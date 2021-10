Yhdysvalloissa kansallista huomiota on nyt saanut Lauren Cho, joka katosi jäljettömiin 28. kesäkuuta.

Kesäkuun 28. päivänä 30-vuotias Lauren Cho poistui Airbnb-asunnostaan, jossa asui ystäviensä kanssa, Yucca Valleyssä, Yhdysvaltojen Kaliforniassa. Sen jälkeen hänestä ei ole saatu mitään havaintoja, CNN kertoo.

Chon tapaus nousi uudestaan esille aiemmin syksyllä Gabby Petiton, 22, katoamisen myötä. Tuolloin ihmeteltiin sitä, miksei Chon tapaus ollut aiheuttanut yhtä mittavia etsintöjä kuin Petiton. Chon perhe kuitenkin julkaisi lausunnon, jossa muistutti, että tapaukset ovat erilaisia.

– Me ymmärrämme, että pintapuolisesti julkisuuteen annetuissa tiedoissa tapauksista on yhtäläisyyksiä. Me ymmärrämme monen teidän ilmaiseman turhautumisen siitä, kuinka ja miksi jotkin tapaukset saavat kansallista huomiota. Loppujen lopuksi nämä kaksi tapausta eivät ole kuitenkaan samanlaisia ja erilaisuuksia on enemmän kuin mitä julkisuuteen on kerrottu, perhe sanoi.

Cho oli asunut New Jerseyssä, jossa hän oli toiminut muun muassa musiikinopettajana. Siskon mukaan Chon viimeisin työpaikka oli kuitenkin tatuointistudio.

Cho muutti Kaliforniaan työskennelläkseen kondiittorina. Hänen kerrotaan matkanneen Yhdysvaltojen halki asuntoautoksi muutetussa vanhassa bussissa. Hän matkusti yhdessä ystäviensä ja entisen poikaystävänsä kanssa, joiden kanssa myös asui Yucca Valleyssä.

Lauren Cho on ollut kateissa kesäkuun lopusta lähtien.

Poliisi on sanonut, että katoamisilmoituksen naisesta teki hänen ex-poikaystävänsä kolme tuntia sen jälkeen, kun oli viimeksi nähnyt naisen. Ystävien mukaan nainen oli ollut ”poissa tolaltaan ja oletetusti käveli pois majapaikasta, jättäen taaksensa henkilökohtaisen omaisuutensa,” San Bernardinon sheriffi on tiedottanut.

Perhe on kertonut ylläpitämällään Facebook-sivulla siitä, millainen Cho, jonka lempinimi on El, on.

– El on monia asioita... lahjakas muusikko, uskomaton leipuri, hauska ja lojaali ystävä, erikoisen intuitiivinen lahjanantaja ja todennäköisesti makein sisko, jota voi toivoa, perhe kuvaili NBC Newsin mukaan.

– Mutta hän loistaa tätinä olemisessa. Hänen rakkautensa sisaruksensa lasta kohtaan ei vedä vertoja millekään. Jopa perheen kesken yhteinen käsitys on, että hänen sisaruksensa lapsi on se henkilö, jota El rakastaa eniten tässä maailmassa.

Sekä poliisi että ystävät ovat etsineet Chota maastosta kävellen ja esimerkiksi helikopterin avulla. Toistaiseksi naisesta ei ole kuitenkaan tehty mitään havaintoja.