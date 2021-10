Kymmeniä naisia kuvattiin tarpeillaan Espanjassa – tuomarin päätös hylätä oikeusjuttu tyrmistyttää

Tuomarin mukaan naisten kuvaaminen ei ollut rikos, sillä he olivat julkisella paikalla.

Espanjassa kuohuttaa tuomarin päätös hylätä oikeusjuttu, jossa useat naiset ja tytöt, joita oli kuvattu salaa tarpeillaan, vaativat tutkintaa. BBC:n mukaan noin 80 naista ja tyttöä joutui salakuvauksen uhriksi A Maruxaina -festivaalin aikaan Cervossa, Koillis-Espanjassa. Independentin mukaan salakuvattuja olisi jopa yli sata.

Kuvatut olivat virtsanneet sivukadulla, sillä festivaalilla ei ollut saniteettitiloja. Videoilla näkyi lähikuvia naisten ja tyttöjen genitaalialueista ja kasvoista. Videot julkaistiin myöhemmin pornosivustoilla ja jotkut videot olivat maksullisia.

Kun tapaus paljastui, monet kuvatuista ryhtyivät oikeustoimiin ja vaativat tutkintaa.

Paikallinen tuomari Pablo Muñoz Vázquez kuitenkin hyllytti tapauksen. Naistenoikeusjärjestö Bumein johdolla asiasta tehtiin valitus, mutta nyt tuomari vahvisti aiemman päätöksensä sillä perusteella, että videot oli kuvattu julkisella paikalla eivätkä siksi voineet olla rikollisia.

Salakuvauksen uhreja oikeuden päätös on järkyttänyt.

– He periaatteessa sanovat, että on ok nauhoittaa sinua kadulla ja julkaista se pornosivulla ja tienata sillä rahaa, eräs naisista kuvaili päätöstä.

Espanjan tasa-arvoministeri Irene Montero otti myös tapaukseen kantaa.

– Naisella on kadulla tai julkisessa paikassa silti oikeus yksityisyyteen. Kuvien ottaminen naisesta ilman hänen lupaansa ja niiden levittäminen on seksuaalista väkivaltaa. Naisten oikeuksia pitää edistää kaikissa valtion eri haaroissa, Montero twiittasi.