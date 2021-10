Myös tulkkien perheitä on uhattu.

Afganistanissa vallan ottanut äärijärjestö Taleban on vaatinut oikeuteen afganistanilaistulkkeja, jotka ovat työskennelleet Hollannin palveluksessa. Asiasta kertoo Hollannin yleisradioyhtiö NOS.

Taleban on uhannut, että heitä "rangaistaan ankarasti, jotta muut petturit saavat opetuksen." Tulkit ovat piileskelleet äärijärjestöltä.

Taleban on myös uhannut tulkkien perheitä. Taleban on sanonut, että tulkkien perheenjäsenet joutuvat vastuuseen, jos he eivät tule oikeuteen.

NOS perustaa tietonsa sen haltuunsa saamiin Talebanin lähettämiin kirjeisiin, joita tulkit ja heidän perheensä ovat saaneet.