Poliisit suojelivat liki 15 vuotta oman henkensä uhalla terroristien tappolistalle joutunutta ruotsalaista pilapiirtäjää. Lopulta he kuolivat traagisessa autoturmassa.

– Minulta on kysytty olisinko valmis ottamaan luodin hänen sijastaan. Sellaista kysyvät ovat tainneet katsella liikaa ”Bodyguardia”. Ei tämä niin toimi. Haavoittuneena kun tuskin pystyy olemaan hyödyksi, kuvaili eräs pilapiirtäjä Lars Vilksin henkivartijoista muutama vuosi sitten haastattelussa.

Viime sunnuntaina Vilks ja kaksi hänen henkivartijaansa, 36- ja 44-vuotiaat poliisimiehet, kuolivat rajussa autokolarissa Etelä-Ruotsissa.

Vilks oli tarvinnut henkivartijoita jo liki 15 vuoden ajan. Vilks tunnettiin julkisuudessa muun muassa profeetta Muhammedia kuvanneesta pilapiirroksesta. Sen vuoksi häneen kohdistettiin murhayrityksiä ja tappouhkauksia ja hän oli poliisin suojelussa vuodesta 2007.

Näin Vilksin vierailua Helsingissä Kaivohuoneella suojattiin vuonna 2015.

Vilksin elämä jatkuvan uhan kohteena oli raskasta. Yhdessä viimeisistä haastatteluistaan syyskuussa Vilks kertoi Svenska Dagbladetille, että hän on tottunut vihaan.

Silti eristys varjosti pahoin hänen parisuhdettaan.

Vilks oli ollut yhdessä puolisonsa Carinan kanssa 35 vuotta, mutta he eivät saaneet asua yhdessä Vilksin suojelun vuoksi. Poliisi oli Expressenin jutun mukaan kuvaillut puolisoa ”työympäristöongelmaksi” ja kieltäytynyt kuljettamasta häntä henkivartijoiden autossa.

Käytännössä Vilks joutui asumaan vankina omassa kodissaan. Turvamiehet olivat hänen seuranaan vuorokauden ympäri. Jokainen käynti tai tapaaminen kodin ulkopuolella vaati ison turvallisuusoperaation.

Vilks olisi halunnut muuttaa vihdoin yhteen puolisonsa kanssa, mutta poliisin mukaan se ei ollut mahdollista. Kahden henkilön turvaaminen yhtä aikaa olisi liian hankalaa.

– Suojelun johto päätti 2018, etten voi enää mennä lähelle puolisoni asuntoa. Kun hän jäi eläkkeelle, niin ajattelimme muuttaa yhteen, mutta sille tuli jyrkkä ei. Meiltä evättiin oikeus asua yhdessä, mutta emme voi tavata sen enemmän ulkona tai ravintolassakaan, kirjoitti Vilks Expressenissä viime vuonna.

Välit henkivartijoihin olivat silti hyvät, kertoo Carina Aftonbladetille.

– Ei heitä voi laittaa vastaamaan pomojensa päätöksistä. Lars sanoi aina: ”Carina, he tottelevat esimiestensä käskyjä, se on heidän työnsä”.

– He olivat nuoria miehiä, kun ensimmäisen kerran tapasimme heidät. Minusta ja Larsista tuli heille kuin äiti ja isä. Juttelimme elämästä, ihmissuhteista, perheestä, matkoista – ja pikkuasioista kuten vaikka grillaamisesta. Vitsailimme paljon ja Lars yritti opettaa heille hieman taiteesta ja filosofiasta.

IS haastatteli Vilksiä Kaivohuoneella keväällä 2015. Katso haastattelu alta.

Vilksiä suojelleet poliisi kertoivat, etteivät olleet peloissaan tehtävänsä vuoksi.

– Enemmän on sellainen valpas olo – kuin ennen tärkeää futispeliä. Koko ajan on äärimmäisen keskittynyt, mutta vuoron päätteeksi lopulta poikki, kuvaili Vilksin turvamies ”Mats” työtään Ruotsin poliisin ammattijärjestön Polistidningen-lehdelle 2017.

Vilksin suojelijoilla oli syytä huoleen. Vilksiä vastaan tehtiin yli vuosikymmenen mittaan useita attentaatteja tai niiden yrityksiä, joista vakavimmassa Kööpenhaminassa 2015 kaksi sivullista kuoli ja viisi poliisia loukkaantui.

Vilksin turvamiehet eivät olleet suojelupoliisi Säpon väkeä vaan tavallisia, suojauskoulutuksen saaneita poliiseja. Polistidningenin mukaan he kuuluivat Etelä-Ruotsin poliisialueen joukkoihin.

Polistidningen haastatteli heitä Skånessa sijaitsevalla paikkakunnalla, jossa Vilks ilmeisesti asusteli.

Aftonbladetin mukaan ei ole varmuutta, olivatko haastattelun antaneet poliisit samat, jotka menehtyivät sunnuntain turmassa.

Onnettomuuden tutkintaa 4. lokakuuta.

Poliisin mukaan ei ole syytä epäillä, että Vilksiin tai hänen turvamiehiinsä vaikutettiin ennen kohtalokasta onnettomuutta.

Lars Vilksin turvamiehet eivät työskennelleet koko aikaa vain hänen luonaan vaan heillä oli myös muita tehtäviä.

Turvaryhmän johtaja ”Henry” korosti haastattelussa, kuinka tärkeää poliisien oli saada levätä vuorojen välissä. Koska turvatyö aiheutti paljon stressiä ja täydessä valppaudessa oli oltava koko ajan, oli tehtävä hyvin kuluttava.

– Se, että teemme tätä, langettaa Lars Vilksin kokeman uhan myös meidän päällemme. Se on raskasta ja siksi on välillä mukava tai suorastaan välttämätöntä olla myös muiden tehtävien parissa, Henry sanoi.

Kun tuli puhe turvamiehen ammatin riskeistä, totesi eräs Vilksin suojelijoista, ettei hänen puolisonsa ole yhtään sen enempää huolissaan kuin silloin, kun mies työskenteli partiopoliisina.

– Silloin saattoi joutua pysäyttämään auton ja menemään sen luo tietämättä kuka siellä saattoi istua, hän vertasi.

Vilks poseerasi Reutersin haastattelussa maaliskuussa 2010 Tukholmassa.

Turvamiehet eivät mielellään puhuneet, miltä tuntui riskeerata oma henkensä Lars Vilksin suojelemiseksi.

Periaatteellisella tasolla he totesivat, että kyse on muun muassa demokraattisten oikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen suojelemisesta eikä voi olla olematta vihainen ajatellessa ihmisiä, jotka haluavat estää jotakuta elämästä vapaasti ja harjoittamasta ammattiaan.

”Viktor”, joka oli ollut mukana yksikön perustamisesta lähtien huomautti, ettei hänelle ollut koskaan ongelma työskennellä Vilksin kanssa.

– En tosin ikinä voisi elää kuten hänen täytyy, Viktor lisäsi.

Turva-alan ammattilainen John Arentoft kuvaili Aftonbladetille työn vaativan paljon käytännön näppituntumaa ja kykyä reagoida nollasta sataan jos tilanne vaatii.

Arentoft toimi aiemmin Ruotsin parlamentin turvallisuuspäällikkönä sekä kuningasperheen ja pääministerin turvamiehenä.

– Työ vaatii paljon sekä henkisesti että fyysisesti. Koko ajan täytyy olla skarppina eikä hellittää hetkeksikään. Se ei sovi kenelle tahansa.

Arentoftin mukaan 90 prosenttia henkivartijan työstä on ennakkovalmisteluja. Pahimmat tilanteet ovat niitä, joita ei voi täysin ennalta tietää.

– Esimerkiksi julkisella paikalla, jossa on paljon ihmisiä ympärillä, on vaikea pitää etäisyyttä. Sellaisissa tilanteissa on aina vaikea reagoida, koska asiat voivat tapahtua hyvinkin nopeasti.

” En ikinä voisi elää kuten hänen täytyy.

Vilks poseerasi kuvissa turvamiestensä kanssa 2015.

Vilksin suojaamista varten harjoiteltiin koko ajan lisää. Polistidningen kertoi, että aina kahden viikon välein henkivartijat harjoittelevat kokonaisen päivän ajan. Vuosien mittaan käytiin läpi tuhansia uhkaskenaarioita, joten ne kyllä juurtuivat selkäytimeen, vakuutti kouluttaja.

Lars Vilksin turvamiehet joutuivat myös tottumaan siihen, että päätyivät samoihin lehtikuviin tämän kanssa. Turvamiesten mukaan se ei kuitenkaan ollut heille isompi ongelma.

Kun ryhmään rekrytoitiin vuonna 2016 uusia jäseniä, tuli kuuteen virkaan liki 50 hakemusta. Vain kolme oli naispoliiseja. Vielä 2017 kaikki Vilksin turvaajat olivat miehiä, vaikka alalle toivottiin enemmän naisia.

Mielenosoitus Nerikes Allehanda -lehden tilojen edustalla Ruotsin Örebrossa elokuussa 2007. Nerikes Allehanda julkaisi Vilksin pilapiirroksen, josta kaikki alkoi.

Mielenosoittajat polttivat Lars Vilksiä esittävän kuvan ja Ruotsin lipun Kuala Lumpurissa Ruotsin suurlähetystön edessä maaliskuussa 2010.

Vilksin yllättävä kuolema on nostanut esiin myös salaliittoteorioita. Turmaa tutkitaan kuitenkin onnettomuutena.

– Haluamme ehdottomasti sulkea pois mahdollisuuden, että henkivartijoiden autoon tai Lars Vilksiin olisi vaikutettu ulkopuolelta. Tällä hetkellä mikään ei puolla sitä, mutta haluamme silti sulkea sen oven kokonaan, sanoi alueellisen tutkintayksikön johtaja Stefan Sintéus tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Onnettomuusteorian kannalla on myös yksi Vilksin entisistä turvamiehistä. Hän totesi SVT:n uutisille, ettei usko kyseessä olleen salamurha vaan onnettomuus.

Hän tunsi kolarissa kuolleet poliisit. Hän ei usko, että kumpikaan olisi voinut tehdä mitään yksinkertaista virhettä.

– He olivat päteviä ja rutinoituneita. Eivät mitään aloittelijoita ja heillä oli erittäin hyvä koulutus, jonka myös me aikoinamme saimme, sanoi ex-turvamies.

Poliisi on sanonut tutkivansa muun muassa rengasräjähdyksen mahdollisuutta onnettomuuden aiheuttajana. Myös ex-turvamies pitää tätä mahdollisena.

– Minusta vaikuttaa siltä, että tähän johti suurin mahdollinen epäonni. Autot tarkistetaan säännöllisesti eikä niillä koskaan ajeta huonoilla renkailla, hän huomautti SVT:lle.

Silminnäkijät olivat kertoneet, että Vilksin siviilipoliisiauton vauhti olisi ollut jopa 160 km/h. Poliisi ei ole vahvistanut tietoa. Entisen henkivartijan mukaan kovaa vauhtia ajaminen ei ole mitenkään epätavallista.

– Joskus ajetaan nopeasti, jotta päästään nopeammin perille ja pidetään tilanne kontrollissa. Eihän sitä koskaan voi ajaa 60 km/h moottoritiellä, koska silloin herättää huomiota.

Jos rengas räjähti tuossa vauhdissa, niin ei olisi ihme, että kuljettaja menetti 4,5 tonnia painaneen erikoisajoneuvon hallinnan.

– En usko, että kukaan kuski olisi selvittänyt sellaisesta tilanteesta.

Vilksin Nimis-taideteoksen luo Kullabergsin luonnonsuojelualueella oli tuotu 5. lokakuuta kukkanen.

Lars Vilks oli sanonut, ettei koskaan katunut Muhammed-piirrostaan, vaikka se käänsi hänen koko elämänsä suunnan.

– On tärkeää seisoa taiteen ja sananvapauden takana, hän korosti

Silti uhkausten ja eristyksen myötä Vilksin mahdollisuudet tehdä työtään taiteilijana heikkenivät. Ei tullut enää tilauksia tai kutsuja osallistua näyttelyihin.

– Kaipaan vanhaa elämääni. Nyt olen karanteenissa loppuikäni. Kaipaan maaseutua ja seurustelua tuttujen kanssa, Vilks kertoi HD/Sydsvenskanin haastattelussa viime vuonna.

– Kaikki on niin monimutkaista. He pitävät parempana, että käyn ulkona vain kerran päivässä. Olen silti optimistinen. On sanottu, että tämä kestää koko elämän. Mutta luulen, että pääsen siitä eroon tavalla tai toisella.

Lars Vilks kuoli autokolarissa 3. lokakuuta 75-vuotiaana.

Lähteet: Polistidningen, Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, SVT