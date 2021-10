Mitä tapahtui hetkeä ennen kuin Lars Vilksiä kuljettanut siviilipoliisiauto törmäsi kuorma-autoon? Asfaltissa selvät jarrutusjäljet

Sunnuntaisen onnettomuuden syytä tutkitaan.

Asfalttiin on jäänyt turmapaikalla selvät jarrutusjäljet.

Päivä kohutaiteilija Lars Vilksin ja kahden poliisin kuolemaan johtaneen auto-onnettomuuden jälkeen poliisin tutkimukset turmapaikalla jatkuvat. E4-tien lähellä Markarydia uskotaan pysyvän suljettuna jopa keskiviikkoon asti.

Paikalla vierailleen Aftonbladetin mukaan vielä maanantaina iltapäivällä savua nousi Vilksiä kuljettaneesta autosta ja kuorma-autosta, johon siviilipoliisiauto törmäsi. Kuorma-auton kuljettaja on sairaalahoidossa.

Etelään päin kulkevalla tiellä, jota siviilipoliisiauto ajoi, näkyi jarrutusjäljet tiukassa lähes 90 asteen kulmassa kaistoihin nähden. Jarrutusjäljet kääntyvät jyrkästi vasemmalle, kohti pohjoiseen kulkevaa tietä. Siellä, vastaantulevien kaistoilla siviilipoliisiauto törmäsi kuorma-autoon.

Eri suuntiin kulkevia kaistoja erottavan vaijeriaidan viisi tolppaa on vääntynyt siinä kohdassa, jossa siviilipoliisiauto niihin törmäsi.

Poliisi on merkinnyt keltaisilla kartioilla todisteita. Vasemmalla näkyy henkivartijoiden auto ja onnettomuudessa irronnutta romua.

Pohjoiseen kulkevalla kaistalla ja ojassa on hiiltyneitä auton osia molemmista onnettomuudessa mukana olleista autoista. Yksi kokonainen rengas ja pala mustaa peltiä poliisiautosta eivät olleet syttyneet tuleen. Myös suuri osa kuorma-auton hytistä säästyi liekeiltä.

Onnettomuus tapahtui kello 15.30 maissa paikallista aikaa sunnuntaina. Sekä kuorma-auto että poliisien auto syttyivät tuleen törmäyksessä.

Silminnäkijät ovat kertoneet, kuinka ihmiset yrittivät auttaa onnettomuuden uhreja, mutta liekit estivät sen.

Johan Karlsson oli pihalla, kun hän kuuli valtavan pamauksen. Hän käveli läheiselle sillalle, joka sijaitsee onnettomuuspaikan tuntumassa.

– Alkoi palaa, kun saavuin paikalle, mutta useat ihmiset olivat poistuneet autoistaan auttaakseen. Mutta se ei onnistunut tulipalon takia, Karlsson kuvaili Dagens Nyheter -lehdelle.

– Näin yhden miehen, joka yritti sammuttaa palon omalla sammuttimellaan, mutta ei siinä ollut mitään järkeä.

Asfaltissa näkyvät jarrutusjäljet kääntyvät jyrkästi vasemmalle.

Karlsson sanoi, ettei aiemmin ollut nähnyt mitään vastaavaa.

– Palo oli voimakas ja siitä ymmärsi, etteivät autossa olleet voineet selvitä. Se näytti lähes epätodelliselta.

Poliisi on käynnistänyt avoimen rikostutkinnan turman syystä. Maanantaisessa tiedotustilaisuudessa kerrottiin, ettei mikään viittaa ulkopuoliseen tekijään.

Silminnäkijät ovat kertoneet, että siviilipoliisiauto ajoi kovaa vauhtia ennen onnettomuutta. Poliisi ei ole vahvistanut väitteitä, joiden mukaan autolla olisi ajettu jopa 160 km/h ennen turmaa. Sen sijaan poliisi on sanonut, että henkivartijoiden on ajettava nopeusrajoitusten mukaisesti, mutta tietyissä tilanteissa he voivat ajaa kovempaa. Tiedossa ei ole kuitenkaan mitään syytä, minkä takia autolla olisi pitänyt ajaa kovaa.

Poliisi selvittää onnettomuuden syytä syyttäjän johdolla.

Poliisi pitää yhtenä mahdollisuutena sitä, että siviilipoliisiauton eturengas olisi räjähtänyt, sillä renkaan paloja on löydetty tieltä.

Aftonbladetin haastattelema silminnäkijä kertoi jonkinlaisesta räjähdyksestä.

– Näin, kuinka kuorma-auton keulan luona räjähti. Auto savusi ja auto ajautui ajoesteeseen ja sitten asfalttia pitkin, silminnäkijä sanoi.

Onnettomuuden tutkinta on yhä kesken ja turman syyn selviäminen voi kestää pitkään, poliisi on sanonut.