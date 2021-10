Pandoran paperit paljastavat, miten Putinin rakastaja sai miljoona-asunnon Monacosta – Guardian: muistuttaa jo keskiaikaista menoa

Vladimir Putinin kanssa venäläissivuston mukaan pitkässä suhteessa ollut Svetlana Krivonogih sai hulppean, Pandoran tietovuotoon kytkeytyvän asunnon Monacosta vuonna 2003.

Pandoran papereista on paljastunut, miten Vladimir Putinin lähipiiri on vaurastunut hänen avullaan. Guardian sai selville, että köyhästä neuvostotaustasta kotoisin ollut Svetlana Krivonogih sai hulppean asunnon Monacon kasinon kupeesta vuonna 2003. Hinta oli 3,6 miljoonaa euroa. Virallinen ostaja oli Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröity yritys.

Krivonogih oli tuolloin 28-vuotias ja opiskellut kauppatieteitä ja työskennellyt siivoojana. 1990-luvun lopulla hän oli tavannut Putinin, venäläinen tutkiva uutissivusto Proekt sai selville. Tuolloin Putin oli vielä Pietarin apulaispormestari.

Proektin mukaan Krivonogih ja Putin olivat rakastavaisia, ja Krivonogihin vuonna 2003 syntyneen tyttären Luizan isä olisi Putin. Sivuston mukaan Putinin ja Krivonogihin tuttavuus alkoi 1990-luvulla jo paljon ennen kuin Putinista tuli Venäjän presidentti vuonna 2000, ja suhde jatkui aina 2000-luvun loppupuolelle asti.

Perhe-elämästään hyvin vähän kertova Putin erosi vaimostaan Ljudmilasta vuonna 2013. Parin kaksi tytärtä syntyivät vuosina 1985 ja 1986.

Lue lisää: Venäläissivusto löysi salatun ”Vladimirintyttären” – yhdennäköisyys Putinin kanssa 70 prosenttia, äiti nousi köyhyydestä monimiljonääriksi

TÄLLÄ hetkellä Svetlana Krivonogihin kiinteistö- ja osakeomaisuuden arvo on lehden selvitykseen mukaan noin 7,7 miljardia ruplaa eli yli 85 miljoonaa euroa. Hänellä on kiinteistöomistuksia Pietarissa, Moskovassa ja Sotshissa ja lisäksi esimerkiksi 37-metrinen huvialus.

Krivonogih ei ole perinyt omaisuutta, sillä hänen vanhempansa olivat liki varattomia työläisiä ja perhe asui kommuuniasunnossa Pietarissa.

Krivonogih omistaa esimerkiksi osuuden Rossija-pankista, jonka perustajajäsenenä on myös ”Putinin pankkiiriksi” kutsuttu Juri Kovaltshuk. Vuoden 2019 tietojen mukaan Krivonogih omistaa Rossija-pankista noin 2,8 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 800 miljoonan ruplan eli 8,9 miljoonan euron osuutta.

Proektin selvityksen mukaan Svetlana Krivonogih on tosiasiallinen pääomistaja myös Igoran hiihtokeskuksessa, joka sijaitsee Karjalankannaksella Suomelle ennen kuuluneessa Raudun pitäjässä. Igorassa vietettiin vuonna 2013 Putinin toisen virallisen tyttären eli Katerinan häitä.

Monet rikkaat venäläiset nauttivat Guardianin mukaan Monacon kulttuurista, jossa rahan alkuperästä ei kysellä. Kuva venesatamasta, jonka rannalla Svetlana Krivonogihin asunto on.

Pandoran paperit sisältävät lähes 12 miljoonaa asiakirjaa vuosilta 1996–2020. Ylen mukaan kyseessä on maailman suurin tietovuoto. Vuodon tiedot on luovutettu toimittajajärjestö ICIJ:lle, ja ne ovat peräisin 14:stä veroparatiisipalveluja myyvästä yhtiöstä.

Svetlana Krivonogihin Monte Carlon asunto on Guardianin mukaan osa isompaa kuvaa. Monaco on lehden selvityksen mukaan ollut keskeinen näyttämö ja eräänlainen pikku-Moskova. Ruhtinas Albertkin on hyvissä väleissä Putinin kanssa.

– Kukaan ei kysy, mistä rahasi tulevat. Täällä ei ole tarkastamisen kultturia. Veroilmoituksia ei täytetä, monacolainen asianajaja Dominique Anastasis kertoo Guardianille.

Svetlana Krivonogih ei suinkaan ole ainut upporikastunut Putinin lähipiirissä.

Guardianin mukaan Pandoran paperit kertovat, miten vahvat hyötymissuhteet Putinin oligarkkiverkostolla on häneen. Kysymys kuuluu, mistä rahat todella tulevat. Guardian kuvailee tilannetta jopa uudeksi feodaalijärjestelmäksi, jossa Putinin ystävät ja hänen KGB-vuosiensa aikaiset liittolaiset ovat pääosaisina hyötyjinä. Keskiajan feodaalisessa Euroopassa kuningas hallitsi maata läänitysjärjestelmän ja lääninherrojen avulla.

Pienessä Monacossa on noin 30 000 asukasta. Pinta-alaa on alle kaksi neliökilometriä.

Uuden tietovuodon asiakirjoja oli tutkimassa noin 600 toimittajaa 117 eri maasta ja 150 eri mediasta. Suomesta mukana oli Ylen toimittajia.

Vuoto valottaa liikemiesten, poliitikkojen ja julkisuuden henkilöiden kytköksiä veroparatiisiyhtiöihin. Vuodossa mainitaan mukaan muun muassa Britannian entinen pääministeri Tony Blair, Tshekin pääministeri Andrej Babi, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Jordanian kuningas Abdullah II sekä muusikot Shakira, Ringo Starr, Julio Iglesias.

Ylen mukaan vuoto sisältää tietoja yli 200 suomalaisesta, joista kukaan ei ole poliitikko.