Nasa aikoo muuttaa avaruudessa kulkevien taivaankappaleiden kiertorataa ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa.

Yhdysvaltojen ilmailu- ja avaruusvirasto Nasa valmistautuu ihmiskunnalle historialliseen temppuun, kun se aikoo muuttaa ensimmäistä kertaa avaruudessa kulkevien taivaankappaleiden kiertorataa luotaimen avulla, kertovat muun muassa Washington Post ja CNN.

Dartiksi nimetty luotain laukaistaan avaruuteen 23. marraskuuta Kalifornian Santa Barbarasta SpaceX-yhtiön Falcon 9-raketilla. Tavoitteena on pukata Maan läheltä kulkeva kaksoisasteroidi radaltaan. Asteroideista suurempi Didymos on halkaisijaltaan 800-metrinen ja sitä kuun lailla kiertävä Dimorphos 160-metrinen.

Dartin on laskettu törmäävän asteroidiin ensi vuoden syyskuussa 11 miljoonan kilometrin päässä Maasta, mikä on niin lähellä, että tutkijat voivat seurata tapahtumia teleskoopeilla.

Dart törmäytetään pienempään Dimorphoksen asteroidiin noin 6 600 metrin sekuntivauhtia, mikä hidastaisi asteroidin liikettä noin prosentilla. Pieni muutos kääntäisi kurssia kauemmas Maasta.

– Varmistamme, ettei kivenkappale avaruudesta vie meitä takaisin kivikaudelle, Nasan tutkija Thomas Statler sanoo viraston podcastissa.

Washington Timesin haastattelemien tutkijoiden mukaan ihminen ei ole koskaan aiemmin muuttanut taivaankappaleiden kiertokulkua.

Dart-luotainta on kutsuttu lentäväksi jääkaapiksi kokonsa vuoksi. Sitä on myös kuvattu golfkärryksi, jolla ajetaan tähtitieteellistä vauhtia jalkapallostadionin kylkeen.

Marylandin yliopistossa tutkimusryhmää johtava Harrison Agrusa kertoo Technology Review’ssa, että törmäyksen vaikutusta kiertorataan on tutkittu tarkasti, mutta ei sitä, miten asteroidi alkaa pyöriä törmäyksen jälkeen. Agrusan mukaan se voi joutua kaoottiseen tilaan ja alkaa pyöriä vimmatusti oman akselinsa ympäri kuin broileri grillissä.

Asteroidin pyörimiseen vaikuttaa merkittävästi sen tarkka muoto ja se, mihin kohtaan Dart-luotain osuu. Tavoitteena on, että luotain iskeytyisi mahdollisimman keskelle 160-metristä taivaankappaletta.

Suuren asteroidi Bennun liikkeitä tutkitaan erityisen tarkasti.

Nasa ei usko, että Didymoson olisi uhka Maalle, mutta se ohittaa Maan niin läheltä, että Nasa kokeilee asteroidin työntämistä kiertoradaltaan.

Tutkijat tarkkailevat jatkuvasti eri asteroidien ja komeettojen kiertoratoja ja laskevat, uhkaako niistä jokin Maata. Maata läheltä kulkeviksi määritellään alle 50 miljoonan kilometrin päästä kulkevat taivaankappaleet.

Planetaarinen puolustus tulille

Muun muassa 500-metrisen asteroidi Bennun liikkeitä tarkkaillaan jatkuvasti. Elokuussa tutkijat saivat selville, että on entistä todennäköisempää, että asteroidi osuisi Maahan. Laskelmien mukaan todennäköisin päivä on 24. syyskuuta vuonna 2182. Riski on silti todella pieni, yhden suhde 2 700:n. Todennäköisyys sille, että asteroidi törmää Maahan vuoteen 2300 mennessä on yhden suhde 1 750:een.

Niin sanotulla planetaarisen puolustuksen järjestelmällä eli asteroideja pukkaamalla voitaisiin suojata Maata mahdollisilta tulevilta törmäyksiltä.