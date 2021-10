Ilmailuinsinööri toivoo, että heikkojen radiosignaalien tietokantaa hyödyntävä teknologia auttaisi löytämään kadonneen matkustajakoneen.

Uuden teknologian toivotaan vihdoin paljastavan, mitä tapahtui Malaysia Airlinesin lennolle 370, joka katosi jäljettömiin maaliskuussa 2014. Koneen mukana katosivat myös kyydissä olleet 227 matkustajaa ja 12 miehistön jäsentä.

Britanniassa asuva ilmailuinsinööri Richard Godfrey on kehittänyt teknologiaa, joka hyödyntää vuonna 2009 perustettua tietokantaa, jonne on tallentunut jokaisen ilmailualuksen ja maasta lähtevän radiolähettimen signaalin kohtaaminen, The Times uutisoi. Kyseinen tietokanta tunnetaan englanniksi nimellä weak signal propagation reporter (WSPR), joka puolestaan vapaasti suomennettuna tarkoittaa heikkojen signaalien etenemisen selostajaa tai raportoijaa.

Turmakone kuvattuna vajaa kuukausi ennen onnettomuutta.

MH370:n katoamisen aikaan tietokannassa oli kahden minuutin välein noin 200 signaalia. Godfrey odottaa, että radiosignaaleiden tietokanta paljastaisi Malaysia Airlinesin matkustajakoneen tarkemman reitin ja paikan, jossa kone syöksyi mereen.

Malesian ilmavoimien jäsen tarkkailee merta kiikareilla.

Lento 370 oli matkalla Malesian Kuala Lumpurista Kiinaan, Pekingiin, kun se katosi yllättäen tutkasta 8. maaliskuuta 2014. Kone oli lähtenyt Kuala Lumpurista kello 0.41 ja sen olisi pitänyt laskeutua Pekingiin kello 6.30 aamulla.

Viimeisin puheyhteys matkustajakoneen lentäjiin saatiin noin 37 minuuttia lähdön jälkeen. Tuolloin kone lensi Etelä-Kiinan merellä Malesian ja Vietnamin välissä. Malesian lennonjohto kehotti lentäjiä ottamaan yhteyttä seuraavaan lennonjohtoon Vietnamissa. Pian tämän jälkeen MH370:n kapteeni Zaharie Ahmad Shah toivotti malesialaisille hyvää yötä.

– Hyvää yötä. Malesian kolme seitsemän nolla, kapteeni sanoi.

Uuden-Seelannin ilmavoimien P-3K2 Orion -koneesta näkyi meressä kelluva objekti. Muun muassa Uuden-Seelannin ilmavoimat osallistui laajoihin, kansainvälisiin etsintöihin MH370:n löytämiseksi.

Pari minuuttia myöhemmin lentokoneen transponderi lakkasi toimimasta ja kone katosi lennonjohdon tutkasta. Malesian armeijan tutka havainnoi, kuinka kone kaarsi vasemmalle. Koneen uskotaan olleen Intian valtameren yllä, kun siitä saatiin viimeinen signaali.

Koneen etsinnät merialueelta lähellä Australian länsirannikkoa lopetettiin tuloksettomina vuonna 2018.

Vuonna 2018 julkaistussa raportissa esitettiin, että matkustajakone ohjattiin pois reitiltään sen sijaan, että koneessa olisi ollut jokin tekninen vika. Koneen katoamisen syyhyn ei kuitenkaan raportissa otettu kantaa.