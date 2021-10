Pariisin terrori-iskua puidaan oikeudessa – syytetty sanoi kylmäävät sanat uhrin siskolle

Mayan puoliso ja kaksi ystävää kuolivat Le Carillonin terassilla perjantaina 13. marraskuuta 2025. ”Muistan tarkalleen, mistä puhuimme”, hän kertoi oikeussalissa.

Pariisin terrori-iskun valtavassa oikeudenkäynnissä on edetty käsittelemään Le Carillon -baarin tapahtumia 13. marraskuuta 2015. Baarin terassilla ja sen yhteydessä kuoli 11 ihmistä, kun Isisin terroristit avasivat tulen.

Terrori-iskun kymmenestä tekijästä yksi, Salah Abdeslam, 32, jäi henkiin ja istui Pariisin oikeuspalatsissa kuulemassa, miten iskusta selviytyneet kertoivat kauhujen illasta.

Olivier menetti ystävänsä Sebastienin ja sai osuman käteensä. Mayan aviomies Amine ja ystävät Emilie ja Charlotte kuolivat terassilla.

– Hän oli ensirakkauteni. Me puhuimme lapsista, joita saisimme yhdessä. Hän oli kaunis, aurinkoinen. Hän oli loistokokki. Hän oli hauska. Hän oli elämäni mies. Muistan tarkalleen, mistä puhuimme. Olin silloin 27, ja muut olivat 29-vuotiaita, joten puhuimme heidän 30-vuotispäivistään, Maya kertoi oikeudessa BBC:n mukaan.

Aseistautuneet terroristit iskivät vierekkäin olleisiin ravintola Le Petit Cambodgeen ja Le Carillon -baariin perjantai-iltana kello 21.25 Pariisin keskustassa Canal Saint-Martinin alueella.

Aminata Diakite ja hänen siskonsa Asta istuivat autossa. Asta ammuttiin kuoliaaksi.

– Tämän tehneet eivät ole muslimeja. Meidän islamimme kieltää tappamasta, Aminate Diakite sanoi oikeuden istunnossa.

Abdeslam vastasi hänelle saatuaan puheenvuoron.

– Se mitä sanon, ei tule miellyttämään kaikkia, mutta me tähtäsimme vain ei-uskoviin. Jos osuimme muslimeihin, se ei ollut tarkoituksemme.

– Kuulen paljosta kärsimisestä. Kuulen uhrien puhuvan. En epäile, etteivätkö he ole hyviä ihmisiä, joissa on hyviä puolia. Mutta meidänkin puolellamme Syyriassa ja Irakissa oli uhreja, joihin osui liittouman iskuissa.

– Me emme tähdänneet muslimeihin, ja jos siskosi oli muslimi ja hän kuoli, se oli meidän osaltamme onnettomuus.

Muistokukkia Bataclanin edessä marraskuussa 2015.

Yhteensä illan aikana kuoli yli 130 ihmistä. Terroristit iskivät terassien ja ravintoloiden jälkeen Bataclanin konserttipaikkaan, jossa kuoli 90 ihmistä.

Tiistaina käsiteltiin Stade de Francen stadionin iskuja, joista monivaiheinen terrori-isku alkoi.

Ranskan oikeushistorian suurimmaksi kuvattu oikeudenkäynti alkoi syyskuun 8. päivä, ja sen uskotaan kestävän toukokuulle. Osallisia on lähes 2 000. Käsittelyä varten rakennettiin uusi oikeussali Île de la Citén saarelle kivenheiton päähän Notre Damesta.

Syytettynä on 20 ihmistä, joista 14 on paikan päällä oikeussalissa. Viiden epäillään kuolleen. Abdeslam on tuomittu jo Belgiassa 20 vuoden vankeusrangaistukseen.