Ruotsi keskeyttää Modernan rokotteen antamisen vuonna 1991 syntyneille ja sitä nuoremmille

Kansanterveysviranomainen perustelee päätöstä harvinaisella haittavaikutuksella.

Ruotsin kansanterveysviranomainen on päättänyt keskeyttää Modernan koronavirusrokotteen antamisen vuonna 1991 syntyneille ja sitä nuoremmille. Syynä on, että rokote on yhdistetty korkeampaan riskiin saada sydänlihastulehdus tai sydänpussitulehdus. Riski on hyvin pieni.

Kansanterveysviranomainen on kuitenkin päätynyt suosittelemaan, ettei Spikevax-rokotetta anneta nuorille aikuisille. Heille suositellaan sen sijaan Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotetta. Suositus on voimassa 1. joulukuuta asti.

Modernan rokotteen saaneille ei toistaiseksi tarjota toisen valmistajan rokotetta toiseksi annokseksi vaan keskustelut asiasta ovat käynnissä. Noin 81 000 nuorta ja nuorta aikuista on saanut Modernan rokotteesta ensimmäisen annoksen, muttei toista.

Sydänlihastulehdusta eli myokardiittia ja sydänpussitulehdusta eli perikardiittia pidetään Modernan mrna-rokotteen hyvin harvinaisena haittavaikutuksena.

Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan rokotuksen jälkeen niitä on todettu erityisesti nuorilla miehillä, joskin oirekuva on ollut lievä ja potilaat ovat toipuneet hyvin.

Suomessa Modernan Spikevax-rokotetta tarjotaan kaikille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.