RS-viruskausi alkoi Ruotsissa ennätysaikaisin – lastenlääkärit huolissaan sairaaloiden kuormituksesta

RS-viruskausi on alkanut Ruotsissa tavallista aikaisemmin. Aftonbladet uutisoi, että sairaaloissa eri puolilla maata ollaan huolissaan kasvavista tapausmääristä.

Esimerkiksi Sahlgrenskan sairaalassa Göteborgissa lastentautien kiireellinen hoito on täynnä. Myös Tukholmassa sairaalat ovat paineen alla esimerkiksi Astrid Lindgrenin lastensairaalassa ja Sachskan sairaalassa.

– Kuormitus on todella korkea. RS-viruskauden alkaminen odotettua aiemmin on vaikuttanut koko lastensairaanhoitoon, jossa on aiemmin ollut vaikeuksia hoitopaikkojen kanssa, Astrid Lindgrenin sairaalan lastenlääkäri Mikael Finder sanoi Aftonbladetille.

Astrid Lindgrenin sairaalassa on tilanteen takia jouduttu siirtämään suunniteltua hoitoa.

RS-virus on yleinen hengitystievirus, jota esiintyy erityisesti, vauvoilla pienillä lapsilla ja vanhuksilla. Virusta on liikkeellä erityisesti talvikuukausina. Virus voi aiheuttaa lapsille ja vanhuksille vakaviakin oireita, kuten keuhkokuumetta.

Ruotsin kansanterveysvirasto kertoi Dagens Nyheterille, että yhtä aikaista RS-viruskautta ei ole aiemmin nähty. Viime vuonna RS-virusta ei juurikaan havaittu, kun yhteiskunta oli koronan takia suljettu.

– Voimme vain spekuloida, mutta luultavasti lapset eivät saaneet virusta viime vuonna rajoitusten takia, Finder sanoi.

Tämän takia RS-viruskausi voi olla tänä vuonna pahempi ja pidempi.

– Kyllä, olemme huolissamme, että asia voi olla niin. Mutta jos katsoo viruksen käyrää nyt, se näyttää samalta kuin aiempina vuosina, mutta alkaa kolme kuukautta aiemmin. Toivottavasti näemme laskua viikkojen lukumäärässä. Mutta sitä on vaikea sanoa, koska aiemmin ei ole ollut tilannetta, jossa RS-virusta ei olisi esiintynyt edellisenä vuonna, hän sanoi Aftonbladetille.