Aatelisesta hääjuhlasta Venäjällä löydettiin salattuja merkityksiä – mutta eikö Putin pelkää Romanovien pyrkivän takaisin valtaan?

IS seurasi Venäjän vanhaan hallitsijasukuun kuuluvan Georgi Mihailovitsh Romanovin ja hänen italialaisen morsiamensa mahtipontista hääjuhlaa Iisakin kirkossa.

Pietari, Venäjä

Ripaus vanhaa keisarillista loistoa palasi Pietariin perjantaina, kun Iisakin kirkossa juhlittiin Georgi Mihailovitsh Romanovin, 40, ja hänen sydämensä valitun Viktoria Romanovna Romanovan, 39, häitä.

Häitä mainostettiin jo etukäteen historiallisena tapahtumana, sillä vallasta syrjäytetyn vanhan hallitsijasuvun jäsenten häitä ei ole voitu juhlia Pietarissa yli sataan vuoteen.

Puitteet hääjuhlalle olivat mitä komeimmat. Juhlavieraiden joukossa oli lukuisia eri kuningashuoneiden edustajia Euroopasta. Paikalla näkyi runsaasti myös venäläisiä silmäätekeviä, kuten paikallisia poliitikkoja, vaikutusvaltaisia virkamiehiä ja tunnettuja toimittajia.

Aivan korkeinta Venäjän kermaa tai Euroopan kuninkaallisten nimekkäintä edustusta juhlissa ei kuitenkaan näkynyt. Hääjuhlalla ei ollut myöskään virallisesti Kremlin antamaan erityissiunausta. Paikalla ei siten näkynyt myöskään esimerkiksi presidentti Vladimir Putinia – eikä Putinin kerrottu aikovan edes onnitella nuortaparia.

Pariskunnan molempien osapuolten pään yläpuolella kannateltiin kruunua seremonian aikana.

Kaikille paikalla olleille juhlavieraille oli kuitenkin selvää, että ilman Kremlin lupaa ja myötävaikutusta koko hääjuhlan järjestäminen ei olisi ollut Venäjällä edes mahdollista.

Kaiken lisäksi juhlavieraiden turvallisuudesta vastasi Venäjän liittovaltion suojelupalvelu FSO – eli sama organisaatio, joka turvaa myös Putinin itsensä henkeä.

Häiden yksi kuumimmista kysymyksistä kuuluukin: mistä Venäjällä nyt tuulee ja onko Romanovien suvun hääjuhlalla sittenkin jokin suurempi merkitys?

Pietarin ja Laatokan metropoliitta Varsonofi vihki Georgi Romanovin ja Viktoria Romanovan Iisakin kirkossa.

IS kysyi asiaa Venäjän kuuluisimpiin Kremlin-tuntijoihin kuuluvalta toimittajalta Vjatsheslav Terehovilta, 82, joka oli yksi kirkkohäiden kunniavieraista.

– Tämä on Venäjän historian ja nykyisen poliittisen historian kannalta äärimmäisen tärkeä askel. Paljon tärkeämpi tapahtuma kuin mitkään vaalit, Terehov vastasi empimättä.

Vjatsheslav Terehov pitää Romanovin suvun häitä Venäjän kannalta tärkeämpänä tapahtumana kuin vaikkapa äskettäin olleita duuman vaaleja.

Terehovin mukaan häät ovat jatkumoa Venäjän perinteille.

– Romanovien dynastia teki valtavan paljon maamme hyväksi kolmessasadassa vuodessa. Yli 70 vuotta kestänyt aika, jolloin heitä ei maassamme tunnustettu, oli suoranaista Jumalan ja kansamme pilkkaamista, Terehov muotoili.

Terehov on Interfax-uutistoimiston perustajajäseniä. Hän on kuulunut niin kutsuttuun Kremlin pooliin vuodesta 1983 alkaen eli hän on seurannut maan johtajien tekemisiä lähietäisyydeltä aina Leonid Brezhnevin kuoleman jälkeisistä ajoista lähtien. Terehov ei ole vieläkään jättänyt työelämää, ja hänet voi yhä edelleen nähdä esimerkiksi Putinin järjestämissä suurissa lehdistötilaisuuksissa.

Terehov tunnustautuu niin avoimesti Romanovien dynastian ystäväksi, että seuraavaksi häneltä on pakko kysyä, eikö Kreml näe keisariperheen suoran jälkeläisen paluussa Venäjälle mitään uhkaa mahdollisena vallantavoittelijana?

– Eivät he ole vaatimassa itselleen valtaa, kaikki ymmärtävät sen loistavasti, hän vastasi.

Terehov kertoi kysyneensä Romanovien keisarihuoneen asemasta vuosikausia sitten myös Putinilta, joka oli antanut tuolloin monimerkityksellisen vastauksen.

– Hän sanoi, että kaikki riippuu Jumalasta, kukaan ei voi tietää etukäteen, mitä tapahtuu. Venäjällä ei mitään voi ennustaa etukäteen, Terehov muotoili.

Näissä puitteissa häät vietettiin.

Viktoria Romanovnan laahuksessa oli keisarillisen vaakunan symboleja.

Iisakin kirkon hääjuhla televisioitiin suorana maailmalle. Seremoniassa nähtiin paljon keisarillista ja ortodoksista symboliikkaa.

Sekä sulhasen että morsiamen pään päällä kannateltiin kruunuja vihkimisen aikana, ja heillä itsellään oli käsissään ikonit. Morsiamen valtavan pitkässä laahuksessa oli keisarillisen vaakunan kuva.

Espanjassa syntynyt sulhanen Georgi Romanov on suoraan alenevassa polvessa tsaari Aleksanteri II:n jälkeläinen. Hänen esi-isänsä joutuivat ikuisiksi maanpakolaisiksi vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen, mutta he säilyttivät kuitenkin henkensä, toisin kuin Venäjän viimeiseksi tsaariksi jäänyt Nikolai II perheineen.

Georgi Romanov käyttää itsestään suuriruhtinaan arvonimeä, vaikka keisarihuoneella ei ole tällä hetkellä mitään virallista asemaa Venäjällä.

Morsian Viktoria Romanovna on puolestaan italialaisen diplomaatin Roberto Bettarinin tytär. Hänen siviilinimensä oli Rebecca Virginia Bettarini, mutta muutettuaan tulevan miehensä kanssa Venäjälle ja käännyttyään ortodoksiksi, hän venäläisti etunimensä ja isännimensä muotoon Viktoria Romanovna.

Maria Vladimirovna Romanova (oik) pitää itseään nykyisin Romanovin suvun päämiehenä.

Viktoria Romanovna sai onnitteluja Maria Vladimirovnalta.

Pari meni virallisesti naimisiin Moskovan avioliittopalatsissa jo viikko sitten. Perjantain hääjuhla Pietarissa oli siten ainoastaan jo voimassa olevan avioliiton kirkollinen siunaaminen.

Hääjuhlassa oli paikalla myös sulhasen äiti Maria Vladimirovna Romanova, joka on julistautunut suvun nykyiseksi päämieheksi.

Romanovien jälkeläisten keskuudessa on kuitenkin sisäisiä kiistoja siitä, kuka on tällä hetkellä suvun korkein edustaja ja kuka olisi mahdollinen kruununperijä, jos sellainen hetki tulisi vielä joskus eteen.

Pari vaihtoi suudelmia Iisakin kirkon portailla.