavuotias Leon Schwarzbaum saapui seuraamaan torstain oikeudenkäyntiä.

– Tämä on murhattujen ystävieni, tuttavieni ja läheisteni viimeinen oikeudenkäynti, jossa viimeinen syyllinen voidaan vielä tuomita – toivottavasti, Sachsenhausenin lisäksi Auschwitzin ja Buchenwaldin keskitysleireiltä selvinnyt Schwarzbaum sanoi uutistoimisto DPA:lle.

Hän on itse on todistanut Auschwitzin keskitysleirin vartijana toimineen miehen oikeudenkäynnissä.

Oikeutta käydään käytännön syistä oikeussaliksi järjestellyssä liikuntasalissa.

Sachsenhausenin keskitysleiri sijaitsi vain muutamakymmentä kilometriä Berliinin pohjoispuolella Oranienburgissa. SS-joukkojen johtama leiri oli natsi-Saksan keskitysleirinä vuosina 1936–1945 ja siellä toimi lisäksi kaikkien maan keskitysleirien keskushallinto. Leiri oli ensisijaisesti työ- eikä tuhoamisleiri, mutta myös Sachsenhausenin leirillä tapettiin myrkkykaasulla suuria määriä ihmisiä.

Leiri on tunnettu rahanväärennösyksiköstään, josta on tehty Oscarilla palkittu itävaltalais-saksalainen elokuva Väärentäjä (2007).

Toisen maailmansodan jälkeen paikalla toimi neuvostoliittolaisen NKVD:n niin sanottu erikoisleiri, jonka järkyttäviin olosuhteisiin joutui 60 000 ihmistä ja jolla kuoli arviolta 12 000 ihmistä.

Sachsenhausenin keskitysleirin pääportin päällä on vahtitorni.

Saksassa toimii erillinen oikeushallinnon alainen natsien rikoksia selvittävä instanssi, joka pyrkii saattaa holokaustiin osallistuneet oikeuden eteen. Laitoksen johtaja Thomas Will kertoi Deutsche Wellelle, että Josef S.:n jäljille päästiin Moskovassa armeijan arkistoissa, sillä puna-armeija oli ottanut miehen osallisuudesta kertovat paperit mukaansa.

Natsien rikoksia tutkiva laitos on perustettu vuonna 1958 Länsi-Saksassa. Vuosikymmenten ajan keskitysleirien teoista tuomittiin ihmisiä vain, jos voitiin todistaa, että he tappoivat ihmisiä. 1960–1970-luvuilla keskitysleirien vartijat olivat oikeussaleissa vain todistajina.

Vuonna 2011 käytäntö muuttui, kun oikeus päätti tuomita vartijana toimineen John Demjanjukin, jota syytettiin 27 900 murhaan osallisuudesta. Thomas Willin mukaan sen jälkeen tuomioon on riittänyt, että on työskennellyt leirillä, jossa oli selvää, että ihmisiä tapettiin systemaattisesti ja tästä on riittävästi relevantteja todisteita.

Josef S.:n oikeudenkäynti on jatkumoa vuonna 2011 päätetylle linjalle.

Demjanjukin saaman viiden vuoden vankeustuomion jälkeen Saksassa on tuomittu useita miehiä murhaan osallisuudesta ”tietoisesti ja omasta halustaan”. Viimeksi Hampurissa tuomittiin kesällä 2020 93-vuotias entinen keskitysleirin vartija kahden vuoden vankeusrangaistukseen.

Willin mukaan on selvää, että natsien rikoksista tulee joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen. Saksassa on sitä mielessä pitäen säädetty, että murhan syyteharkinta ei vanhene, hän sanoo.

– Rikosoikeudenkäynnin tavoitteena on aina yksilön syyllisyyden toteaminen, hän sanoo.

Kaikkien osavaltioiden oikeusministerit päättivät vuonna 2015, että natsi-Saksan aikaisten rikosten selvittämistä jatketaan niin kauan, kun se on mahdollista.

Toinen maailmansota loppui keväällä 1945. Tuona viimeisenä sotakeväänä 15 vuotta täyttäneet ovat tällä hetkellä 91-vuotiaita. Sodan alkuvuonna 1939 18 vuotta täyttäneet täyttävät tänä vuonna sata vuotta.

Paikka jäi tyhjäkis, kun Irmgard F. ei saapunut oikeuden istuntoon.

Edellisen kerran Saksassa käräjöitiin keskitysleirien teoista syyskuun lopussa. Irmgard F.:tä, 96, syytetään osallisuudesta 11 000 murhaan vuosina 1943–1945, jolloin hän työskenteli leirin komentajan sihteerinä Stutthofin keskitysleirillä Gdanskin (silloinen Danzig) lähellä. Hän oli sota-aikaan teini-ikäinen.

Irmgard F. ei saapunut oikeuden istuntoon, ja hänet haettiin tutkintavankeuteen. Seuraavan kerran asiaa käsitellään oikeuden istunnossa lokakuun lopulla.