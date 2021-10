Asiantuntijoiden mukaan koronavirus tulee leviämään Uudessa-Seelannissa, kun rajoituksia aletaan purkaa.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern ilmoitti keskiviikkona, ettei maan koronastrategia nojaa enää viruksen tukahduttamiseen. Nyt koronarajoituksia aletaan purkaa vaiheittain, vaikka deltavariantti leviää Uuden-Seelannin suurimmassa kaupungissa Aucklandissa.

Asiantuntijoita suunnanmuutos huolestuttaa, The Guardian kertoo. Reilu 77 prosenttia uusiseelantilaisista, vähintään 12 vuotta täyttäneistä on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksensa ja vain 49 prosenttia on täysin rokotettuja.

– Periaatteessa uskon... että kaikkien uusiseelantilaisten pitäisi valmistautua kohtaamaan tämä virus seuraavien parin kuukauden aikana ja toimimaan sen mukaan, epidemiologi Michael Baker sanoi RNZ:n haastattelussa.

Canterburyn yliopiston professori Michael Plank, joka on keskittynyt pandemian mallintamiseen, totesi, ettei Uusi-Seelanti voi täysin luovuttaa, vaikka deltavarianttia ei saatu kitkettyä. Mikäli valkoista lippua heilutettaisiin, seuraukset voisivat Plankin mukaan olla ”katastrofaaliset”.

– Katastrofaalista terveydenhuoltojärjestelmälle. Katastrofaalista maoreille ja pasifikoille, joiden keskuudessa rokotuskattavuus on alhainen, tärkeiksi määritellyille työntekijöille, jotka ovat tulilinjalla. Ja tietysti alle 12-vuotiaamme ovat ilman suojaa, joten se olisi katastrofaalista monella eri tasolla.

Plankin mukaan etenkin se, että yhä enemmän havaittiin tapauksia, joita ei voitu yhdistää aiempiin tartuntatapauksiin osoittaa, että on olemassa ”merkittävää, huomaamatonta yhteisön sisällä tapahtuvaa leviämistä”.

– Jos ei löydä tapauksia, tietysti se tekee paljon, paljon vaikeampaa niiden hallitsemisesta... meidän pitää pitää silmällä niitä mysteeritapauksia, koska meidän jäljitysjärjestelmämme on pysyttävä toimintakykyisenä, jotta meitä voidaan suojella tartuntapiikiltä ja sairaalahoidon tarpeen lisääntymiseltä.

Ardern perusteli koronastrategian muuttamista sillä, että rokotuskampanja oli saatu käynnistettyä Uudessa-Seelannissa.

– Nitistäminen oli tärkeää, koska meillä ei ollut rokotteita. Nyt meillä on, joten alamme muuttaa tapaa, jolla teemme asioita. Meillä on enemmän vaihtoehtoja, ja on hyviä syitä olla optimistinen tulevaisuuden suhteen, mutta emme voi kiirehtiä, hän sanoi brittilehti Guardianin mukaan.

Pääministeri kertoi, että ainakin suurempia tapahtumia varten suunnitellaan koronapassia, joka voisi tulla käyttöön jo ensi kuussa.

– Jos olet varannut liput kesäfestivaaleille, tämä on varoitus tai huomautus, että käykää rokotuksissa, hän sanoi.