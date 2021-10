Venäjä lennätti ohjaajan ja näyttelijän avaruuteen kuvaamaan elokuvaa

Elokuvalla pyritään viemään venäläisten huomio pois Venäjän avaruusjärjestön ongelmista, arvioi politiikan tutkija.

Moskova

Venäjä on lähettänyt näyttelijän ja ohjaajan kuvaamaan elokuvaa avaruuteen.

Elokuvaohjaaja Klim Shipenko ja näyttelijä Julia Peresild nousivat ilmaan Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista hieman ennen puoltapäivää Suomen aikaa.

Kosmonautti Anton Shkaplerovin johdolla kaksikko matkustaa Sojuz-avaruusaluksella kansainväliselle ISS-avaruusasemalle 12 päiväksi kuvaamaan The Challenge -nimistä elokuvaa.

Onnistuessaan venäläistuotanto olisi ensimmäinen avaruudessa kuvattu pitkä elokuva, kirjoittavat muun muassa New York Times ja CNN. Kyseessä olisi New York Timesin mukaan myös ensimmäinen elokuva, jota varten lähetetään avaruuteen ohjaaja ja näyttelijä.

Venäläiset ehtisivät näin aiemmin julkistetun Hollywood-projektin edelle. Suunnitelmien mukaan näyttelijä Tom Cruisen on määrä tähdittää ISS-asemalla kuvattavaa elokuvaa. Yhdysvaltalaisprojektissa ovat mukana avaruushallinto Nasa ja avaruusyhtiö SpaceX.

Venäläistuotanto julkistettiin viime vuoden syyskuussa neljä kuukautta sen jälkeen, kun Hollywood-tuotannosta oli kerrottu julkisuuteen.

Aiemmin avaruudessa on New York Timesin mukaan kuvattu ainakin muutaman minuutin pituinen lyhytelokuva Apogee of Fear vuodelta 2008 sekä kohtauksia vuonna 1984 ilmestyneeseen neuvostoelokuvaan, jonka nimi on vapaasti suomennettuna "Paluu kiertoradalta".

Ohjaajalla monta vastuuta

Venäjän avaruusjärjestö Roskosmosin mukaan tuleva elokuva kertoo kirurgista, joka lähetetään avaruusasemalle pelastamaan astronautti.

Ohjaaja Shipenko luonnehtii tuotantoa kokeiluksi.

– Jotkut asiat onnistuvat, toiset eivät, hän sanoi etätiedotustilaisuudessa maanantaina ennen laukaisua.

Ohjauksen lisäksi Shipenko on vastuussa myös kuvauksesta, valaistuksesta, äänityksestä ja maskeerauksesta.

Sivurooleissa nähdään avaruusasemalla olevia kosmonautteja.

"Luulen, että venäläiset ovat menettäneet täysin mielenkiintonsa"

Uutistoimisto AFP kirjoitti ennakkoon, että laukaisu tapahtuu Venäjän avaruusteollisuuden kannalta haastavalla hetkellä. Avaruusteollisuuden on ollut vaikeaa saada valtiolta rahoitusta, sillä Kremlissä sotilasmenot on laitettu etusijalle.

Venäjän avaruusjärjestö on edelleen riippuvainen Neuvostoliitossa suunnitellusta teknologiasta. Roskosmosilla on taustallaan niin epäonnistuneita laukaisuja kuin korruptioskandaaleja.

Kansainvälisesti Venäjä on jäämässä avaruuskilpailussa jälkeen Yhdysvalloista ja Kiinasta.

Politiikan tutkija Konstantin Kalatshov arvioikin, että elokuvalla pyritään viemään venäläisten huomio muualle avaruusjärjestön ongelmista.

– Tämän on tarkoitus inspiroida venäläisiä ja näyttää, kuinka siistejä olemme, Kalatshov sanoo AFP:lle.

– Mutta luulen, että venäläiset ovat menettäneet täysin mielenkiintonsa avaruusteollisuuteen.

Aiemmin tänä vuonna Venäjä on kertonut aloittavansa uudelleen avaruusturismiohjelmansa, jossa lennätetään turisteja ISS-avaruusasemalle.