Afganistanin naisten mielenosoitukset Talebania vastaan käyvät yhä vaarallisemmiksi – näin he kertovat ahdingostaan

IS tapasi viisi afgaaninaista, jotka aikovat jatkaa taistelua oikeuksiensa puolesta.

Kabul

Afganistan on ollut Talebanin emiirikunta pari kuukautta. Edellisen kerran Taleban hallitsi maata 20 vuotta sitten.

Afganistanin naisille uusi hallinto on valtava pettymys.

Yhdysvallat neuvotteli Talebanin kanssa kolme vuotta ennen kuin Kabul vallattiin viime elokuun puolivälissä. Neuvotteluissa naisten asema yhteiskunnassa oli jatkuvasti esillä: heidän koulutuksensa, työnsä ja roolinsa vaikuttajina.

Mitään noissa neuvotteluissa sovituista asioista ei ole toteutettu käytännössä.

Shakila Ghani (oik.) tapasi Afganistanin naisten asioiden ministerin Sima Samarin ennen Talebanin valtaannousua. Taleban lakkautti ministeriön ja perusti sen tilalle ”hyveen edistämisen ja paheen vastustamisen” ministeriön.

Uhkauksista huolimatta naiset ovat jatkaneet mielenosoituksia asemansa puolesta useimmissa maakunnissa. Ne eivät ole tuottaneet vastaukseksi muuta kuin hakkaamista ja häirintää.

Taleban on ilmoittanut, ettei mielenosoituksia ole kielletty. Taleban kuitenkin vaatii, että niihin haetaan etukäteen lupa. Hakemuksessa pitää ilmoittaa mielenosoituksen aika, paikka ja iskulauseiden sisältö. Monet naiset pelkäävät nyt osallistua mielenilmauksiin.

Tässä jutussa esiintyy viisi afganistanilaista naista, jotka haluavat kaikesta huolimatta jatkaa taistelua.

– Me olemme vuodattaneet verta ja tehneet kovaa työtä. Me haluamme opiskella tulevaisuutemme, perheidemme ja maamme puolesta. Me haluamme palvella, sanoo Kabulin yliopiston hallintotieteiden ja poliittisten tieteiden opiskelija Marzieh Mohammadi.

Kätilö ja lääketieteen professori Najieh Darvish Ibrahimi kertoo elämänsä muuttuneen täysin sen jälkeen, kun Taleban palasi valtaan.

–Tyttöjen on nyt hyödytöntä opiskella, sillä Taleban ei anna heidän tehdä työtä. Tämä on tyttöjen ja naisten tulevaisuuden kannalta hyvin vaarallista, Ibrahimi sanoo.

Ilta-Sanomat tapasi myös toisen asteen oppilaitoksessa opiskelevan tytön, joka ei halua esiintyä julkisuudessa omalla nimellään.

Toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleva tyttö on huolissaan tulevaisuudestaan. Hän ei halua esiintyä julkisuudessa omalla nimellään.

– Millainen on minun tulevaisuuteni? Olen hyvin huolissani, tyttö sanoo haastattelussa.

Shakila Ghani ei ole pystynyt palaamaan takaisin työhönsä Vardakin maakunnan naisten asioiden neuvoston johtajana. Ghani viettää aikaansa nyt kotona.

–Jälleen kerran on musta lehti kääntynyt Afganistanin historiassa, Ghani sanoo.

Zarqa Yaftali on ihmisoikeusaktivisti.

– Taleban on sulkenut koulut tytöiltä ja naisilta. Se osoittaa, ettei Taleban arvosta naisia vaan haluaa lisätä näihin kohdistuvia rajoituksia joka päivä, Yaftali sanoo.

– Taleban haluaa naisten palaavan takaisin aikaan 20 vuotta sitten. Se ei käy, me emme aio luovuttaa.

Nämä naiset eivät siis aio antaa periksi.

Mutta Afganistanissa on miljoonia muita naisia, jotka eivät voi poistua lainkaan kotoa. He eivät osaa lukea ja kirjoittaa. Heidän tarinansa jää vielä kertomatta.

Artikkelin kirjoittaja ja videoiden toimittaja on afganistanilainen journalisti, joka asuu Kabulissa.