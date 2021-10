Suomen passi vertailussa kolmas – katso, miten se eroaa ruotsalaisesta passista

Passivertailun mukaan on omanlaisensa lottovoitto syntyä Suomeen tai ainakin omistaa Suomen passi.

Tuore passien vertailuselvitys kertoo, että Suomen passi on yhä huippukastia. Suomen passi on vertailussa kolmas, ja sillä pääsee 189 maahan ilman etukäteen haettavaa viisumia. Vielä vuonna 2014 Suomen passi oli listalla ensimmäisenä, mutta sijoitus on noussut viime vuodesta, jolloin Suomi oli listalla neljäs.

Ensimmäisiksi tuoreessa passiselvityksessä nousivat Japanin ja Singaporen passit.

Ruotsalainen passi sijoittuu listalla viidenneksi, ja sillä pääsee viisumitta 187 maahan. Mongolia ja Pakistan vaativat Henley Passport Indeksin mukaan ruotsalaisilta etukäteen haettavaa viisumia ja suomalaisilta eivät.

Fakta Passien kärkikymmenikkö ja moneenko maahan passilla pääsee ilman viisumia: 1. Japani ja Singapore, 192 2. Etelä-Korea ja Saksa, 190 3. Suomi, Italia, Luxemburg, Espanja, 189 4. Itävalta ja Tanska, 188 5. Ranska, Hollanti, Irlanti, Portugali, Ruotsi, 187 6. Uusi-Seelanti, Belgia ja Sveitsi, 186 7. Yhdysvallat, Britannia, Tshekki, Kreikka, Malta, Norja, 185 8. Australia, Kanada, 184 9. Unkari, 183 10. Liettua, Puola, Slovakia 182

Suomalaiset tarvitsevat selvityksen mukaan etukäteen hankittavan viisumiin 37 maahan, joista läheisin on Venäjä. Jossain tapauksissa Venäjälle pääsee etukäteen sähköisesti haettavalla maksuttomalla e-viisumilla, mutta vertailuindeksissä myös e-viisumit katsotaan viisumeiksi ja koronapandemian myötä Venäjä on muuttanut e-viisumikäytäntöjään. Risteillen Venäjälle voi myös päästä poikkeuksella ilman viisumia.

Suurin osa suomalaisilta viisumia edellyttävistä maista sijaitsee Afrikassa. Myös monet Aasian maat, muun muassa Kiina ja Intia, vaativat viisumia.

Passivertailussa ei ole otettu huomioon tilapäisiä koronapandemian aiheuttamia maahantulorajoituksia.

Kaiken kaikkiaan EU-maiden viininpunaiset passit ovat vertailussa kovaa valuuttaa, ja niillä pääsee moniin maihin viisumitta. Eurooppalaisista passeista saksalainen tarjoaa tien useimpiin maihin ilman viisumia. Suomen passista se eroaa niin, että saksalaisella passilla pääsee myös Myanmariin ilman viisumia.

Maailmanlaajuisesti vaikeinta on afganistanilaisilla, sillä maan passilla pääsee vain 26 maahan hakematta viisumia. Viimeisillä sijoilla ovat myös Syyria, Irak, Pakistan, Jemen, Somalia, Palestiinalaisalueet, Nepal ja Pohjois-Korea.

Passivertailusta uutisoinut CNN kertoo, että viisumirajoitusten lisäksi koronapandemian aiheuttamat maahantulorajoitukset kohdistuvat juuri kehittyviin etelän valtioihin. Henleyn passivertailun kehittänyt Christian H. Kaelin sanoo, että globaalin pandemianjälkeisen talouskasvun vauhdittamiseksi olisi tärkeää, että kehittyneet valtiot helpottavat rajoituksia.

Passeja on vertaillut lontoolainen Henley & Partners, joka on päivittänyt passeja vertailevaa Henley Passport Indeksiään jo vuodesta 2006. Datan se saa kansainväliseltä ilmailuliikenneliitto IATAlta.

Henley & Partners vertailee 199 maan passeja ja 227 maata tai aluetta. Esimerkiksi Kiinaan kuuluva Taiwan on merkitty omaksi kohteekseen, vaikka se ei ole itsenäinen valtio.