Entinen henkivartija ei usko, että Lars Vilksin kanssa ajaneet henkivartijat olisivat tehneet yksinkertaista virhettä: ”Päteviä ja rutinoituneita”

Kaksi henkivartijaa ja taiteilija kuolivat sunnuntaina autokolarissa.

Kohutaiteilija Lars Vilksin kanssa olevat henkivartijat ovat kokeneita, kertoo Vilksin entinen henkivartija SVT:lle. Vilks ja hänen kanssaan olleet kaksi henkivartijaa kuolivat sunnuntaina, kun heidän autonsa suistui vastaantulevien kaistalle ja törmäsi kuorma-autoon. Kuorma-auton kuljettaja loukkaantui kolarissa.

Entinen henkivartija kertoi tunteneensa molemmat turmassa kuolleet poliisit. Hän ei usko, että kumpikaan olisi voinut tehdä yksinkertaista virhettä.

– He ovat päteviä ja rutinoituneita. He eivät ole mitään aloittelijoita ja heillä on erittäin hyvä koulutus, jonka myös mekin aikoinamme saimme, sanoi hän.

Entisen henkivartijan mukaan kovaa vauhtia ajaminen ei ole mitenkään epätavallista. Silminnäkijät ovat kertoneet, että siviilipoliisiauton vauhti olisi ollut jopa 160 km/h. Poliisi ei ole vahvistanut tietoa.

– Joskus ajetaan nopeasti, jotta päästään nopeammin perille, jotta saadaan kontrolli. Ei sitä koskaan ajeta 60 km/h moottoritiellä, silloinhan herättää huomiota.

Poliisi on sanonut tutkivansa muun muassa rengasräjähdyksen mahdollisuutta onnettomuuden aiheuttajana. Entisen henkivartijan mukaan, mikäli näin on tapahtunut, ei olisi ihme, että kuljettaja menetti 4,5 tonnia painaneen ajoneuvon hallinnan.

– Minusta vaikuttaa siltä, että suurin mahdollinen epäonni on johtanut tähän. Autot tarkistetaan säännöllisesti eikä koskaan ajeta huonoilla renkailla.