Lars Vilksin puoliso arvasi pahimman tapahtuneen, kun poliisit tulivat käymään: ”Onko Lars kuollut?”

Puoliso kertoo Expressenille Lars Vilksin suojelutarpeen vaikeuttaneen parisuhdetta. Hän tapasi miehensä kaksi viikkoa ennen tämän kuolemaa.

Sunnuntaina auto-onnettomuudessa kuolleen taiteilijan Lars Vilksin puoliso on kertonut Expressenille pariskunnan yhteisestä elämästä ja siitä, miten sai kuulla puolisonsa traagisesta kuolemasta.

Expressen käyttää naisesta nimeä Maj. Hän oli Vilksin kanssa yhdessä 35 vuotta, mutta pariskunta ei asunut yhdessä. Maj syyttää tästä poliiseja, jotka suojelivat Muhammed-pilapiirroksensa takia terroristien tappolistalle joutunutta Vilksiä.

– Olen niin vihainen siitä, miten poliisi kohteli meitä. He eivät helpottaneet meidän elämäämme vaan vaikeuttivat. Ja lopussa tuli kuolema.

Maj sanoo kokeneensa vaikeaksi sen, kuinka paljon henkivartijoiden läsnäolo vaikeutti pariskunnan suhdetta. Maj kertoo, että olisi halunnut muuttaa yhteen Vilksin kanssa, mutta tämä ei ollut mahdollista miehen tarvitseman suojelun takia. Poliisi on Expressenin jutun mukaan kuvaillut Majta ”työympäristöongelmaksi” ja kieltäytynyt kuljettamasta häntä henkivartijoiden autossa.

Majn mukaan tämä on syynä siihen, ettei hän lähtenyt miehensä kanssa vierailemaan Stina ja Kjell Dabrowskin luona. Stina Dabrowski on tunnettu toimittaja ja Kjell Dabrowski on puolestaan tv-kasvo. Kotimatkalla Vilks ja kaksi poliisia kuolivat, kun heidän autonsa osui vastaantulevien kaistalla ajaneeseen kuorma-autoon.

Majn mukaan hän tapasi Vilksin viimeisen kerran pari viikkoa sitten. Hän sanoo arvanneensa heti, mistä oli kyse, kun poliisit saapuivat hänen ovelleen turman jälkeen.

– Sanoin: ”onko Lars kuollut?” ennen kuin he edes olivat ehtineet tulla talolle. Vasta silloin, kun Lars kuoli, pystyivät he ottamaan yhteyttä minuun.

Poliisi on avannut rikostutkinnan turmasta. Silminnäkijät ovat kertoneet siviilipoliisiauton ajaneen kovaa vauhtia ennen onnettomuutta. Poliisi ei kuitenkaan vielä ole ottanut kantaa onnettomuuden syyhyn.

Poliisi sanoi tiedotustilaisuudessa maanantaina, että yksi mahdollisuus oli, että siviilipoliisiauton rengas olisi räjähtänyt. Myös ulkopuolisen tekijän osuutta selvitetään, vaikka sellaisesta ei ole mitään viitteitä.