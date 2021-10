Koronan mallimaana pidetty Uusi-Seelanti kääntää kelkkansa – nollalinja ei enää toimi

Koronaviruksen deltamuunnos alkoi levitä Uuden-Seelannin Aucklandissa elokuussa, eikä epidemiaa ole kyetty nitistämään. Nyt maassa vaihdetaan strategiaa.

Koronatorjunnan mallimaana pitkään pidetty Uusi-Seelanti on muuttanut strategiaansa ja päättänyt hylätä nollalinjan koronan suhteen.

Pääministeri Jacinda Ardern kertoi maanantaina, että maan tavoite on koko ajan ollut luopua tiukasta nollalinjasta jossain vaiheessa, mutta Uudessa-Seelannissa leviämään alkanut deltavariantti on vauhdittanut päätöstä.

– Nitistäminen oli tärkeää, koska meillä ei ollut rokotteita. Nyt meillä on, joten alamme muuttaa tapaa, jolla teemme asioita. Meillä on enemmän vaihtoehtoja, ja on hyviä syitä olla optimistinen tulevaisuuden suhteen, mutta emme voi kiirehtiä, hän sanoi brittilehti Guardianin mukaan.

Deltavirus alkoi levitä Aucklandissa elokuussa, ja toisin kuin viruksen aiempien muunnosten kanssa, epidemiaa ei ole kyetty nitistämään laajoista rajoituksista huolimatta.

Virus on Ardernin mukaan uskomattoman vaikea nitistää, ja deltamuunnoksen saapumisen jälkeen paluu nollalinjalle vaikuttaa mahdottomalta.

Suunnanmuutos tehdään vaiheittain seuraten sitä, kuinka suuri osa väestöstä on rokotettu koronavirusta vastaan. Tällä hetkellä 49 prosenttia 12-vuotiaista ja sitä vanhemmista uusiseelantilaisista on saanut täyden rokotesuojan.

Pääministeri kertoi, että ainakin suurempia tapahtumia varten suunnitellaan koronapassia, joka voisi tulla käyttöön jo ensi kuussa.

– Jos olet varannut liput kesäfestivaaleille, tämä on varoitus tai huomautus, että käykää rokotuksissa, hän sanoi.

Rajoituksia puretaan nelivaiheisen suunnitelman mukaan pikkuhiljaa. Ensimmäinen muutos on, että varhaiskasvatuksen pariin pääsee taas ja ihmiset voivat tavata toisiaan ulkona korkeintaan kymmenen hengen seurueessa ja käydä esimerkiksi rannalla.

Syyskuun lopussa Adern sanoi, että kaikista rajoituksista voidaan luopua, kun väestöstä on rokotettu 90 prosenttia. Erityisesti maoriväestön alhainen rokotekattavuus on herättänyt Uudessa-Seelannissa huolta.

Koronatestausta auton ikkunasta Aucklandissa. Rajoitukset ovat Aucklandissa olleet pitkään tiukat, sillä deltamuunnos on levinnyt juuri maan suurimmassa kaupungissa.

Kun koronapandemia alkoi keväällä 2020, Uusi-Seelanti sulki nopeasti rajansa. Maan tiukkoja rajoituksia on ylistetty ja kritisoitu. Koronatapausten ehkäisyssä linja on ollut maailman toimivimpia, ja koronatautiin on sairastunut hyvin harva. Maassa on todettu kaiken kaikkiaan vain 4 451 koronatapausta ja 27 koronakuolemaa, mutta viime aikoina suunta on ollut kasvava. Edellisen kuukauden aikana 658 ihmistä on sairastunut koronavirustautiin.

Uudessa-Seelannissa asuu 5,1 miljoonaa ihmistä eli hieman Suomea vähemmän. Suomessa koronavirustautiin sairastuneita on todettu pandemian aikana yhteensä 143 999 eli 32 kertaa enemmän kuin Uudessa-Seelannissa.

Rokotukset ovat edenneet Suomessa huomattavasti Uutta-Seelantia nopeammin, ja toisen annoksen on saanut 71,6 prosenttia yli 12-vuotiaasta väestöstä.