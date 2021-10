Nämä maat pitävät perää EU:n rokotetilastoissa – yli 50 maata kaukana WHO:n tavoitteesta

Euroopan unionissa alhaisesta rokotekattavuudesta voidaan puhua, kun täysin rokotettujen osuus aikuisväestöstä on 20–30 prosenttia. Maailmalla on kuitenkin yli 50 maata, joissa se ei ole edes kymmentä prosenttia.

Vaikka Euroopan unioni on tilastojen kärkialueita, mitä tulee koronavirusta vastaan täysin rokotettujen osuuteen koko väestöstä, muutama maa laahaa pahasti jäljessä keskiarvosta. Perää pitävät Romania ja Bulgaria, joista ensimmäisessä täysin rokotettuja on vain 33 prosenttia aikuisista ja jälkimmäisessä vain 22 prosenttia aikuisista, CNN kertoo.

Romania ja Bulgaria pitivät perää myös elokuussa eikä tilanne ole juurikaan muuttunut. Syynä ei suinkaan ole se, ettei rokotetta olisi saatavilla, sillä EU-maihin on tilattu rokotteita kaikille kansalaisille.

– On erittäin paljon epäluottamusta, se pätee sekä Bulgariaan että Romaniaan, sanoi bulgarialainen politiikan tutkija ja European Council on Foreign Relations -ajatushautomon perustaja Ivan Krastev.

– Jopa lääketieteellisessä yhteisössä lääkärit ja hoitajat empivät rokotteen ottamista, joten ei ole yllätys, että tämä näkyy koko yhteiskunnassa.

Bulgariassa pidetään marraskuussa kolmannet parlamenttivaalit tänä vuonna. Krastevin mukaan vaalikampanjointiin onkin panostettu paljon rokotekampanjointia enemmän.

Muita syitä alhaiseen rokotekattavuuteen on haettu muun muassa valeuutisista ja netissä leviävistä salaliittoteorioista ja eri ihmisryhmien eriarvioisuudesta. Sekä Bulgariassa että Romaniassa romanit ovat vähiten rokotettujen joukossa. Lisäksi esimerkiksi maaseudulla ongelmaksi voi muodostua pitkä matka rokotusklinikalle.

Bulgariassa ja Romaniassakin menee kuitenkin paremmin kuin monessa muussa maassa, joissa rokotteista todella on pulaa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n tavoitteena oli, että kaikki maat olisivat rokottaneet 10 prosenttia väestöstään koronavirusta vastaan syyskuun loppuun mennessä. Yli 50 maata jäi tästä tavoitteesta, BBC uutisoi.

Suurin osa näistä maista on Afrikassa, jossa on tällä hetkellä täysin rokotettuja vain 4,4 prosenttia väestöstä. Vertailun vuoksi sekä Britanniassa että Euroopan unionissa koko väestöstä on rokotettu yli 60 prosenttia ja Yhdysvalloissakin noin 55 prosenttia. Monessa maassa on alettu jo antaa kolmansia rokoteannoksia.

Afrikkalaiset valtiot nojasivat kahdenvälisiin sopimuksiin, lahjoituksiin ja Covax-ohjelmaan rokotekampanjoiden aloittamiseksi. Etenkin Covaxin kautta oli vaikeuksia saada rokotteita alkuvuodesta, kun Intia esti rokotteiden maastaviennin vaikean epidemiatilanteen takia. Covax nojasi pitkälti Intian seerumi-instituutin valmistamiin rokotteisiin.

Myös lahjoitukset ovat jääneet vaatimattomiksi. G7-maiden ja EU:n lupaamasta noin miljardista annoksesta on toimitettu alle 15 prosenttia.

Oxfordin yliopiston ylläpitämän Our World in Data -tilastosivuston ennusteen mukaan näyttää myös siltä, että moni maa jää WHO:n ja monen muun kansainvälisen järjestön tavoitteesta, jonka mukaan jokaisessa maassa vähintään 40 prosenttia väestöstä olisi saanut ensimmäisen rokoteannoksensa vuoden loppuun mennessä. Our World in Data -sivuston tilastojohtaja Edouard Mathieu sanoi, että näillä näkymin 67 maata jää tästä tavoitteesta.