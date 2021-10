Suomen Kabulin-lähetystöllä työskennelleet vartijat kokoontuivat mielen­ilmaukseen: ”Kun Suomi lähti täältä, he jättivät meidät tänne”

Kabulin-suurlähetystöllä työskennelleet afganistanilaiset vartijat elättelevät toivoa siitä, että heidät voitaisiin evakuoida Suomeen, vaikka valtioneuvoston evakuointipäätös ei ulottunut heihin.

Seitsemäntoista miestä pitää käsissään A4-kokoisia papereita, joille he ovat tulostaneet kopiot kulkuluvistaan Suomen Kabulin-suurlähetystöön. Miehet ovat kokoontuneet talon kellariin Kabulissa, Afganistanissa.

– Me olemme tällä hetkellä turvatalossa, Abas kertoo ja kuvaa muita miehiä.

Abas ei ole miehen oikea nimi, jota hän ei turvallisuussyistä halua kerrottavan julkisuudessa.

Monella on käsissään myös tulostettuja lappuja, joissa vedotaan suomalaisviranomaisiin ja kerrotaan Afganistanissa elokuun puolivälissä nousseen ääriliikkeen Talebanin muodostamasta uhasta.

– Pelasta meidät Talebanin kostolta, eräässä lapussa lukee.

– Odotamme kuolemaa milloin tahansa, toisessa lukee.

He kertovat työskennelleensä afganistanilaisen alihankkijan kautta, joka puolestaan on toiminut suomalaisen turvallisuusalan alihankkijan kautta. IS:n haastattelemat miehet kertovat, että he ovat työskennelleet vartijoina lähetystöllä ja diplomaattien kiinteistöillä. Kaikki keskeytyi, kun Taleban kaappasi elokuussa vallan Afganistanissa.

Kaikki Afganistaniin jääneet turvamiehet eivät osallistu mielenilmaukseen, sillä osa on lähtenyt Kabulista muualle ja osa pelkää turvallisuutensa puolesta.

– Me saimme suomalaiselta yhteyshenkilöltämme viestin, ettei ulkoministeriö aio evakuoida meitä. Siksi me järjestimme tämän protestin, Abas kertoo.

– Kun Suomi lähti täältä, he jättivät meidät tänne. Me olemme siksi nyt kokoontuneet tänne.

Abas kertoo, että miehet pyrkivät edelleen välttämään julkisia paikkoja ja he ovat käytännössä vain kotona, sillä he pelkäävät Talebanin kostoa. Ääriliikkeen on tiedetty kostaneen niille, jotka ovat työskennelleet ulkomaalaisten joukkojen ja muiden kansainvälisten tahojen kanssa.

– Tilanne ei ole hyvä, sillä he pelkäävät, että Taleban löytää jonkin asiakirjan tai saa muuten tietää, että he työskentelivät suurlähetystölle.

Abasin ja hänen kollegoidensa tilanne on kuitenkin vaikea, sillä he eivät ole kuuluneet Suomeen evakuoitavien listalle, IS:lle on aiemmin kerrottu ulkoministeriöstä. Heidän evakuoimiseksi ei siksi ole mitään suunnitelmaa.

– Ei. Kyseiset henkilöt eivät sisälly valtioneuvoston päätöksiin, joissa määritellään, keitä Suomeen voidaan ottaa. Ulkoministeriöllä ei ole toimivaltaa ryhtyä toimiin ilman valtioneuvoston päätöstä, totesi ulkoministeriön Afganistanin ja Pakistanin kehitysyhteistyöstä vastaava ryhmäjohtaja Matti Keppo syyskuun alussa.