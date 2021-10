Järjestäjien mukaan halu säädellä naisten kehoja on "politisoitunut, kieroutunut ja patriarkaalinen".

Mielenosoituskylttiä tehdään New Yorkissa 1. lokakuuta 2021.

Lauantaille eri puolilla Yhdysvaltoja on luvassa satoja naisten oikeuksia puolustavia mielenosoituksia. Taustalla on konservatiivien kiihtynyt vimma rajoittaa raskaudenkeskeytyksiä.

Viime kuussa Texasin osavaltio hyväksyi lain, joka kielsi lähes kaikki abortit ja joka johti kädenvääntöön lainsäädännön oikeutuksesta. Suuria mielenosoituksia sitä vastaan ei kuitenkaan ole vielä ennen tätä viikonloppua nähty.

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden on määrä kokoontua ensi viikolla, ja sillä on kiistassa viimeinen sana. Kokoontumisen alla lähes 200 järjestöä on kutsunut aborttioikeuden puolustajat kaduille tekemään kantansa selväksi.

Lippulaivatapahtuma järjestetään pääkaupungissa Washingtonissa, jossa tuhansien ihmisten odotetaan marssivan korkeimman oikeuden luokse. Lähes 50 vuotta sitten korkein oikeus linjasi naisten aborttioikeuden puolesta niin kutsutulla Roe vastaan Wade -päätöksellä, mutta nyt konservatiivituomareiden täyttämä tuomioistuin näyttää olevan valmis kääntymään päinvastaiseen suuntaan. Korkein oikeus on jo muun muassa kieltäytynyt blokkaamasta Texasin lakia.

Mielenosoitus on suunnitteilla myös Texasin pääkaupunkiin Austiniin, minkä lisäksi ihmisiä on kutsuttu koolle yli 600 kaupungissa eri puolilla maata. Järjestäjät ovat arvioineet, että osallistujia tulee yhteensä liki neljännesmiljoona.

Mielenosoituksen järjestäjät vetoavat kongressiin, jotta aborttioikeus kirjattaisiin liittovaltion laiksi. Demokraattienemmistöinen edustajainhuone on jo hyväksynyt tämänkaltaisen lain, mutta sillä ei ole mahdollisuutta läpäistä republikaanien johtamaa senaattia.

Ensimmäinen Naisten marssina tunnettu tapahtuma järjestettiin vuonna 2017 silloisen presidentin Donald Trumpin virkaanastujaisten jälkeen. Trumpia on syytetty seksismistä.

Sittemmin vastaaviin mielenosoituksiin ei ole osallistunut yhtä valtavia ihmisjoukkoja. Tämä on osin seurausta liikkeen sisäisistä kiistelyistä, sillä yhteen järjestäjistä on kohdistunut syytöksiä juutalaisvastaisuudesta. Nyt kiistat näyttävät kuitenkin jääneen taakse.

Miltei parinsadan järjestäjän joukossa on sekä pieniä feministiryhmiä ja paikallisia järjestöjä että perhesuunnittelun jättiläisjärjestö Planned Parenthood. Mielenosoitus on ensimmäinen presidentti Joe Bidenin kaudella.

– Muutos Oval Officessa (Yhdysvaltain presidentin työhuoneessa) ei ole lopettanut politisoitunutta, kieroutunutta ja patriarkaalista halua säätää kehojamme. Tilanne on vain muuttunut entistä intensiivisemmäksi, järjestöjen lausunnossa huomautetaan.

Trump nimesi korkeimpaan oikeuteen kolme konservatiivituomaria, mikä on saanut paikalliset poliitikot eri puolilla Yhdysvaltoja ajamaan abortin rajoittamista tai kieltämistä. Tänä vuonna yhteensä 19 osavaltiota on hyväksynyt 63 lakia, jotka rajoittavat aborttioikeutta.

Jos korkein oikeus päättää kumota Roe vastaan Wade -päätöksen, jokainen osavaltio voisi itse päättää abortin sallimisesta tai kieltämisestä. Planned Parenthoodin perjantaina julkaiseman raportin mukaan tämä tarkoittaisi, että noin 36 miljoonaa naista 26 osavaltiossa menettäisi laillisen oikeuden aborttiin. Määrä on vajaa puolet Yhdysvaltojen lisääntymisikäisistä naisista.