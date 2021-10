Kommentti: Kylmä sota kuumeni – Bidenille ja Xille tuli kiire liennyttää

Taiwanin kriisi voi johtaa yhä suursotaan, joka olisi tuhoisa kaikille, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kun ottelijoiden taidot ovat ruosteessa, voi kehässä sattua vakaviakin vahinkoja.

Yhdysvallat ja Kiina opettelevat vuosikymmenten jälkeen täysimittaista kylmää sotaa. Vahingot siinä voivat satuttaa koko maailmaa.

Monena päivänä suuret kiinalaiset lentoyksiköt lähestyivät uhkaavasti Taiwania. Yhdysvalloissa ulkopolitiikan haukat vaativat ehdottoman tuen osoittamista ja valmiutta sotaan Taiwanin puolesta.

BBC:n mukaan Taiwanin puolustusministeri Chiu Kuo-cheng piti tilannetta uhkaavimpana 40 vuoteen. Hän uskoo Kiinan olevan valmis täysimittaiseen hyökkäykseen vuoteen 2025 mennessä.

Tiistaina Yhdysvallat ja Kiina huomasivat tilanteen menneen liian pitkälle. Maiden presidentit Joe Biden ja Xi Jinping ottivat puhelimen kauniisti käteen ja keskustelivat. He päättivät, että Taiwania koskeva sopu pidetään voimassa.

Sen mukaan maa on virallisesti Kiinan osa, käytännössä itsenäinen. Yhdysvallat aseistaa Taiwania, mutta ei kannusta sitä itsenäisyysjulistukseen.

Yhdysvallat varustautuu Kiinan uhkaan voimistamalla liittolaisiaan. Se ja Britannia osallistuvat Australian ydinkäyttöisten sukellusveneiden rakentamiseen. Käyttöön ne tulisivat joskus 2030-luvulla.

Taiwanin edustalla kokemattomien pelaajien kylmä sota uhkasi kuumeta ennen aikojaan.

Alkuperäisen kylmän sodan kuumin hetki koettiin vuonna 1962. Tuolloin Neuvostoliiton Kuubaan tuomat ohjukset uhkasivat johtaa ydinsotaan. Viime hetkellä Yhdysvaltain John F. Kennedy ja Neuvostoliiton Nikita Hrushtshov pääsivät sopuun.

Tuolloin Biden oli nuori mies ja Xi lapsi. He ovat oppineet edellisiltä sukupolvilta. Nyt sopuun pyritään ajoissa ennen kuin laivastot ovat matkalla toisiaan tuhoamaan.

Kuuban kriisin jälkeen Valkoisen talon ja Kremlin välille avattiin ”kuuma linja”, jolla johtajat saivat aina yhteyden toisiinsa vaarallisten väärinkäsitysten välttämiseksi.

Keskiviikkona Valkoisen talon neuvonantaja Jake Sullivan ja hänen kiinalainen kollegansa Yang Jiechi tapaavat Sveitsissä. He keskustelevat siitä kuinka maiden kilpailussa voidaan välttää ylilyönnit.

Ei mitään uutta auringon alla.

Xi käy myös toisenlaista sotaa. Hän pistää maan suuryhtiötä kuriin. Kiinassa oligarkkeja ei haluta päästää puoluetta mahtavimmiksi. Myös liian korkean profiilin julkkiksia on kadonnut julkisuudesta. Xi tekee selväksi kuka määrää.

Tämä voi jopa kasvattaa hänen kansansuosiotaan. Virallisesti yhä sosialistisessa Kiinassa jyllännyt vapaa markkinatalous on rikastuttanut joitakin, mutta miljardit ihmiset tuntevat jääneensä osattomiksi. He ovat tyytyväisiä, kun rikkaita ja kuuluisia kurmuutetaan. Patriotismi nousee.

Tällaisella kampanjalla myös valmistellaan Kiinaa sotatilaan, vaikka se ei olisi sen alkuperäinen tarkoituskaan. Puolue valmistaa yrityksiä kansakunnan puolustuksen palvelukseen. Se voi olla taloudellista tai sotilaallista.

Myös vähemmistökansallisuuksien tukahduttamisen voi nähdä tässä valossa.

Kun ulkomainen paine Kiinaa kohtaan kasvaa, maa kääntyy sisäänpäin. Se välittää vähemmän muiden mielipiteistä.

Yhdysvallat joutuu miettimään toimiaan tarkasti.

Guardianissa ja Business Insiderissä julkaistuissa kirjoituksissaan puolustusasiantuntija, evp. everstiluutnantti Daniel L. Davis varoittaa maataan sodasta Taiwanin takia.

Hänen mielestään Kiina on lähialueillaan sotilaallisesti voimakkaampi kuin kaikki Yhdysvaltojen politiikan haukat tajuavat. Yhdysvallat taas on siellä heikompi kuin he luulevat.

Tappiot voisivat olla suuria ja ääritilanteessa kiinalaisten ydinohjukset iskisivät Yhdysvaltain kaupunkeihin. Joka tapauksessa sota heikentäisi Yhdysvaltoja.

Davisin mielestä Yhdysvaltain paras vastaus Taiwanin miehitykseen olisi Kiinan taloudellinen ja poliittinen eristäminen.

Ilman Yhdysvaltojakin 23 miljoonan asukkaan Taiwan ei ole Kiinalle mikään suupala. On arvioitu, että taistelut voisivat kestää vuosia.

Ne romauttaisivat Kiinan arvovallan ja taloushankkeet maailmalle.

Kellään ei ole syytä haluta suursotaa Aasiassa. Mutta kukaan ei halunnut ensimmäistä maailmasotaakaan. Silti se syttyi.