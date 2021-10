Pääministeri Mihail Mishustinin mukaan Venäjän sairaaloissa on nyt kaksi kertaa niin paljon uusia koronapotilaita kuin oli viime vuonna tähän samaan aikaan.

Pietari, Venäjä

Venäjän koronatilanne on kääntynyt nopeasti äärimmäisen vaikeaksi, maan viranomaiset ilmoittivat maanantaina.

– Viime päivinä havaitsemamme dynamiikka herättää vakavaa huolta. Tartunnat lisääntyvät suurimmassa osassa Venäjän hallinnollisia alueita, pääministeri Mihail Mishustin sanoi hallituksen koronakoordinaatioryhmän kokouksessa Ria Novostin mukaan.

Mishustinin mukaan uusia potilaita on nyt Venäjän sairaaloissa koronaviruksen vuoksi jo kaksi kertaa niin paljon kuin oli viime vuonna tähän samaan aikaan.

– Teemme liittovaltion tasolla toimia, jotta meidän terveydenhuoltojärjestelmämme pystyisi työskentelemään turvatusti ja potilaille pystyttäisiin antamaan välttämätöntä apua, Mishustin sanoi.

Venäjällä on tilastoitu syyskuun lopussa ja lokakuun alussa ennätysmäisiä koronakuolleisuuslukuja. Luvut ovat olleet useita päiviä peräkkäin 880-890 tapausta päivässä. Maanantain luku oli 883 kuolemaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vetäytyi koronakaranteeniin hieman ennen duumanvaaleja syyskuussa, koska hänen lähipiirissään oli todettu kymmeniä tartuntoja, Kreml kertoi.

Venäjän kuluttajansuojaviranomainen Rospotrebhadzor ilmoitti maanantaina, että kaikki suuret massatapahtumat on peruttu koronvirusepidemian vuoksi maanlaajuisesti. Missään päin maata ei saa järjestää yli 3 000 ihmisen tapahtumia, ja yli 1 000 henkilön tapahtumia saa järjestää tällä hetkellä vain kahdella hallintoalueella.

Rospotrebnadzorin johtaja Anna Popova kuvaili uutistoimisto Ria Novostin mukaan, että koronavirustilanne on koko Venäjällä ”itse asiassa äärimmäisen jännittynyt”.

Maanantaina Venäjän ilmoitti tilastoineensa kuluneen vuorokauden aikaan 25 781 uutta koronavirustartuntaa. Luku on korkein tänä vuonna ilmoitettu uusien tartuntojen määrä yhden vuorokauden aikana sitten tammikuun 2. päivän, jolloin luku oli 26 301.

Venäjän koronatilastot ovat herättäneet koko epidemian aikana epäilyjä. Todellisten lukujen uskotaan olevan huomattavasti paljon suurempia kuin viralliset tilastot kertovat. Lisäksi on epäilyjä siitä, että viranomaiset jarruttavat tietojen kertomista julkisuuteen esimerkiksi niin, että Venäjän hallinnolle tärkeät tapahtumat saadaan vietyä ensin läpi.

Syyskuun puolivälissä 17.–19.9. Venäjällä käytiin duumanvaalit ja uutiskuvien mukaan monilla äänestyspaikoilla turvaväleistä huolehtiminen oli olematonta. Vaaleista on nyt kulunut kaksi viikkoa, joten on mahdollista, että koronatilanteen paheneminen on ainakin osittain seurausta vaalitungoksesta.

Pietarissa on rokotettu kodittomia kiertävän rokotusbussin avulla.

Venäjän rokotekattavuus on edelleen varsin heikko.

Kreml ja Venäjän hallitus yrittävät tehostaa rokotteiden antamisvauhtia, mutta ongelmana on venäläisten epäluottamus rokotteisiin ja erilaiset rokotevastaiset salaliittoteoriat.

Tarkkoja virallisia lukuja rokotettujen määrästä ei oli Venäjällä saatavilla, mutta Gogov.ru-sivuston keräämiä lukuja pidetään varsin luotettavina. Sivuston mukaan täyden rokotesarjan eli kaksi piikkiä on saanut tähän mennessä 42 588 920 ihmistä, mikä tarkoittaa 29,1 prosenttia koko väestöstä ja 36,7 prosenttia aikuisväestöstä.

Terveysministeri Mihail Murashkon mukaan suurin osa covid-19-taudin vuoksi sairaalahoitoon nykyisin joutuvista ihmisistä on rokottamattomia.

Mishustinin mukaan sairastuneista vain noin kaksi prosenttia on rokotettuja. Popovan mukaan kuolleiden joukossa ei puolestaan ole käytännössä juuri lainkaan rokotettuja.