Karrin, 34, naapurustoon iski puolen miljoonan öljy­tonnin ympäristö­katastofi: ”Nyt paratiisissa on musta meri”

5 vuotta Kalifornian rannikkokaupungissa asunut mies arvioi tuhon korjaamisen vievän jopa kuukausia.

Huntington Beachilla Yhdysvaltain Kaliforniassa asuva Karri Jääskeläinen kertoo todistaneensa sunnuntaiaamuna mustaa ja harmaata merimaisemaa. Rantakaupunkiin surffausharrastuksensa vetämänä muuttanut mies arvioi samana aamuna paikallista aikaa raportoidun öljyvuodon vaativan kuukausien ympäristötalkoita.

– Olin menossa surffaamaan, kun kaveri kehotti katsomaan uutiset. Kyllä tämä on helvetillinen tragedia. Meillä on Huntington Beachilla maailman paras ilmasto, ja vettä sataa ehkä kahdeksana päivänä vuodessa. Nyt tässä paratiisissa on musta meri, Jääskeläinen sanoo Ilta-Sanomille.

Onnettomuuden yhteydessä öljyputkesta arvioidaan vuotaneen mereen liki puoli miljoonaa litraa öljyä. Kaupungin rannikolle on vuodon jälkeen rantautunut kuolleita lintuja ja kaloja.

Yhdysvalloissa Huntington Beach tunnetaan liittovaltion surffauspääkaupunkina. Vain viikko sitten kaupungissa järjestettiin lajin suurin kansallinen kilpailutapahtuma US Open of Surfing.

– Oli rannalla vielä tänä aamunakin 10–15 tyyppiä surffaamassa, vaikka näki, että siellä on katastrofi käynnissä. En osaa sanoa, milloin pääsen surffaamaan itse seuraavan kerran.

Jääskeläisen mukaan katastrofi koskettaa syvästi paikallisia, jotka viettävät paljon aikaa rannalla. Hän on huolissaan lähellä onnettomuuspaikkaa sijaitsevasta luonnonsuojelualueesta, jolla oleskelee uhanalaisia eläinlajeja. Uutistoimisto AP:n haastattelema biologi Miyoko Sakashita kertoo, että Etelä-Kalifornian rannikkoalueiden eläinkunta on hyvin rikasta ja avaimellisen tärkeä paikallisen luonnon monimuotoisuudelle.

Öljyä siipiinsä saaneet linnut eivät Sakashitan mukaan kykene enää lentämään, puhdistamaan itseään tai hallinnoimaan ruumiinlämpöään. Valaiden, delfiinien ja muiden merieläinten hengittäminen saattaa vaikeutua ja ne voivat kuolla uituaan öljyn läpi tai hengitettyään myrkkykemikaaleja. Biologi arvioi, että onnettomuuden vaikutukset alueen eläinten lisääntymiseen ovat kauaskantoiset.

AP raportoi Huntington Beachin pormestari Kim Carrin kuvailleen kaupungin tilannetta yhdeksi vuosikymmenien tuhoisimmista. Carr arvioi, että rannat voivat pysyä suljettuina joko viikkoja tai kuukausia.