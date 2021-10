YK:n tutkinta epäilee Libyassa sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan

Myös lapsia on värvätty väkivaltaisuuksiin Libyan konfliktissa.

Geneve

YK:n tutkinnan mukaan Libyassa on vuodesta 2016 lähtien tehty sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan. Erityisesti alttiina ovat olleet siirtolaiset ja vangit.

Riippumattoman tiedonkeruuryhmän mukaan voidaan todennäköisin syin olettaa, että maassa on tehty sotarikoksia. Vankiloissa tapahtuneessa väkivallassa sekä väkivallassa siirtolaisia kohtaan saattaa olla kyse rikoksista ihmisyyttä vastaan, ryhmä kertoo lausunnossaan.

Taistelut ovat repineet Libyaa jo vuosikymmenen sen jälkeen, kun diktaattori Muammar Gaddafi syrjäytettiin vuonna 2011 vallankumouksessa. Hän kuoli myöhemmin kapinallisten surmaamana.

Tutkijoiden mukaan Libyan konfliktien kaikki osapuolet ovat rikkoneet kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Myös lapsia on värvätty, ja he ovat osallistuneet väkivaltaisuuksiin. Lisäksi naisia on kadonnut ja heitä on tapettu.

– Kaikki konfliktien osapuolet, mukaan lukien kolmannet valtiot, ulkomaiset taistelijat ja palkkasotilaat, ovat rikkoneet kansainvälistä humanitaarista oikeutta -- ja jotkut ovat myös syyllistyneet sotarikoksiin, ryhmän puheenjohtaja Mohamed Auajjar sanoi.

Tutkijat kertoivat myös tunnistaneensa yksilöitä ja ryhmiä, jotka ovat voineet syyllistyä väärinkäytöksiin ja rikoksiin. Ryhmä pitää kuitenkin listan salaisena, kunnes se voidaan jakaa esimerkiksi luotettavan tuomioistuimen kanssa.

Vaikka Libyan oikeusviranomaiset tutkivat valtaosaa tutkijoiden raportoimista tapauksista, prosessi "kohtaa merkittäviä haasteita", asiantuntijat kertoivat.

YK:n ihmisoikeusneuvosto päätti tiedonkeruuryhmän lähettämisestä Libyaan viime vuoden kesäkuussa. Päätöksellä oli Libyan tuki. Tutkijat keräsivät ja kävivät läpi satoja asiakirjoja, haastattelivat yli 150 ihmistä ja suorittivat tutkimuksia Libyassa, Tunisiassa ja Italiassa.