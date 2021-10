Venäläisvankilassa kuvattu raaka kidutusvideo käynnisti tutkinnat

Kidutuksen vastainen sivusto on saanut yli 1 000 videotiedostoa väitetystä kidutuksesta.

Moskova

Venäläisviranomaiset ovat ilmoittaneet aloittavansa tutkinnan kidutuksesta ja raiskauksesta, joiden väitetään tapahtuneen venäläisessä vankisairaalassa. Tutkinta päätettiin aloittaa ihmisoikeusaktivistien julkaistua videon raa'asta kidutustapauksesta.

Video on osa laajaa ihmisoikeusaktivisteille vuodettua salaisten asiakirjojen aineistoa. Videon julkaisseella kidutuksen vastaisella Gulagu.net-sivustolla on lähteitä Venäjän vankilajärjestelmässä, ja sivusto on saanut käsiinsä yli 1 000 videotiedostoa väitetyistä kidutustapauksista ympäri maata.

Maanantaina sivusto julkaisi videon, joka on kuvattu Saratovissa sijaitsevassa tuberkuloosipotilaita hoitavassa vankisairaalassa. Videolla kuvataan sidottua miesvankia, joka on raa'an seksuaalisen väkivallan uhri.

Gulagu.net-sivustoa johtava Vladimir Osetshkin kertoi uutistoimisto AFP:lle ryhmän saaneen tämän ja muita videoita Valko-Venäjän kansalaiselta, joka on ollut aiemmin vankina Saratovissa.

Sivuston lähde vapautettiin tämän vuoden helmikuussa, ja hän on lähettänyt videoita Gulagu.netille maaliskuusta lähtien.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun ihmisoikeuksien puolustajat ovat saaneet näin massiivisen määrän informaatiota, joka todistaa kidutuksen järjestelmällisyyden Venäjällä, Osetshkin sanoi AFP:lle.

Maan vankiloista vastaava Venäjän rikosseuraamusvirasto FSIN ilmoitti tutkinnan aloittamisesta tiistaina. Viraston mukaan sen moskovalaista henkilöstöä on lähetetty Saratoviin selvittämään videolla esitettävien tietojen todenmukaisuutta.

FSIN kertoi AFP:lle lähettämässään tiedotteessa, että viraston johto valvoo tutkintaa.

Venäjän tutkintakomitea ilmoitti niin ikään tiistaina aloittavansa tutkinnan seksuaalirikoksista, joista voi saada enimmillään kymmenen vuoden vankeustuomion. Merkittäviä rikoksia Venäjällä tutkiva komitea kertoi asiasta tiedotteessa.

Yleisen syyttäjän toimisto puolestaan aloitti oman tutkintansa Saratovissa pidettävien vankien kohtelusta, kertoo venäläisuutistoimisto Ria Novosti.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi hallinnon olevan tietoinen videosta. Peskovin mukaan tapaus antaa aihetta vakavalle tutkinnalle, jos julkaistun materiaalin aitous saadaan todennettua.

– Ensin on kuitenkin tarpeen selvittää tämä nopeasti mutta maltillisesti sekä vahvistaa näiden materiaalien aitous, hän lisäsi.

Myöhemmin tiistaina venäläisuutistoimisto Interfaxin lähde kertoi, että FSIN:n Saratovin osaston johtaja oli jättänyt eroanomuksen.

Osetshkin syytti, että Venäjän viranomaiset ovat tehneet vuosien ajan kaikkensa peitelläkseen vankiloissa tapahtuvia väärinkäytöksiä.

– Venäläisviranomaiset ovat tekopyhiä ja tekevät kaikkensa etäännyttääkseen itsensä tästä kidutusten liukuhihnasta, hän sanoi.

Osetshkinin mukaan hänen mainitsemansa kidutusjärjestelmä on FSIN:n ja Venäjän tiedustelupalvelun FSB:n luoma ja sitä on käytetty vankien tahdon tukahduttamiseen.

Hän kertoi ryhmänsä aikovan lähettää tiedostot Euroopan neuvostolle ja YK:lle.

Ihmisoikeusaktivistit kertovat säännöllisesti Venäjän vankiloissa tapahtuvista kidutuksista, nöyryyttämisistä ja pahoinpitelyistä, joiden takana ovat henkilökunta tai toiset vangit.