Vladimir Putinin salatuksi tyttäreksi kutsuttu Jelizaveta Krivonogih käyttää nykyisin nimeä Luiza Rozova. Muotisuunnittelijan urasta haaveileva pietarilainen opiskelijaneito kertoo tuoreissa haastatteluissaan muun muassa, mitä hän haluaisi kysyä kasvotusten Venäjän presidentiltä.

Jelizaveta Krivonogih (vas.) käyttää nykyisin nimeä Luiza Rozova. Hän on myöntänyt venäläistoimittajille, että hänessä on samaa näköä kuin presidentti Vladimir Putinissa (oik) oli tämän nuoruudenkuvissa (kesk).

Pietari, Venäjä

Niin kutsutut Pandoran paperit nostivat vastikään puheenaiheeksi miljonäärin nimeltä Svetlana Krivonogihin, 46, jota kutsutaan Venäjällä jo yleisesti presidentti Vladimir Putinin entiseksi rakastajattareksi.

Veroparatiisista vuodetuista tiedoista paljastui, että vuonna 2003 Svetlana Krivonogih hankki itselleen Monacosta 3,6 miljoonan euron arvoisen asunnon. Elintason äkillinen parannus oli huomattava, sillä Krivonogihin tiedetään varttuneen pietarilaisessa kommuuniasunnossa ja tehneen nuoruudessaan töitä siivoojana.

Samana vuonna Svetlana Krivonogihin elämässä tapahtui kuitenkin muitakin mullistuksia. Hänelle syntyi 3. maaliskuuta 2003 tytär, joka ristittiin nimellä Jelizaveta Vladimirovna Krivonogih.

Jelizavetan isän sukunimeä ei ole virallisissa papereissa koskaan ilmoitettu, mutta Vladimirovna tarkoittaa suomeksi Vladimirin tytärtä.

” Jos hänen nuoruuden kuviaan katsoo niin varmaankin kyllä, olen samaa näköä.

Pietarissa asuva Jelizaveta on nykyisin jo täysi-ikäinen 18-vuotias luovien taidealojen opiskelijaneito, joka on ryhtynyt käyttämään itsestään nimeä Luiza Rozova. Hän esiintyy taiteilijanimellään myös Instagramissa, jossa hän pyörittää lisäksi oman orastavan vaatebrändinsä 123th AVE:n sivustoa.

Luiza Rozovan tavaramerkkeihin kuuluu salaperäisyys. Hän ei julkaise nykyisin itsestään koskaan tunnistettavia kasvokuvia, vaan hän peittää valokuvia varten kasvonsa esimerkiksi aikakauslehdellä, puhelimella tai käsillään.

Hänestä on kuitenkin julkaistu Venäjällä hieman aiemmin otettuja valokuvia, joissa hänen kasvonpiirteensä näkyvät. Viime aikoina hän on suostunut myös jo useisiin lehtihaastatteluihin, joissa yksi ainoa kysymys on tabu. Luiza Rozova ei ole koskaan suostunut vastaamaan suoraan kysymykseen siitä, onko Vladimir Putin hänen isänsä.

Hämmästyttävää yhdennäköisyyttään Putinin kanssa hän kommentoi GQ-sivustolle sen sijaan näin:

– Jos hänen nuoruuden kuviaan katsoo niin varmaankin kyllä, olen samaa näköä. Mutta on käynyt ilmi, että on olemassa paljon ihmisiä, joissa on samaa näköä kuin Vladimir Vladimirovitshissa.

Luiza Rozovan yhdennäköisyyttä Vladimir Putiniin on etsitty muun muassa tästä kuvasta, jossa hän vielä paljasti kasvonsa.

Vladimir Putinin nuoruudenkuvassaan-

Luiza Rozova ei ole silti koskaan kiistänyt Venäjällä julkaistujen paljastusjuttujen tietoja hänen sukujuuristaan.

Perheen olemassaolosta ja Svetlana-äidin yllättävistä rikkauksista kertoi Venäjällä marraskuussa 2020 ensimmäistä kertaa uutissivusto Proekt. Heinäkuussa 2021 Venäjän viranomaiset julistivat Proektin ”ei-toivotuksi organisaatioksi”, mikä pakotti sivuston lopettamaan toimintansa.

Äkillistä joutumistaan julkisuuden valokeilaan Luiza on sittemmin kuvaillut hetkeksi, jolloin hänen elämänsä muuttui. Hän kuvailee olleensa ensin suuttunut paljastuksen tehneelle toimittajalle Andrei Zaharoville, mutta tajunneensa myöhemmin julkisuuden tuomat mahdollisuudet hänen omalle uralleen aloittelevana vaatesuunnittelijana.

– Kun ensimmäinen paljastus tuli, vietin kolme päivää sängynpohjalla ikkunaverhot suljettuina. Se ei ollut miellyttävää.

Toimittaja Zaharov pääsi sittemmin puhumaan henkilökohtaisesti Luiza Rozovan kanssa Clubhouse-sovelluksen keskusteluhuoneessa ja esitti pahoittelut tämän tuomisesta julkisuuteen.

– Olen kiitollinen, että sain tällaisen mahdollisuuden, ja ihmiset löysivät minun sivustoni. Voi oikein mainiosti, joten ei teidän tarvitse olla minusta huolissanne, Rozova lohdutti toimittajaa Clubhouse-puhelun aikana.

IS kysyi vastikään Zaharovilta, onko tämä vakuuttunut siitä, että hänen keskustelukumppaninsa äänisovelluksen kautta oli nimenomaan oikea Luiza, jota myös Vladimir Putinin kolmanneksi tyttäreksi kutsutaan.

– Olen varma. Minähän tein hänestä ensimmäisen journalistisen selvityksen. Tiesin tietenkin, kenen kanssa puhuin, Zaharov vastasi.

Luiza Rozova opiskelee Pietarin keskustassa sijaitsevassa luovien taiteiden designyliopistossa, jota kutsutaan myös lempinimellä Trjapka ei suomeksi ”Rätti”.

Luiza Rozova on kertonut sittemmin venäläislehdille paljon yksityiskohtia elämästään. Hän opiskelee tällä hetkellä Pietarin keskustassa sijaitsevassa ”rättiyliopistossa”, kuten opinahjon lempinimi kuuluu. Kyseessä on Bolshaja morskaja -kadulla sijaitseva Venäjän valtiollinen taideteollisuus- ja designyliopisto.

Vaatesuunnittelun lisäksi hän harrastaa valokuvausta ja tekee silloin tällöin keikkoja dj:nä nuorten suosimilla klubeilla. Hän kertoo matkustavansa mielellään Pariisiin, New Yorkiin tai Milanoon mutta haluavansa asua aina Venäjällä.

Venäläistoimittajat ovat yrittäneet udella Luizalta mielipiteitä myös maan poliittisesta elämästä, ja joihinkin kysymyksiin hän onkin suostunut vastaamaan. Hän kertoo esimerkiksi ystäväpiiriinsä kuuluvan useita homoja ja harmittelee sitä, että keskustelu homoseksuaalisuudesta on Venäjällä ”jotenkin luutunut”.

– Kun olin vastikään Pariisissa, näin pysäkillä heti ensimmäiseksi valokuvan toisiaan suutelevista miehistä. Se on siellä normaalia, ja hienoa niin. Ei tarvitse tietenkään mennä äärimmäisyyksiin, mutta me Venäjällä olemme Eurooppaa jäljessä ihmisten hyväksymisessä, hän sanoi Srsly-blogisivustolle.

Sobaka.ru-aikakauslehdelle Luiza kertoo haaveilevansa kahdesta lapsesta ja rakkausliitosta, jossa nainen ei olisi miehelle vain ”astianpesijä”. Venäjän median mukaan hänen poikaystävänsä on Robert Skigin, jonka kerrotaan olevan sukua Pietarin öljysatamaa kontrolloineelle Putinin nyt jo edesmenneelle liikemiesystävälle Dmitri Skiginille.

Luiza Rozova (vas) tekee keikkoja myös tiskijukkana. Kuva on viime maaliskuulta, kun hän veti dj-keikan Moskovassa Rovesnik-klubilla.

Rozovan Instagram-tililtä käy ilmi, että julkisuus ei ole tuonut hänelle suinkaan yksinomaan hyviä asioita. Kommenttien joukossa on paljon asiatonta palautetta venäläisiltä. Rozova ei ole poistanut näkyviltä edes selkeitä vihaviestejä, vaan hän kertoo antavansa ihmisille tarkoituksellisesti mahdollisuuden purkaa omaa pahaa oloaan.

” En katso televisiota, joskus harvoin seuraan uutisia Telegramista.

Clubhouse-keskustelun aikana paljastui, että Luiza itse on taipuvainen uskomaan koronavirussalaliittoihin. Hän viittasi muun muassa uskomukseen, että koronvirus olisi rahaeliitin keinotekoinen temppu maailman väestömäärän karsimiseksi.

Tästä Luiza päätyi puolestaan pohtimaan, voivatko hallitukset surmata ihmisiä. Häneltä kysyttiin Putinin kuuluisasta lauseesta, jolla tämä yritti taannoin vakuuttaa Venäjän johdon sekaantumattomuutta Aleksei Navalnyin murhayritykseen. Putin käytti tuolloin ilmaisua ”jos olisi haluttu, niin olisi viety loppuun asti”.

– Eli jos tavalliset ihmiset voivat tehdä niin (surmata ihmisiä), niin miksi hallitukset eivät voisi – järkevien päämäärien vuoksi? En sano, että olen sen kannalla, mutta sellaista tapahtuu ja me elämme sen keskellä, hän sanoi.

Rozova ei suostunut kuitenkaan vastaamaan kysymykseen, kannattaako hän Venäjän nykyistä suuntaa kohti uusia kieltoja ja rajoituksia.

– Mihinkään kysymykseen ei voi vastata ehdottomasti... Minä elän oman taidemaailmani, oman kuplani sisällä. En katso televisiota, joskus harvoin seuraan uutisia Telegramista. Katson muotiesityksiä, ostan Vogueta, käyn lähiravintolassa syömässä hyvän pastan ja juttelen ystävieni kanssa uusimmista juoruista, Rozova perusteli elämäntyyliään ja haluttomuuttaan kommentoida politiikkaa.

Srsly-sivustolla on purettu sanatarkasti yksi keskustelu, jossa toimittaja yrittää jälleen kerran saada Rozovalta vahvistusta tämän oletetusta isästä eli Putinista. Kun Rozova ei vastaa, toimittaja asettelee sanansa toisin.

– Kysyn sitten eri tavalla. Oletteko koskaan tavannut presidenttiä henkilökohtaisesti?

Rozova miettii hiljaa, naurahtaa ja sanoo sitten:

– En vastaa tähän kysymykseen.

Toimittaja ei luovuta vaan turvautuu seuraavaksi Venäjällä erittäin tunnetun bloggaritoimittajan Juri Dudin legendaariseksi tekemään kysymykseen, joka kuuluu näin:

– Mitä sanoisitte presidentille, jos olisitte hänen kanssaan kasvotusten?

Rozova on jälleen pitkään hiljaa ennen kuin sanoo:

– En tiedä. Luultavasti minä kysyisin häneltä kysymyksen.

Toimittaja utelee seuraavaksi, millainen se kysymys olisi. Tähän Rozova vastaa yhdellä ainoalla sanalla, mutta niin, että hänen aikomansa kysymyksen painokkuus käy selkeästi ilmi:

– Miksi?